Kaufberatung Welche Kamera Sie wirklich brauchen

Smartphones

Matthias Kremp iPhone 7 Plus

Die Kameras aktueller Smartphones erzeugen bei hellem Licht schon sehr gute Fotos und sogar bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Aufnahmen brauchbar. Smartphone-Kameras nutzen ein weitwinkliges Objektiv, das ohne optischen Zoom auskommen muss. Stattdessen verwenden sie einen Digitalzoom, der auf Kosten der Bildqualität geht.

Einige Smartphone-Hersteller möchten ihren Modellen die Vielfalt einer Spiegelreflex-Kamera ermöglichen und behelfen sich dabei mit technischen Tricks, wie zwei Kameras auf der Rückseite (beispielsweise iPhone 7 Plus, Huawei P9, LG G5 und HTC One M8) oder digitalem Unschärfeeffekt (beispielsweise Google Pixel).

Idealer Einsatzbereich: Spontane Aufnahmen unterwegs, Landschaftsaufnahmen, Makroaufnahmen, Dokumente digitalisieren.

Vorteile: Kompakt, immer dabei, Fotos können sofort mit anderen geteilt werden.

Nachteile: Kein optischer Zoom, eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten.

Kompaktkameras

Olympus Robuste Kompaktkamera

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich die Nachfrage nach Kompaktkameras zwar nahezu halbiert, interessant sind solche Geräte aber weiterhin. Sie bieten im Gegensatz zu Smartphone-Kameras ein optisches Zoomobjektiv, das von Weitwinkel bis Tele reicht. Oft nutzen sie einen 5- bis 10-fachen Zoombereich.

Gefragt sind heutzutage vor allem hochwertige und teure Kompaktkameras, deren Bildqualität mit der von Spiegelreflexkameras konkurrieren kann. Unter anderem Olympus, Ricoh und Panasonic haben Modelle im Programm, die besonders robust und wasserdicht sind.

Idealer Einsatzbereich: Guter Kompromiss aus Größe und Bildqualität.

Vorteile: Kompakt, dank optischem Zoom vielfältig einsetzbar, deutlich bessere Bildqualität als Smartphones.

Nachteile: Objektiv nicht wechselbar

System- und Spiegelreflexkameras

Horst Gottfried Systemkamera

Anspruchsvolle Fotografen, die Wert auf viele Gestaltungsmöglichkeiten und gute Bildqualität legen, sind bei diesen beiden Kameragattungen am besten aufgehoben. Mit beiden Systemen lassen sich verschiedene Objektive verwenden. So kann man viele Motivsituationen bewältigen: Von der Makrofotografie bis hin zu extremen Teleaufnahmen, beispielsweise von Tieren in freier Wildbahn.

Eine digitale Spiegelreflexkamera, kurz DSLR (Digital Single Lens Reflex) trägt noch das Erbe analoger Fotografie in sich. Deren Mechanik eines optischen Suchers mit einem Spiegel, der für die Aufnahme hochklappt, ist bei Systemkameras überflüssig. Hier wird das Motiv auf dem rückwertigen Display angezeigt oder je nach Modell zusätzlich in einem elektronischen Sucher. Das sorgt für eine kompaktere Bauform und eine bessere Videofunktion.

Der Markt für Spiegelreflexkameras wird von Canon und Nikon dominiert. Dementsprechend ist das Angebot an Objektiven für deren Systeme am größten. Vorteilhaft ist, dass man alte Objektive aus analogen Fotografiezeiten noch weiterverwenden kann. Einige Kauftipps für Spiegelreflexkameras finden Sie hier.

Bei den Systemkameras gibt es für Olympus und Panasonic die größte Objektivauswahl. Beide verwenden Sensoren im sogenannten Micro-Four-Thirds-Format. Andere Systemkameras von Fujifilm oder Sony nutzen größere Bildsensoren im APS-C-Format, Sony teils sogar Vollformat. Weitere Informationen zu einigen Systemkameras finden Sie in diesem Artikel.

Idealer Einsatzbereich: Aufnahmen mit guter Bildqualität und vielen fotografischen Gestaltungsmöglichkeiten.

Vorteile: Beste Bildqualität bei den Consumer-Kameras, sehr variabel einsetzbar.

Nachteile: Hohes Gewicht (vor allem DSLR), hohe Kosten für hochwertige Objektive, im Vergleich zu DSLR-Kameras derzeit noch eingeschränktes Objektivangebot für Systemkameras.

Welche Auflösung man wirklich braucht

Markus Schelhorn Wichtiger als die Megapixel-Zahl ist die Fläche der Bildsensoren. Hier gilt: Je größer, desto besser.

Die Hersteller werben gerne mit der hohen Auflösung ihrer Kameras. Doch das Objektiv kann oft gar nicht genug Bildinformationen liefern, um die Möglichkeiten des Bildsensors auszureizen. Mehr als zwölf Megapixel sind bei Smartphones daher nicht sinnvoll. Mit einem leistungsstarken Objektiv sind bei einer Highend-Spiegelreflexkamera technisch nicht mehr als rund 33 Megapixel möglich. Für einen DIN-A3-Ausdruck in guter Qualität reichen schon zwölf Megapixel aus .