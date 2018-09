Es ist das immer gleiche Prozedere: Kaum hat Apple ein Produkt angekündigt, wird über dessen Nachfolger spekuliert. So war es auch beim iPhone X, wenn auch anfangs nur verhalten. Seit Apple aber am 30. August Einladungen zu einem "Special Event" am 12. September in Cupertino verschickt hat, sprießen die Gerüchte und es wird wild spekuliert, wie die neuen Gadgets aussehen, was sie können werden.

Ganz vorne dabei ist dieses Mal "9to5Mac". Kaum waren Apples Einladungen verschickt, präsentierte das auf Apple-Meldungen spezialisierte Blog ein Foto, auf dem angeblich ein iPhone XS und eine größeres iPhone XS Plus zu sehen sein sollen. Die Namensgebung wäre logisch, lässt Apple doch einem Top-Smartphone wie dem iPhone X für gewöhnlich eine "S"-Variante im selben Design, aber mit verbesserter Technik folgen.

Das Foto habe man auf einem verborgenen Teil der Apple-Webseite entdeckt, erklärten die Blogger der Finanznachrichtenagentur Bloomberg auf Nachfrage. Viel mehr als das Foto hatten sie aber nicht vorzuzeigen.

Dass die neuen iPhones in einem neuen goldenen Farbton angeboten würden, musste "9to5Mac" deshalb als Nachricht reichen. Aber den Farbton hatte Apple ohnehin schon der US-Telekommunikationsbehörde FCC gemeldet. Zudem lässt der Farbton der Apple-Einladung etwas derartiges vermuten. In diesen Einladungen sind immer Hinweise auf die kommenden Produkte versteckt.

Darüber hinaus wussten die Blogger nur zu berichten, dass es neben dem bekannten 5,8-Zoll-Modell wohl noch eine größere 6,5-Zoll-Variante geben wird.

Apple Apple-Einladung

Bloomberg hatte da mehr zu bieten. Demnach werde man auf dem neuen 6.5-Zoll-iPhone zwei Apps neben- oder übereinander öffnen können - eine Funktion, die man etwa von Samsung schon länger kennt. Außerdem werde es einen schnelleren Prozessor und eine verbesserte Kamera haben.

Besonders interessant könnte der Nachfolger des iPhone 8 werden. Dessen Design sei an das des iPhone X angeglichen, schreibt Bloomberg. Der 6,1 Zoll große Bildschirm werde aber nicht auf teurer OLED-Technik, sondern auf billigerer LED-Technik basieren. Außerdem sei der Rahmen, der Vorder- und Rückseite einfasst, aus Aluminium statt aus Edelstahl. Wie das iPhone X soll es die Gesichtserkennung Face ID statt eines Fingerabdruckscanners nutzen.

Exclusive: Apple Watch Series 4 revealed — massive display, dense watch face, more https://t.co/Fwg5kH6dEL by @apollozac pic.twitter.com/5yrKmsK3g8 — 9to5Mac  (@9to5mac) 30. August 2018

Sicher kann man sich sein, dass Apple neben neuen iPhones auch eine neue Apple Watch 4 vorstellen wird. Dafür spricht schon, dass in Kürze eine neue Version des Smartwatch-Betriebssystems watchOS erscheinen wird.

Auch von dieser Uhr hat "9to5Mac" ein angeblich geheimes Pressebild veröffentlicht. Auf dem sind drei signifikante Änderungen zu erkennen. Zum einen ein offenbar weiter in das Gehäuse hineinreichendes und leicht vergrößertes Display, zum anderen ein Mikrofon neben der Krone. Und schließlich die Krone selbst, die von einem roten Ring umrandet ist. Bei der Apple Watch 3 war sie komplett rot. Mehr trauen sich auch die Gerüchteköche nicht zu sagen.

Ein neues Profi-iPad

Dafür wird noch über ein neues iPad spekuliert. Der Gedanke ist stichhaltig. Nachdem Apple im April ein neues Mittelklasse-iPad eingeführt hat, wäre es jetzt an der Zeit für ein neues iPad Pro, allein schon, um Technik und Design an die neuen iPhones anzupassen. Deshalb werde der Rahmen um den Bildschirm schmaler und der Fingerabdrucksensor zugunsten von Face ID weggelassen. Viel mehr ist aber auch dazu nicht bekannt. Denkbar wäre aber auch hier der Einbau eines neuen, schnelleren Prozessors.

Tatsächlich ist es so, dass Apple noch einige weitere Neuheiten in der Pipeline hat. Die Ladematte AirPower etwa, mit der man mehrere Geräte gleichzeitig kabellos aufladen kann, ist lange überfällig. Passend dazu könnte es auch eine neue Version der AirPods-Kopfhörer geben, die sich kabellos laden lassen.

Welche Gadgets der US-Konzern am Ende wirklich zeigen wird, werden wir am 12. September ab 19 Uhr erfahren, wenn Apple-Chef Tim Cook die Bühne des Steve Jobs Theaters im kalifornischen Cupertino betritt. Wir sind wie immer vor Ort und werden über alle Neuheiten berichten.