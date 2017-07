Digitale Musik-Player Apples Abschied vom iPod Shuffle

Mein Filesharing- und Chatprogramm



Als Napster kam, saß ich an der Quelle. Mein damaliger Arbeitgeber, eine deutsche Universität, hatte schon damals ein schnelles Glasfasernetz und die Freiheiten all jener, die damals an Universitätsrechnern saßen, waren noch weit größer als heute. Man konnte sich zum Beispiel einen Napster-Client installieren und hatte so plötzlich Zugriff auf die MP3-Sammlungen von anderen rund um die Welt. Ich war nicht der einzige, der diese Möglichkeit nutzte. Das Unrechtsbewusstsein wegen solcher Urheberrechtsbrüchen kam erst später. Wir waren doch nur so wenige, das konnte doch niemandem schaden.



Napster war auch die erste globale Musik-Community: Eine integrierte Chatfunktion erlaubte es, sich auch mit demjenigen zu unterhalten, dessen Festplatte man da gerade plünderte, von Fan zu Fan, was oft faszinierend war.



Ich erinnere mich an ein Gespräch über Sigur Ros mit einem Bewohner des Heimatlandes der Band, Island. Er berichtete begeistert von einem Konzert in einer stillgelegten Kirche, bei dem er gerade erst gewesen war, Sigur Ros live, beleuchtet nur von ein paar Tausend Kerzen. Ich war ausgesprochen neidisch. Sigur Ros mag ich immer noch - heute höre ich ihre Musik aber über einen kostenpflichtigen Streamingdienst.



(Christian Stöcker)