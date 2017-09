iPhone 8 und 8 Plus im Test Apple-Handys auf Speed

Wenn man den Karton öffnet, könnte man denken: "Das ist doch ein iPhone 7." Ein Irrtum, der sich aufklärt, sobald man das iPhone 8 in die Hand nimmt. Denn dann merkt man, dass hier eben doch etwas anders ist. Statt des einteiligen Aluminiumgehäuses haben die neuen iPhones nur noch einen umlaufenden Rahmen aus Aluminium. Die Rückseite hingegen besteht aus Glas.

Das wiederum sei zwar besonders robust und werde von einer Stahlkonstruktion gestützt, verspricht Apple - aber es ist immer noch Glas, das brechen könnte, wenn es auf eine harte Oberfläche fällt. Mit einem Alu-Gehäuse wäre allerdings eine der wichtigsten Neuerungen des iPhone 8 nicht möglich gewesen, die drahtlose Ladefunktion. Durch das Metall könnten die dafür notwendigen elektromagnetischen Wellen nicht dringen.

Der Glasboden also macht das Aufladen nun einfacher als früher: Einfach das iPhone auf ein passendes Ladegerät legen, schon wird der Akku vollgepumpt. Eigene Ladegeräte hat Apple zwar nicht im Angebot, aber auf allen von uns getesteten Ladematten und Ladeschalen funktioniert das System problemlos, weil Apple den weit verbreiteten Qi-Standard unterstützt.

iPhone 8 und iPhone 8 Plus im Test iPhone 8 (rechts) und iPhone 8 Plus: Durch die Vorderseite sind die Geräte nicht von den Vorgängermodellen zu unterscheiden. Der Rücken allerdings zeigt deutlich, dass man es hier mit Apples Achtern zu tun hat. Das Alu-Gehäuse wurde durch eine Rückseite aus Glas ersetzt, neue Farben entwickelt. Hier zu sehen sind das iPhone 8 in Weiß (links) und das 8 Plus in Gold. Die gläserne Rückseite sei aus dem "ausdauerndsten Glas, das jemals an einem Smartphone verwendet wurde" gebaut, sagt Apple. Sicher ist, dass es gut spiegelt. Vor manchen Schäden bewahren lassen sich die Geräte, wenn man eine der neuen Schutzhüllen von Apple über die Rückseite zieht. Nur sieht man dann nichts mehr vom teuren Glas. Eine neue Funktion von iOS 11 macht den Umstieg von einem Alt-iPhone komfortabel. Indem man die Handys nebeneinanderlegt, kann man eine Kopplung der Geräte in Gang setzen. Über eine kryptische Codegrafik wird sichergestellt, dass die Verbindung gewollt ist. Ist das erledigt, werden Accounts, Daten und Apps vom alten auf das neue Gerät kopiert. Die Positionen der Taste zum Stummschalten sowie der Lautstärkeregler wurden nicht verändert. Ebenso findet man Einschalttaste und Sim-Schublade an den gewohnten Positionen. Zwar kann man die neuen iPhones drahtlos aufladen: Auf eine Lightning-Buchse hat Apple aber dennoch nicht verzichtet. Der Fingerabdrucksensor Touch ID ist derselbe wie beim iPhone 7 und arbeitet ohne mechanische Taste. Die Intensität des Druckpunkts lässt sich variieren. Die neuen iPhones haben eine Metallschublade für Nano-Sim-Karten. Für Speicherkarten ist kein Einschub vorhanden. Die Verarbeitung der Apple-Handys wirkt perfekt. An unseren Testgeräten war keine noch so kleine Macke zu finden. Die Selfie-Kamera an der Vorderseite entspricht mit sieben Megapixeln dem Modell, das Apple im iPhone 7 verwendet hat. Die 12-Megapixel-Kamera im iPhone 8 wurde unter anderem mit einen neuen Fotosensor mit größeren Pixeln sowie mit einem neuen Bildprozessor verbessert. Auch die beiden Kameras im iPhone 8 Plus haben dieselben Neuerungen erfahren. Durch die Kombination von Weitwinkel- und Teleobjektiv ermöglichen sie aber mehr fotografische Variationen, wie etwa Porträtaufnahmen mit unscharfem Hintergrund (Bokeh). Unsere Testaufnahmen zeigen nur geringe Unterschiede bei der Bildqualität von iPhone 8 Plus und iPhone 7 Plus. Hier sehen Sie eine Makroaufnahme des iPhone 8 Plus. Und hier dasselbe Motiv, aufgenommen mit einem iPhone 7 Plus. Die Unterschiede sind marginal, lassen sich aber zum Beispiel in der Textur der Blütenblätter erkennen. Neue ist die Porträtlichtfunktion, die sich allerdings noch in der Betaphase befindet. Sie ermöglicht es, die Belichtungssituation von Porträts nachträglich zu ändern. Wie gut das klappt, hängt extrem vom Motiv und dem Hintergrund ab. Sehr spannend sind die neuen Augmented-Reality-Apps (AR-Apps), die im Fahrwasser der neuen iPhones erscheinen werden. Sie funktionieren allerdings auch mit älteren iPhones, sofern auf ihnen iOS 11 installiert ist. Die Möglichkeiten von AR müssen viele Entwickler allerdings erst ausloten. Hier ist das Spiel "Thomas Minis" zu sehen, in dem man kleine Modelleisenbahnstrecken entwirft.

Im Gegensatz zur Ladetechnik bleibt die Akkulaufzeit gegenüber dem iPhone 7 unverändert. In der vergangenen Woche bin ich mit meinen Testgeräten immer gut über den Tag gekommen. Abends müssen aber auch das iPhone 8 und das größere 8 Plus geladen werden, damit sie den nächsten Tag durchhalten.

Nicht mehr Pixel, sondern schönere

Größe und Auflösung der Bildschirme hat sich gegenüber den Vormodellen nicht verändert. Genau wie das iPhone 7 hat das iPhone 8 ein 4,7-Zoll-Display mit 1334 x 750 Pixeln, bei den Plus-Modellen sind es 1920 x 1080 Pixel auf 5,5 Zoll. Und doch sehen die neuen Bildschirme anders und besser aus.

Den Unterschied macht die True-Tone-Technik, die Apple mit dem iPad Pro eingeführt hat. Sie passt die Farbigkeit des Bildschirms an das Umgebungslicht an, sodass Farben immer realistisch aussehen, weiß etwa immer weiß ist. Das automatische Regeln der Bildschirmhelligkeit funktionierte bei meinen Testgeräten allerdings nicht.

Mehr Bilder pro Sekunde

Auch bei den Hauptkameras ist die Auflösung gleich geblieben, sie beträgt wie beim Vorgängermodell 12 Megapixel. Unter dem Objektiv aber wurde alles ausgetauscht: neuer Fotochip, neuer Bildprozessor, neuer LED-Blitz, neue Software. In der Kombination soll das für schärfere Fotos, bessere Kontraste, gleichmäßiger ausgeleuchtete Motive und bessere Aufnahmen bei wenig Licht sorgen. Wie zuvor hat das iPhone 8 aber nur eine Kamera, während beim iPhone 8 Plus ein Zusammenspiel aus Weitwinkel- und Teleobjektiv für mehr fotografische Möglichkeiten sorgt.

Bei meinen Testaufnahmen mit dem iPhone 8 Plus ist mir, zumindest bei guter Beleuchtung, praktisch kaum ein Unterschied zu Schnappschüssen, die ich gleichzeitig mit dem iPhone 7 Plus gemacht habe, aufgefallen (siehe Bilderstrecke). Das neue Modell scheint nur schneller zu fokussieren und bei wenig Licht besser Bilder zustande zu bringen. Und dann gibt es noch einen Porträtlicht-Modus, in dem man die Beleuchtung eines Porträts nachträglich verändern kann. Eine nette Spielerei.

Positiv sind mir die neuen Videomodi aufgefallen, die beispielsweise 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen. Das Ergebnis sind ultrarealistische, extrem ruhige Clips. Wer es lieber cinematisch mag, sollte 4K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Umständlich ist nach wie vor, dass man beispielsweise die gewünschte Videoauflösung und die Bildrate von Zeitlupenaufnahmen nicht in der Kamera-App, sondern im Kontrollfeld Einstellungen anpassen muss.

Der Ferrari unter den Smartphones

Der neue A11-Bionic-Prozessor im iPhone 8 und iPhone 8 Plus deklassiert die Konkurrenz. Mit seinen sechs Rechenkernen zeigt er sogar dem neuen Achtkern-Chip, den Samsung ins Galaxy Note 8 eingebaut hat, die Rücklichter. Testprogramme attestieren ihm reichlich Mehrleistung gegenüber anderen Top-Smartphones.

Im Geekbench-Test etwa erreicht Samsungs Note 8 gute 6666 Punkte, das iPhone 8 Plus aber 10.413. Im Antutu-Benchmark schafft das Samsung rund 175.000 Punkte, das neue iPhone gut 228.000. Beim iPhone 8 liegen die Werte jeweils etwas niedriger, weil es weniger Arbeitsspeicher hat als das Plus-Modell. Für beide gilt dennoch, dass sie auf absehbare Zeit genug Reserven für aufwendige Apps und System-Updates haben.

Mehr als nur die Realität

Einen Teil dieser Leistung kann man gut für die neuen Augmented-Reality-Apps gebrauchen, die nach der Veröffentlichung von iOS 11 am heutigen Dienstag nach und nach in den App Store kommen werden. Augmented Reality (AR) bedeutet, dass virtuelle Objekte in Bilder der realen Welt eingeblendet werden.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 11 Parallel zur für Dienstagabend deutscher Zeit geplanten Präsentation der neuen iPhones wird Apple auch eine neue Version seines Betriebssystems iOS herausbringen. Mit der neuen Version 11 nähert sich iOS in einigen Bereichen weiter an das Mac-Betriebssystem macOS an. So etwa mit dem neuen Dock, das sich von jeder geöffneten App aus aufrufen und häufig genutzte Apps schnell starten lässt. In der Multitasking-Ansicht auf dem iPad kann man bei iOS 11 bequem Apps beenden oder auswählen. Rechts ist das neue Kontrollzentrum zu sehen. Auf iPhones sieht das Kontrollzentrum genauso aus wie auf dem iPad. In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Steuerelemente dort erscheinen sollen. Drückt man etwas länger auf eines der Steuerelemente, erscheinen weitere Funktionen. Auf dem iPad zeigt die Tastatur jetzt dauerhaft die Zweitbelegung der Tasten an. Um also etwa eine "3" einzugeben, wischt man mit dem Finger von oben nach unten über das "E". Wer das nicht mag, kann die Ziffern aber auch wie bisher gewohnt aufrufen. In den Einstellungen findet sich jetzt die Option "Unbenutzte Apps auslagern". Ist sie aktiviert, werden Apps, die man lange nicht genutzt hat, vom Gerät entfernt. Anders als beim Löschen einer App bleiben deren Daten und Einstellungen aber erhalten, falls man doch einmal wieder auf die App zurückgreifen möchte. In den Einstellungen für "Karten" kann neben verschiedenen Fahrdiensten auch der Restaurant-Reservierungsservice Opentable aktiviert werden. Zudem merkt sich die App auf Wunsch automatisch, wo man sein Auto abgestellt hat. Auch sonst bemüht sich iOS 11, Speicherplatz zu sparen. Etwa mit einer Funktion, die alte Nachrichten und Anhänge automatisch löscht und einer weiteren, die besonders große Anhänge auflistet. Dabei gibt es auch die Option, diese löschen zu lassen. Auf dem iPhone gibt es einen Einhandmodus, in dem die Tastatur wahlweise nach links der rechts gerückt wird. Er wird durch eine langen Druck auf das Weltkugelsymbol aktiviert. Bei der Pkw-Navigation zeigt die Karten-App jetzt Hinweise zu den Fahrspuren, die man nutzen sollte, an. Der Aufbau des App Store wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Über die neue Dateien-App kann man von iPhone und iPad aus auf Cloud-Speicher wie iCloud, Dropbox und OneDrive zugreifen. Per Multitasking-Modus lassen sich Apps jetzt auch vom neuen Dock aus starten und entweder als Overlay ... ... oder im Side-by-Side-Modus neben die bereits laufende App gruppieren. Mit iOS 11 führt Apple Drag-and-Drop auf i-Geräten ein. So kann man etwa Fotos einfach aus der Fotos-App in E-Mails, Textdateien oder Notizen hinüberziehen. Für die Karten-App hat Apple Indoor-Pläne von Flughäfen und Einkaufszentren angekündigt. Viel konnten wir davon bisher nicht finden. Nur der Mineta San Jose Airport ein paar Kilometer von Apples neuem Hauptquartier entfernt wird sehr detailliert wiedergegeben. Eine nützliche Neuerung auf iPads ist der Dokumentenscanner in der Notiz-App. Damit fotografierte Formulare werden automatisch korrekt ausgerichtet. So kann man solche Formulare künftig am iPad mit dem Apple Pen ausfüllen und ausdrucken. Für den Notfall gibt es in iOS 11 diese Funktion: Indem man fünf Mal auf die Standby-Taste drückt, kann man einen Anruf bei der örtlichen Notrufnummer auslösen.

Auf dem iPhone heißt das, dass man die reale Welt auf dem Bildschirm durch die Kamera betrachtet, während die Apps in diese Umgebung verschiedene Objekte einbinden, mit denen man interagieren kann. Grundsätzlich gibt es das schon lange, aber Apple macht es Entwicklern mit einer Technik namens AR Kit jetzt leicht, solche Apps zu entwickeln.

Einige davon konnte ich schon ausprobieren und war begeistert. Bei Insight Heart etwa kann man die Funktionsweise des menschlichen Herzens von allen Seiten betrachten, "The Machines" ist ein Action-Strategiespiel, bei dem nicht ein Bildschirm, sondern ein Tisch oder der Fußboden das Spielfeld ist. Auch bei Ikea ist eine App in Arbeit, mit der man sein Zimmer mit virtuellen Möbeln ausstatten kann. Das alles funktioniert nach dem Update auf iOS 11 allerdings auch auf älteren iPhone-Modellen.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr guter Bildschirm Sehr gute Kameras Extrem hohe Leistung Drahtlose Ladefunktion Wasser- und Staubdicht Teuer

Die iPhones 8 und das 8 Plus sind die Nachfolger, die man für das iPhone 7 erwarten konnte: bestens verarbeitet und in mancherlei Hinsicht überarbeitet. Aber wie so oft gilt: Wer eines der Vorjahresmodelle hat, muss nicht auf das neue iPhone aufrüsten, viele neue Funktionen bekommt man schon durch das kostenlose Update auf iOS 11.

Wer aber von einem älteren iPhone aufrüsten will, für den sind vor allem die Versionen mit viel Speicher interessant, denn die sind billiger geworden. Zwar sind die Einstiegspreise hoch: 799 Euro kostet das iPhone 8 mit 64 GB, 909 Euro das 8 Plus. Mit 256 GB jedoch liegen die Preise bei 969 und 1079 Euro und damit zehn beziehungsweise 40 Euro unter den Preisen, die Apple anfangs für die entsprechenden iPhone-7-Modelle verlangt hat.

Vielen Apple-Fans werden wohl trotzdem lieber auf das iPhone X warten, das am 3. November in den Handel kommt - auch wenn das noch mal deutlich teurer wird.