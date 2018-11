Bundesstaat New York Verdächtige soll beschlagnahmtes iPhone aus der Ferne gelöscht haben

Apple hat das iPhone mit einer für manche Situationen sehr sinnvollen Funktion ausgestattet: Wem das Gerät gestohlen wird oder verloren geht, der kann seine Daten unter bestimmen Umständen aus der Ferne löschen. Das funktioniert über Apples Datendienst iCloud.com, sofern man am Gerät die Funktion "Mein iPhone suchen" eingerichtet hat, die auch helfen kann, das Gerät zu orten.

Bei einem Kriminalfall im US-Bundesstaat New York hat die Sicherheitsfunktion nun möglicherweise die Ermittlungen erschwert: Eine 24-Jährige, die in der Stadt Schenectady mutmaßlich in eine Schießerei aus dem Auto heraus verwickelt war, wird in Gerichtsdokumenten bezichtigt, ihr iPhone X gelöscht zu haben. Sie soll das aus der Ferne getan haben, nachdem das Gerät von der Polizei beschlagnahmt worden war. Sie sieht sich jetzt mit dem Vorwurf der Manipulation von Beweismaterial konfrontiert.

Wie "The Daily Gazette" berichtet, fielen in Schenectady am 23. Oktober Schüsse. Die Polizei glaubt der Zeitung zufolge, dass die Frau einen Schützen mit dem Auto vom Tatort weggebracht haben soll. Sie soll ihm so auch beim Verschwindenlassen einer Handfeuerwaffe geholfen haben. Bei dem Vorfall hatte es keine Verletzten gegeben.

Angeblich ahnungslos

Die 24-Jährige war am 2. November festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem sie 10.000 Dollar Kaution aufgebracht hatte. Ihr Smartphone hatte die Polizei bereits vor der Festnahme beschlagnahmt.

Nachdem "The Daily Gazette" am 8. November zunächst ohne Stellungnahme der Frau über den Fall berichtet hatte, kam Montag nun ihr Anwalt in einem Artikel zu Wort: Er vertrete die Position, dass seine Mandantin "auf nichts zugriff, um etwas aus der Ferne zu löschen", heißt es: "Meine Mandantin wüsste gar nicht, wie man das macht."

Der Anwalt deutete an, dass die Frau sich einige Tage, nachdem ihr iPhone beschlagnahmt worden war, ein neues Mobiltelefon gekauft habe. Ob das Einfluss auf die Daten auf dem Gerät bei der Polizei gehabt habe, könne er aber nicht sagen. Auch eine Verwicklung seiner Mandantin in die Schießerei beziehungsweise das Wegtransportieren einer Waffe, streitet der Anwalt ab.

Warum nutzt die Polizei keine Sicherheitstaschen

Die Bezirksstaatsanwaltschaft zweifelt an der Erklärung des Anwalts. Der "Times Union" sagte der stellvertretende Staatsanwalt von Schenectady County, Brian Gray, die 24-Jährige habe gewusst, was die Ermittler mit dem Telefon vorhaben. Die Polizei habe ihr gesagt "Wir werden zu einem Richter gehen und einen Durchsuchungsbefehl beantragen, um das Telefon zu durchsuchen", wird Brian Gray in der Tageszeitung zitiert. Bevor sie letzteres hätten tun können, sei das Telefon jedoch komplett gelöscht worden. "War es zwei Stunden später?", fragt Gray. "Waren es acht Stunden? Ich weiß es nicht genau, aber es passierte innerhalb des ersten Tages."

Die "Times Union" berichtet auch, wie die Polizisten auf die Idee kamen, dass das iPhone aus der Ferne zurückgesetzt worden war: Der Staatsanwaltschaft zufolge waren auf dem Bildschirm des beschlagnahmten Geräts Hinweise zu sehen, wie man es neu einrichtet. "Es brauchte nicht viel Detektivarbeit, um herauszufinden, was passiert war - und die einzige Person, die das hätte tun können, war sie [die Frau], weil man dafür seine Apple-ID braucht", sagte Brian Gray. Die Staatsanwaltschaft sucht ihm zufolge nun nach Wegen, die gelöschten Daten wiederherzustellen.

Der "Daily Gazette" zufolge gibt es Sicherheitstaschen, die jegliche Strahlung abschirmen. Befindet sich ein Handy darin, kommt keine Internetverbindung zustande. Polizisten könnten ein solches Hilfsmittel nutzen, um den Fernzugriff auf beschlagnahmte Smartphones verhindern.

Die Frage, ob der Polizei von Schenectady solche Taschen zur Verfügung standen, wurde der Zeitung auf Nachfrage allerdings bislang nicht beantwortet. Die Fernlöschung eines iOS-Geräts ist grundsätzlich nur möglich, wenn das Gerät per WLAN oder Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist.