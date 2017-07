Staubsaugroboter iRobot will Karten von Nutzerwohnungen verkaufen

Die amerikanische Firma iRobot ist ein Pionier auf dem Gebiet der Robotertechnik. Anfangs entwickelte das Unternehmen noch Roboter für Militär und Polizei. Doch den großen kommerziellen Erfolg brachten Haushaltsroboter. Mehr als 15 Millionen hat der Konzern bereits verkauft. Die meisten davon dürften Staubsaugroboter der Roomba-Serie sein. Die neuesten Modelle davon legen Karten der Wohnungen an, in denen sie eingesetzt werden. Und die will die Firma jetzt zu Geld machen.

Das jedenfalls sagte iRobot-Mitgründer und CEO Colin Angle in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Nach seiner Ansicht nämlich sind Geräte, mit denen man heutzutage sein Zuhause zu einem Smart Home aufrüsten soll, entgegen ihrer Bezeichnung derzeit noch ziemlich dumm. Sein Argument: Vernetzte Überwachungskameras, intelligente Lichtsysteme und Heizungssteuerungen hätten keinerlei Wissen über ihre physische Umgebung.

An dieser Stelle will er mit den Daten ansetzen, die seine Roboter längst sammeln. Denn iRobots Topmodelle vermessen bei ihrem staubsaugenden Treiben ganz nebenbei sehr detailliert die Wohnung. Sie tun das, um ihre Arbeit zu optimieren. Geht dem Robosauger unterwegs die Energie aus, kann er zur Ladestation zurückfahren, den Akku füllen und später anhand seiner digitalen Wohnungskarte zu genau der Stelle zurückfahren, an der er beim ersten Durchgang aufhören musste. Neben den Roombas haben wenige andere Staubsaugroboter eine solche Funktion, etwa der 360 Eye von Dyson.

Der Dyson-Roboter im Test Das Design des Dyson 360 Eye ist ganz anders als das anderer Staubsaugerroboter. Statt breit und flach ist er ziemlich hoch. Die glänzende Oberfläche gibt ihm einen edlen Look, wenn man sie regelmäßig putzt. Die Rundumkamera auf der Oberseite ist wohl Namensgeber für den 360 Eye. Sie verschafft sich mit Spiegeln und einer "Panoramalinse" einen Blick in alle Richtungen. Das Prinzip erinnert an die "Bloggie"-Kamera, mit der Sony 2010 versuchte, 360-Grad-Videos populär zu machen. Die seitlich eingebauten Mulden dienen offenbar nur dazu, den Robert beim Tragen besser greifen zu können. Als "Tank Tracks", also "Panzerketten", werden die Kunststoffketten bezeichnet, die als Antrieb dienen. Sie funktionieren auf glatten Böden ebenso gut wie auf dicken Teppichen und wuchten den Dyson auch manche steile Kante hoch. Ein Blick auf die Unterseite zeigt neben den gefedert aufgehängten Antriebsketten ein kleines Vorderrad und vor allem die blau-rote Bürstwalze, die groben Schmutz ins Innere transportiert. Dass man es hier mir einem Netzwerkcomputer zu tun hat, zeigt ein Aufkleber auf der Innenseite, zwischen Luftein- und -auslass. Auf ihm sind Daten wie die MAC-Adresse des Roboters und das Standardpasswort seines WLANs aufgedruckt. Der USB-Anschluss, der sich hinter dem Luftfilter verbirgt, dient dazu, Software-Updates manuell aufzuspielen. Einfacher geht das freilich mit der Dyson-App, die für Android und iOS verfügbar ist. So schön blitzeblank wie auf diesem Bild sieht der Staubbehälter nur kurz nach dem Auspacken aus. Zum Reinigen kann der Behälter mit Wasser gespült werden. Die sogenannte Zykloneinheit lässt sich einfach mit den Fingern von Staubfusseln befreien. Danach sollte man sich die Hände waschen. Auch im Vormotorfilter sammelt sich Schmutz, den man unter dem Wasserhahn ausspülen kann. Dasselbe gilt für den Nachmotorfilter. Beide Filter sollten regelmäßig gereinigt werden, damit die Saugleistung nicht nachlässt. Die Ladestation wirkt angesichts des hohen Preises ein bisschen billig und klapprig. Im Test hatte der Roboter zudem öfter Probleme, die Ladestation zu finden.

Dieselben digitalen Karten würden Herstellern von Smart-Home-Geräten eine Vielzahl neuer Möglichkeiten liefern, sagte Angle. Er selbst ging nicht weiter darauf ein, was er damit meint; denkbar ist aber vieles, von der Klimaanlage, die sich abschaltet, wenn ein Fenster geöffnet wird, über eine an den Raum angepasste Beleuchtung bis hin zur simplen Frage: "Alexa, wo habe ich mein iPad liegengelassen?".

iRobot iRobot-App mit digitaler Karte

Er sei sich sicher, das Kartenmaterial innerhalb der nächsten Jahre an einen oder mehrere der drei großen Internetkonzerne - Amazon, Apple und Google - verkaufen zu können. Von den drei Firmen hat sich bisher allerdings keine zu Angles Idee geäußert.

Dafür hat Angle sich zur Frage des Datenschutzes geäußert. iRobot werde die von seinen Robotern gesammelten Kartendaten nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers an Dritte verkaufen, sagte er Reuters. Gleichzeitig aber gab er sich zuversichtlich, dass die meisten Nutzer diese Zustimmung erteilen werden.

Und damit dürfte er Recht haben. Wie so oft in der digitalen Welt, ist die Privatsphäre auch bei seinem geplanten Angebot ein Teil des Geschäftsmodells. Dem Anwender werden für seine privaten Daten Dienstleistungen angeboten, die er ohne eine solche Freigabe nicht nutzen kann. Man tauscht Komfort gegen Datenschutz. Und, da hat Angle vollkommen Recht: Wenn sie vor die Wahl gestellt werden, entscheiden sich die meisten Anwender in der Regel für den Komfort.