Wichtige Einstellungen für neue Geräte Elf Tipps für iPhone-Anfänger

1. "Mein iPhone suchen" einschalten

Dies ist so ziemlich die wichtigste Einstellung - und deshalb auch die erste -, um die ich mich bei einem neuen iPhone kümmere. Ist Mein iPhone suchen aktiviert, kann ich über andere Apple-Geräte oder einen Webbrowser herausfinden, wo mein iPhone gerade ist. Habe ich es verloren, kann ich das Gerät außerdem einen Ton abspielen und eine Mitteilung auf seinem Bildschirm anzeigen lassen, damit ein ehrlicher Finder es zurückgeben kann. Ist der Finder nicht so ehrlich oder wurde das iPhone gestohlen, kann ich es per Fernsteuerung sperren oder löschen.

Zum Einschalten der Funktion tippt man in den Einstellungen oben auf seinen Namen, auf der folgenden Seite auf iCloud und scrollt dann runter, bis man Mein iPhone suchen findet. Dort aktiviert man Mein iPhone suchen und Letzten Standort senden.

2. iCloud-Backup

Im selben Bereich der Einstellungen sollte man dann auch noch iCloud-Backup aktivieren. Ich sichere mein iPhone zwar auch auf meinem Computer, aber zusätzlich lasse ich eine Sicherung in der iCloud vornehmen. Doppelt hält einfach besser.

Die entsprechende Einstellung findet man, indem man oben in den Einstellungen auf seinen Namen tippt und dann auf der folgenden Seite bis iCloud-Backup scrollt und darauf tippt. Eine Datensicherung wird dann beispielsweise automatisch nachts durchgeführt, wenn das iPhone ans Ladegerät angeschlossen und mit einem WLAN verbunden ist.

3. Tastaturklicks

Wenige Funktionen finde ich so überflüssig, wie das Klicken einer Bildschirmtastatur. Wer will schon seine Mitmenschen beim Nachrichtentippen mit einem endlosen Strom von Klickgeräuschen nerven?

Also schalte ich das Klickgeräusch in den Einstellungen unter Töne & Haptik aus, indem ich die Tastaturanschläge deaktiviere.

4. Diktierfunktion aktivieren

Vor allem wenn ich zu Fuß unterwegs bin, diktiere ich Nachrichten lieber, statt sie über die Bildschirmtastatur einzutippen. Das geht in der Regel viel schneller, zudem muss ich dabei nicht auf den Bildschirm schauen und kann mich ganz auf meine Umgebung konzentrieren.

Um die Diktierfunktion einzuschalten, tippt man in den Einstellungen auf Allgemein und dort auf Tastatur und scrollt dann ganz nach unten. Per Fingertipp auf Diktierfunktion aktivieren wird die Funktion eingeschaltet. Hat man oben im Tastaturmenü mehrere Sprachen eingestellt, kann man zudem festlegen, in welchen Sprachen man diktieren möchte.

5. Einhändige Tastatur aktivieren

Im Umgebungen, in denen ich lieber nicht diktieren möchte, weil zu viele Fremde zuhören könnten, etwa in der U-Bahn, tippe ich Nachrichten lieber. Weil ich aber notorischer Einhandtipper bin und zugleich iPhones mit großen Bildschirmen benutze, mag ich die Möglichkeit, eine auf den rechten Bildschirmteil gestauchte Tastatur zu verwenden.

Sie kann in Einstellungen/Allgemein/Tastatur unter Einhändige Tastatur aktiviert werden. Oder - viel einfacher - indem man beim Tippen auf den Globus links unter der Tastatur tippt. Denn dann öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem man unten die Ausrichtung der Tastatur - Links, Mitte , Rechts - festlegen kann.

6. Fotos

Ich benutze mehr als ein Apple-Gerät und einige davon haben Kameras. Deshalb möchte ich, dass all meine Fotos an einer Stelle zusammenkommen, in der Fotos-App auf den verschiedenen Geräten.

Deshalb aktiviere ich in den Einstellungen unter Fotos die Funktion iCloud-Fotos. So werden alle Bilder in die Cloud geladen und von dort aus an all meine Geräte weiterverteilt.

Damit dabei der Speicher nicht knapp wird, aktiviere ich zusätzlich iPhone-Speicher optimieren. So werden die hochaufgelösten Bilder auf dem iPhone automatisch durch niedriger aufgelöste Varianten ersetzt, wenn der Speicher knapp wird.

7. Volle Kontrolle

Das Kontrollzentrum erreicht man bei den meisten iOS-Geräten, indem man von unten nach oben streicht. Nur bei neueren iPhones und iPads mit iOS 12 muss man von rechts oben nach unten streichen, um es zu öffnen. Über das Kontrollzentrum kann man beispielsweise schnell die Bildschirmhelligkeit ändern oder die Taschenlampenfunktion einschalten.

In den Einstellungen unter Kontrollzentrum kann man aber noch viel mehr Funktionen hinzufügen und die Reihenfolge der Steuerelemente anpassen. Genau das tue ich und ergänze unter anderem die Möglichkeit, Sprachmemos auf Knopfdruck aufzunehmen.

8. Überflüssige Apps

Mit iTunes U hat Apple sicherlich eine feine App geschaffen, mit der Lehrmaterialien wie Aufgabenblätter, Videos und Übungsblätter an Kursteilnehmer und Studenten verteilt werden können. Da meine Uni-Zeit längst vorbei ist, habe ich keine Verwendung dafür und lösche die vorinstallierte App. Dasselbe geht natürlich auch mit vielen anderen Apps, wenn man sicher ist, diese nicht zu benötigen. Deshalb fliegt bei mir auch die Aktien-App vom iPhone.

Zur Erinnerung: Eine App löscht man von einem iPhone, indem man einen Augenblick lang den Finger auf das App-Symbol drückt und wartet, bis die Symbole anfangen zu wackeln und Schließkreuze anzeigen. Per Fingertipp auf eine solches Kreuz wird die jeweilige App gelöscht. Manche Apps, wie etwa der Safari-Browser und die Telefon-App, lassen sich allerdings nicht löschen.

9. Ruhe bitte!

Nachts will ich meine Ruhe haben. Ich will dann nicht wissen, ob mir gerade jemand eine neue Nachricht geschrieben hat, ob es Eilmeldungen gibt oder ob einer meiner Suchaufträge beim Kleinanzeigenportal einen neuen Treffer hat.

Also nutze ich in den Einstellungen die Funktion Nicht stören. Ich wähle dort die Variante Geplant, stelle eine Ruhezeit von 22.30 Uhr bis 7 Uhr ein und aktiviere den Modus Schlafenszeit. So kann ich sicher sein, dass ich nachts nicht von unnötigen Hinweismeldungen geweckt werde.

10. Nachtschicht für den Bildschirm

Smartphone-Bildschirme geben normalerweise ein relativ kaltes bläuliches Licht ab. Tagsüber ist das in Ordnung, doch wenn es dunkel wird, kann diese Art von Licht negative Auswirkungen auf den Schlaf haben. Günstiger ist es deshalb, den Charakter der Bildschirmbeleuchtung bei Dunkelheit auf einen wärmeren, gelberen Farbton umzuschalten.

Das könnte man manuell machen, doch hat Apple im iOS dafür eine Automatik vorgesehen, den Night-Shift-Modus.

11. Dem Ding einen Namen geben

Wenn ich ein neues iPhone einrichte, benennt Apple es automatisch als "iPhone von Matthias". Kann man so lassen, mag ich aber nicht. Also gebe ich dem Gerät in den Einstellungen unter Allgemein/Info/Name einen individuellen Namen. Wirklich wichtig ist das nicht, aber gut fürs Karma.