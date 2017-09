iPhone X 1149 Euro für ein Handy - wie so ein Preis zustande kommt

Schon lange vor Apples Präsentation am Dienstagabend machten Gerüchte über den Preis des neuen Apple-Smartphones, das der Konzern zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum vorstellen werde, die Runde. Es könnte bis zu 1000 Dollar kosten, hieß es. Die Empörung über den horrenden Preis war groß.

Und berechtigt, zumindest aus Sicht der Kritiker: Apple verkündete, das iPhone X gebe es ab 999 Dollar, in Deutschland ab 1149 Euro zu kaufen.

Alleine steht Apple mit derart exorbitanten Preisen für Oberklasse-Smartphones aber nicht da. Auch Samsungs neues Galaxy Note8 steht mit 999 Euro in der Preisliste. Viel Geld, für das man bei Samsung aber viel Technik bekommt: einen großartigen Bildschirm , eine tolle Kamera, einen guten digitalen Stift und Dutzende Technik- und Software-Extras. Es braucht Tage, um sie alle auszuprobieren. Samsung hat einfach alles an Technologie ins Galaxy Note8 gesteckt, was die Konstrukteure des Konzerns gerade auf dem Tisch hatten.

Beim iPhone X ist das ähnlich. Genau wie das Note8 ist auch das neue iPhone ein Technologieträger, wenn auch nicht ganz so überfrachtet wie das Samsung-Modell. Das iPhone X ist derzeit das einzige Smartphone mit einer dreidimensional arbeitenden Gesichtserkennung - Apple nennt sie Face ID - und mit einem in alle Richtungen nahezu randlosen OLED-Bildschirm.

Das iPhone X ist Technik-Luxus - und kostet entsprechend viel

Das iPhone X ist ein Technologieträger im Edel-Look. So wie die jeweils neueste S-Klasse von Mercedes oder der jeweils aktuelle Porsche 911 GT. So wie diese Autos genutzt werden, um neue Technologien, die für den Massenmarkt noch viel zu teuer wären, einzuführen und in der Serienfertigung auszuprobieren, macht es Apple beim iPhone X eben auch. Das Gerät steckt voller Technik, die offenbar noch schwer in großen Stückzahlen herzustellen ist.

Das iPhone X im Schnelltest Erstmals präsentierte Apple seine Produktneuheiten im Neubau seiner Firmenzentrale. Die Hands-On-Area war im nach einem der Firmengründer benannten Steve Jobs Theater. Hier wurden nach der Keynote Hunderte Journalisten auf die wenigen Geräte losgelassen, die Apple zum Ausprobieren bereitgestellt hatte. Apple versteht es seit vielen Jahren, geschickt Erwartungen zu schüren und den Hype um die eigenen Produkte zu befeuern. Was am Dienstagabend deutscher Zeit vorgestellt werden würde, war deshalb teils keine große Überraschung mehr. Denn Teil dieses Produktmarketings ist auch, bereits vorab Spekulationen zu schüren. Lesen Sie hier ein Interview mit einem Analysten, der verrät wie wertvoll die Gerüchteküche für Firmen wie Apple ist. Das Objekt der Begierde: das iPhone X. Zum ersten Mal baut Apple hier einen OLED-Bildschirm ein, der zudem nahezu randlos in das Gehäuse eingefügt ist. Für das iPhone X werden deutsche Kunden aber deutlich mehr als 1000 Euro hinblättern müssen - eine stolze Summe. In der normalen Ansicht des Startbildschirms hat sich nicht viel geändert. Es fällt nur auf, dass auch ganz oben links und rechts noch Symbole eingeblendet werden. Bei den Vorgängern war hier nur schwarzer Rahmen. Die Rückseite des iPhone X ist von einer Glasplatte bedeckt. Dier soll zwar besonders hart sein. Sie dürfte aber dennoch eine potentielle Bruchstelle sein. Auf den neuen iPhones ist die neue Betriebssystem-Version iOS 11 installiert, das ab dem 19. September auch für andere Geräte bereitstehen soll. Eine Neuerung ist die Doppelkamera mit zwei Mal 12 Megapixeln. Ein Objektiv macht normale Aufnahmen, das andere ist als Teleobjektiv ausgerichtet - wie beim iPhone 7 Plus. Die Kombination der beiden Objektive ermöglicht interessante fotografische Möglichkeiten, wie etwa den Porträtmodus, in dem sich nachträglich das Umgebungslicht verändern lässt. Das geht so weit, dass man das Motiv sogar vor einen schwarzen Hintergrund stellen kann. Im kurzen Test klappte das aber nur bei perfekt passendem Hintergrund. Ganz neu ist der Selfie-Porträtmodus auf den neuen iPhones. Als Ersatz für den Fingerabdruckscanner baut Apple ins iPhone X Sensoren ein, die das Gesicht des Nutzers dreidimensional abtasten und mit einem zuvor registrierten mathematischen Gesichtsmodell des Besitzers abgleichen. Beim Hands-on klappte die beschriebene Face-ID-Funktion immer und sehr schnell, aber nur bei Tests mit den Gesichtern der Präsentatoren. Eigene Tests wurden nicht zugelassen von Apple. Aus Angst, dass Face ID sich als doch nicht so zuverlässig erweisen könnte? Eigentlich ein Abfallprodukt von Face ID: die durch eigene Gesichtsausdrücke animierten Animojis. Dennoch sind sie die heimlichen Stars der neuen iPhones. Zur Wahl stehen zwölf Animojis, vom Affenkopf bis zum Einhorn. Wer mag, kann mit den Animojis kurze Nachrichten einsprechen und dem Empfänger etwa von einem Hasenkopf rezitieren lassen. Im kurzen Test war das sehr lustig. Bei iPhone 8 und 8 Plus wurde das Design nur leicht geändert. Von vorne betrachtet sehen sie genauso aus wie iPhone 7 und 7 Plus. So sind beim iPhone 8 Plus die Kameras nebeneinander angeordnet, so wie beim Vorgänger. Beim iPhone X hingegen sind die beiden Kameramodule übereinander angeordnet. Alle neuen iPhones können drahtlos aufgeladen werden. Apple nutzt dazu den etablierten Qi-Standard, für den viele Ladegräte von Drittherstellern erhältlich sind. Im Test startete der Ladevorgang quasi augenblicklich, wenn man eines der Handys auf ein Ladegerät legte. Erst 2018 will Apple eigene drahtlose Ladegeräte herausbringen, die dann besser funktionieren sollen als aktuelle Modelle. Die Air Power genannte Technologie könnte dann im Qi-Standard aufgehen. Ausgesprochen bemerkenswert war beim ersten Ausprobieren die Bildqualität des Bildschirms im iPhone X. Manche Fotos wirken darauf geradezu hyperrealistisch. Die AR-Technik, Mit der Apple virtuelle Objekte scheinbar auf realen Tischen herumspazieren lassen kann, funktioniert sehr schnell und sieht auf den ersten Blick gut aus. Vor allem Spiele könnten davon profitieren. Am Dienstagabend stellte Apple nicht nur neue iPhone-Geräte vor. Das Unternehmen präsentierte auch eine neue Version der Apple Watch fürs Handgelenk. Die Killerfunktion des neuen Apple Watch Series 3 ist das eingebaute LTE-Modul, dass beispielsweise Musik-Streaming ermöglicht - ohne noch extra sein Smartphone in der Tasche tragen zu müssen. Vom Design hat sich bei der Apple Watch wenig geändert. Mit einem roten Punkt signalisiert die Krone nach außen hin aber, dass man es hier mit einer Apple Watch Series 3 zu tun hat.

Genau wie beispielsweise Airbags nur langsam ihren Weg von teuren Edelkarossen zuerst in die Mittelklasse und dann in fast alle Autos gefunden haben, werden sich auch bei Apple OLED-Displays und Face ID langsam, aber sicher in die billigeren Smartphone-Modelle ausbreiten.

Das ist in der Technologiebranche der Gang der Dinge. Neue Entwicklungen müssen sich erst in überschaubaren Auflagen beweisen, die Produktionsmethoden verfeinert werden, bevor sie für die breite Masse verfüg- und bezahlbar werden. Apples Fingerabdruckscanner Touch ID etwa war bei der Einführung 2013 nur im damaligen Top-Modell, dem iPhone 5S, zu haben, steckt jetzt ausnahmslos in allen iPhones, außer dem künftigen Modell X.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 11 Parallel zur für Dienstagabend deutscher Zeit geplanten Präsentation der neuen iPhones wird Apple auch eine neue Version seines Betriebssystems iOS herausbringen. Mit der neuen Version 11 nähert sich iOS in einigen Bereichen weiter an das Mac-Betriebssystem macOS an. So etwa mit dem neuen Dock, das sich von jeder geöffneten App aus aufrufen und häufig genutzte Apps schnell starten lässt. In der Multitasking-Ansicht auf dem iPad kann man bei iOS 11 bequem Apps beenden oder auswählen. Rechts ist das neue Kontrollzentrum zu sehen. Auf iPhones sieht das Kontrollzentrum genauso aus wie auf dem iPad. In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Steuerelemente dort erscheinen sollen. Drückt man etwas länger auf eines der Steuerelemente, erscheinen weitere Funktionen. Auf dem iPad zeigt die Tastatur jetzt dauerhaft die Zweitbelegung der Tasten an. Um also etwa eine "3" einzugeben, wischt man mit dem Finger von oben nach unten über das "E". Wer das nicht mag, kann die Ziffern aber auch wie bisher gewohnt aufrufen. In den Einstellungen findet sich jetzt die Option "Unbenutzte Apps auslagern". Ist sie aktiviert, werden Apps, die man lange nicht genutzt hat, vom Gerät entfernt. Anders als beim Löschen einer App bleiben deren Daten und Einstellungen aber erhalten, falls man doch einmal wieder auf die App zurückgreifen möchte. In den Einstellungen für "Karten" kann neben verschiedenen Fahrdiensten auch der Restaurant-Reservierungsservice Opentable aktiviert werden. Zudem merkt sich die App auf Wunsch automatisch, wo man sein Auto abgestellt hat. Auch sonst bemüht sich iOS 11, Speicherplatz zu sparen. Etwa mit einer Funktion, die alte Nachrichten und Anhänge automatisch löscht und einer weiteren, die besonders große Anhänge auflistet. Dabei gibt es auch die Option, diese löschen zu lassen. Auf iPhone gibt es einen Einhandmodus, in dem die Tastatur wahlweise nach links der rechts gerückt wird. Er wird durch eine langen Druck auf das Weltkugelsymbol aktiviert. Bei der PKW-Navigation zeigt die Karten-App jetzt Hinweise zu den Fahrspuren, die man nutzen sollte, an. Der Aufbau des App Store wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Über die neue Dateien-App kann man von iPhone und iPad aus auf Cloud-Speicher wie iCloud, Dropbox und OneDrive zugreifen. Per Multitasking-Modus lassen sich Apps jetzt auch vom neuen Dock aus starten und entweder als Overlay ... ... oder im Side-by-Side-Modus neben die bereits laufende App gruppieren. Mit iOS 11 führt Apple Drag-and-Drop auf i-Geräten ein. So kann man etwa Fotos einfach aus der Fotos-App in E-Mails, Textdateien oder Notizen hinüberziehen. Für die Karten-App hat Apple Indoor-Pläne von Flughäfen und Einkaufszentren angekündigt. Viel konnten wir davon bisher nicht finden. Nur der Mineta San Jose Airport ein paar Kilometer von Apples neuem Hauptquartier entfernt wird sehr detailliert wiedergegeben. Eine nützliche Neuerung auf iPads ist der Dokumentenscanner in der Notiz-App. Damit fotografierte Formulare werden automatisch korrekt ausgerichtet. So kann man solche Formulare künftig am iPad mit dem Apple Pen ausfüllen und ausdrucken. Für den Notfall gibt es in iOS 11 diese Funktion: Indem man fünf Mal auf die Standby-Taste drückt, kann man einen Anruf bei der örtlichen Notrufnummer auslösen.

Es gibt günstigere Alternativen, die auch gut sind

Wer die neueste Technologie jetzt haben will, muss eben tief in die Tasche greifen. Das ist bei Smartphones nicht anders als bei Autos.

Wer nicht so viel Geld ausgeben will, für den gibt es aber dankenswerterweise Alternativen. Es muss schließlich beim Smartphone-Kauf für viele nicht das absolute Top-Modell sein.

Apples iPhone-Preisliste fängt beim iPhone SE an, das für 409 Euro immer noch eine Empfehlung wert ist. Der niedrigere Preis kann zudem Nerven schonen. Genau wie man eine Delle im alten Volvo eher hinnimmt als einen Kratzer im Lack einer 200.000-Euro-Karosse, wird man von einem Riss im Bildschirm eines iPhone SE wohl weniger belastet sein als von demselben Schaden am dreimal teureren iPhone X.

Video SPIEGEL ONLINE

Kein schneller Preisverfall

Wer unbedingt ein neues Highend-Smartphone von Apple haben will, kann immer noch unter 1000 Euro wegkommen, wenn er ein Auge auf die iPhones 8 und 8 Plus wirft. Bis auf Bildschirmtechnologie und Gesichtserkennung sind die technisch dem iPhone X sehr ähnlich, aber bis zu 350 Euro billiger.

Auf einen schnellen Preisverfall, wie man ihn etwa bei Samsung- oder LG-Smartphones immer wieder sehen kann, sollte man bei Apple aber nicht hoffen. Samsungs Galaxy Note8 etwa dürfte schon bald nach seiner Markteinführung am 15. September von vielen Händlern um 100 bis 200 Euro billiger angeboten werden, als es in Samsungs Preisliste steht.

Bei Apple ist das anders. Wenn der Konzern sich auf einen Preis für ein Produkt festgelegt hat, ist der in Stein gemeißelt, bis das Nachfolgeprodukt kommt. Selbst Drittanbieter unterbieten Apples Preisempfehlungen in der Regel nur um wenige zehn Euro.

Wen die Relativierung tröstet: Es geht immer noch teurer. Zum Beispiel bei der Firma Vertu. Deren Modell Sky Blue kostet laut Listenpreis 19.800 Dollar. Aber dort zahlt man die exorbitante Summe nicht für beeindruckenden Technik - auf dem Sky Blue läuft das drei Jahre alte Android Lollipop - sondern für edles Leder und teures Titan.