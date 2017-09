Gerüchte zu Apple-Neuheiten Das ist vom Jubiläums-iPhone zu erwarten

Zehn Jahre iPhone - gefeiert im neuen Steve Jobs Theater: Unter diesen Vorzeichen startet Apple am Dienstagabend in seine diesjährige Produktpräsentation. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung im neuen Apple-Hauptquartier stattfinden, in einem nach dem Firmengründer benannten Saal.

Schon seit Anfang des Jahres wird über das neue iPhone-Modell für 2017 spekuliert, das zehn Jahre nach dem ersten iPhone auf den Markt kommen wird. Die Gerüchte ließen kaum einen Punkt von der Wunschliste der iPhone-Fans aus. Vieles davon waren vage Vermutungen. Doch am Wochenende vor der Apple-Präsentation tauchte eine bis dahin geheim gehaltene Version des iPhone-Betriebssystems iOS 11 auf.

Die so genannte Gold-Master-Version entspricht Berichten zufolge in vielen Punkten der Vorabversion des iPhone-Betriebsystems, die auch an Entwickler verteilt wird. Sie enthält aber auch etliche Funktionen und Daten, die in der Entwickler-Version nicht zu finden sind.

Der Programmierer Steven Troughton-Smith und die Blogger von 9to5mac tun seither nichts anderes, als die geleakte Software nach Hinweise auf neue Apple-Produkte zu durchsuchen - mit einigem Erfolg und vermutlich gern gesehen von Apple, denn so wird die Gerüchteküche um das neue Produkt noch mehr angeheizt. Viele Nutzer weltweit gieren nach Informationen und Hinweisen.

iOS 11 GM leaked? Well I guess that's gonna be this weekend's entertainment https://t.co/PFpoNGt50k — Steve T-S (@stroughtonsmith) 9. September 2017

Die Macht der Acht

So enthält das geheime Update offenbar die Namen der neuen iPhones: iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Bisher waren viele Beobachter von anderen Bezeichnungen ausgegangen, doch dieses Schema könnte durchaus Sinn machen. Zum einen, weil die Zahl 8 in China als Glückszahl gilt und China ein Wachstumsmarkt für den Konzern ist. Zum anderen weil man das "X" in iPhone X als "Ten", also "Zehn", lesen kann - eine mögliche Anspielung auf das zehnjährige iPhone-Jubiläum.

Den Berichten zufolge wird es einige signifikante Unterschiede zwischen den drei neuen Smartphones geben. Gemeinsam wird ihnen vermutlich sein, dass sie alle von einem neuen Prozessor, dem Apple A11, angetrieben werden. Er soll mehr Leistung als der Vorgänger bringen.

OLED ist bei der Konkurrenz längst etabliert - zieht Apple nach?

Dann aber trennen sich angeblich die Wege der neuen Smartphones. Die beiden Achter dürften den aktuellen Top-Modellen ähnlich sehen, dieselben Maße und ähnliche Bildschirme haben.

Das iPhone X hingegen soll mit einem neuen OLED-Bildschirm ausgeliefert werden - Zeit dafür wäre es. Die Konkurrenz von Samsung und LG tut das schon seit Jahren. Der große Vorteil von OLED sind ein tieferes Schwarz und kräftigere Kontraste als sie mit den bisher von Apple verwendeten LCD-Displays möglich sind.

So haben sich iPhones verändert Familienfoto: Vom originalen iPhone, unten links zu sehen, bis zum aktuellen iPhone 7 Plus hat sich nicht nur die Technik stark verändert, sondern auch der Preis. So kostete das erste iPhone bei seiner Deutschland-Einführung im Herbst 2007 noch 399 Euro. Es war mit 8 oder 16 GB Speicher erhältlich, beherrschte noch nicht mal UMTS. Statt echter Apps gab es damals nur sogenannte Web-Apps. Trotzdem wurde das erste Modell zum Wegbereiter für die folgenden Generationen. Das geschundene Aluminiumgehäuse dieses Exemplars lässt ahnen, wie intensiv es genutzt wurde. Für heutige Verhältnisse scheint der 3,5-Zoll-Bildschirm winzig, 2007 war er Stand der Technik und ermöglichte mit 480 mal 320 Pixeln ein vergleichsweise angenehmes Interneterlebnis. Gut ein Jahr nach dem ersten iPhone folgte das iPhone 3G. Der Name war Programm, es war das erste iPhone, das 3G-Technologie, also UMTS, unterstützte und einen GPS-Empfänger hatte. Kritik erntete Apple für die Rückseite des iPhone 3G und des Nachfolgers 3GS. Statt aus Aluminium wurde sie aus Kunststoff hergestellt, der für Antennensignale durchlässig ist. Auf das iPhone 3GS folgte das iPhone 4, dessen vergleichsweise kantiges Design über Jahre beibehalten wurde, vielen heute als typisch für Apples Handys gilt. Die neue Konstruktion sorgte allerdings für Empfangsprobleme beim Mobilfunk, die als das sogenannte Antennagate bekannt wurden. Die Probleme des iPhone 4 wurden beim 4S abgestellt. Beide Modelle hatten einen 3,5-Zoll-Bildschirm mit 960 mal 640 Pixeln, mit dem Apple die Bezeichnung "Retina Display" einführte. Mit dem Modell 4S führte Apple zudem die Sprachsteuerung Siri ein, die heute auch in iPads, iPods und Mac-Computern zum Einsatz kommt. Erstmals wurden 64 GB Speicherplatz angeboten. Der Preis für die günstigste Ausführung mit 8 GB war bis hierhin allerdings auch schon auf 629 Euro gestiegen. Die nächste Evolutionsstufe war das iPhone 5. beim Design blieb Apple dem kantigen Äußeren des iPhone 4 treu, verlängerte den Bildschirm aber ein wenig nach oben, machte das Gehäuse einen Hauch dünner. Die auf den ersten Blick sichtbare Veränderung gegenüber den iPhones der 4er-Serie war, dass nun eine Reihe App-Icons mehr auf den Bildschirm passte. Technisch waren die Integration von LTE und die Einführung der bis heute verwendeten Lightning-Buchse wichtige Neuerungen. Mit dem iPhone 5s führte Apple den Fingerabdrucksensor "Touch ID" ein. Ein Ableger der Fünfer-iPhones war das iPhone 5c. Technisch basierte es auf dem iPhone 5, wurde aber gleichzeitig mit dem 5s eingeführt. Es war zwar günstiger als das iPhone 5s, mit einem nur um 100 Euro niedrigeren Einstiegspreis von 599 Euro aber alles andere als billig. Erkennbar war das iPhone 5c durch sein Kunststoffgehäuse, das in fünf knalligen Farben angeboten wurde. Der bunte Look hatte zwar eine gewisse Lockwirkung, konnte die technischen Nachteile gegenüber dem iPhone 5s aber kaum ausgleichen. Mit dem iPhone 6 verabschiedete sich Apple vom kantigen Design der vorigen Jahre. Alle Ecken wurden abgerundet, das Gehäuse insgesamt schlanker, der Bildschirm größer. Waren beim iPhone 5 noch 4 Zoll das Maximum, waren es beim iPhone 6 und 6s 4,7 Zoll. Zudem wurde mit den Sechser-iPhones ein neuer Farbton eingeführt: Roségold. Zunächst von vielen belächelt, scheint er sehr populär geworden zu sein. Er wird jetzt auch für iPads und MacBooks angeboten und ist von vielen anderen Herstellern übernommen worden. Parallel zum iPhone 6 brachte Apple seine ersten XL-Smartphones, das iPhone 6 Plus und später das 6s Plus heraus. Auf 5,5 Zoll großen Bildschirmen zeigen diese Geräte 1920 x 1080 Bildpunkte an, also fast 14-mal so viele wie auf dem Bildschirm des ersten iPhones. Neben dem größeren Bildschirm ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Plus-Modelle die gegenüber den kleineren iPhones aufgewertete Kamera. Beim iPhone 6 Plus und beim 6s Plus etwa verfügte sie zusätzlich über einen optischen Bildstabilisator. Ansonsten sind die großen iPhones technisch mit den kleineren Modellen weitgehend identisch aufgebaut. Mit einem Einstiegspreis von 479 Euro ist das iPhone SE seit März 2016 das günstigste iPhone in der Modellpalette. Statt dafür ein neues Design zu entwickeln nahmen Apples Ingenieure das Gehäuse des iPhone und bestückten es mit aktueller Technik. Tatsächlich stecken im iPhone SE fast alle Bauteile, die man auch im iPhone 6s findet. Nur auf die sogenannte 3D-Touch-Technologie wurde verzichtet. Im Herbst 2016 folgte schließlich das iPhone 7, bei dem es sich optisch um ein nur marginal verändertes iPhone 6s handelt, das technisch aber einige Neuerungen aufweist. Unter anderem verfügt nun auch die Kamera im 4,7-Zoll-Modell über einen optischen Bildstabilisator. Auch neue Farbtöne wurden mit den Siebener-iPhones eingeführt. Dieses Hochglanz-Schwarz etwa, das durch intensives maschinelles Polieren des Gehäusekörpers erzeugt wird. Neu ist auch, dass man das iPhone 7 und das hier abgebildete 7 Plus mit bis zu 256 GB Speicher bestellen kann. Der Preis dafür ist allerdings ebenfalls bemerkenswert: 1119 Euro kostet ein iPhone 7 Plus mit einer solchen Speicherbestückung. Das ist fast dreimal so viel, wie man für das erste iPhone hinblättern musste. Der deutlichste Unterschied zwischen iPhone 7 Plus und dem iPhone 7 ist seine Doppelkamera. Ein Objektiv ist als Weitwinkel ausgelegt, das zweite als Zoom. Die iPhones 7 und 7 Plus sind zudem die ersten Apple-Geräte, die wasserdicht konstruiert wurden. Um das zu erreichen, strichen Apples Entwickler allerdings die Kopfhörerbuchse aus der Teileliste.

Zudem wird der Bildschirm des iPhone X fast die komplette Vorderseite bedecken, nahezu rahmenlos sein. Nur an der Oberseite wird es eine kleine Aussparung geben. Doch während Apple früher noch Maßstäbe setzte mit seinen Smartphones, wäre auch ein derartiges rahmenloses Display keine echte Neuerung mehr, schaut man auf die Konkurrenz: Da stellte etwa der chinesische Hersteller Xiaomi bereits 2016 das nahezu rahmenlose Mi Mix vor. Apple würde hier in Sachen Design bestenfalls nachziehen.

Neu beim iPhone X sollen zudem 3D-Sensoren sein, die per Selfie-Kamera an der Vorderseite des Gerätes das Gesicht des Nutzers scannen können. Dies Fähigkeit soll für die Entsperrfunktion Face ID genutzt werden können, bei der das Gesucht des Nutzers abgetastet wird. Nötig wird das, weil es beim iPhone X den Berichten zufolge keinen Fingerabdruckscanner geben wird.

Can't stop watching this Face ID setup animation from the leaked iOS 11 GM build. So cute! pic.twitter.com/SMvjFo7Was — Mike Rundle (@flyosity) 9. September 2017

Zusätzlich sollen die 3D-Sensoren auch für eine neue Chatfunkion genutzt werden: Animojis. Dabei soll es sich um Emojis handeln, die abhängig vom Gesichtsausdruck des Nutzers animiert werden.

Ein neues Apple TV

Neben den neuen iPhones wird Apple den Berichten zufolge noch mehr neue Hardware vorstellen. Zum einen dürfte das eine neue Version der Settop-Box Apple TV sein. Steve Jobs bezeichnete dieses Gerät stets als ein Hobby, mit dem Apple sich beschäftige. Das neue Modell soll angeblich 4K-Videos, HDR und Dolby Vision unterstützen.

Well fortunately there are no actual iPhone 8 or iPhone X renders in the OS, but the LTE Apple Watch and revised AirPods weren't so lucky pic.twitter.com/ddO1vL0PgA — Steve T-S (@stroughtonsmith) 9. September 2017

Auch Hinweise auf eine neue Apple Watch sind in der geleakten Software gefunden worden. Deren wichtigste Neuerung ist demnach ein eingebautes LTE-Modul. Damit könnte die Smartwatch unabhängig von einem iPhone für Internet und Telefonate genutzt werden.

Außerdem sind Bilder einer neuen Version der schnurlosen AirPods-Kopfhörer aufgetaucht. Viel Neues scheint es bei denen nicht zu geben. Auffällig ist nur, dass die Ladezustands-LED nun außen am Transportgehäuse angebracht ist. Großen Druck, die AirPods zu verändern, hat Apple allerdings auch nicht. Aktuellen Berechnungen zufolge hat Apple mir den kleinen Kopfhörern bereits einen Marktanteil von 85 Prozent, bei den komplett drahtlosen Kopfhörern.

Die Gerüchte um die vorgestellten Neuerungen mögen zwar glaubhaft sein, aber dennoch sind sie unbestätigt. Welche Neuerungen bei den iPhones und iOS 11 tatsächlich kommen werden, weiß man nicht endgültig. SPIEGEL ONLINE ist vor Ort in Cupertino und wird live berichten.