Versteckte iOS-Funktionen Zehn Tricks für iPhone-Nutzer

Bildschirminhalt herunterschieben

Es ist für die meisten Nutzer schon schwierig, auf Smartphones wie dem iPhone XR mit dem Daumen an alle Buchstaben der Tastatur zu gelangen. Doch es ist fast unmöglich, einhändig die Apps am oberen Displayrand zu erreichen. Das wissen offenbar auch die Apple-Entwickler und bieten daher in den allgemeinen Einstellungen unter "Bedienungshilfen" den "Einhandmodus" an. In diesem Modus rutscht der Bildschirminhalt nach unten, wenn man den Home-Button zweimal antippt oder bei neueren iPhone-Modellen über den unteren Bildschirmrand nach unten wischt.