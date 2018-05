Gaming-Tastaturen mit integriertem Mauspad Was taugen eigentlich Lapboards?

Es könnte so schön sein: Rechner an, Füße hoch, losspielen. Logistische Schwierigkeiten vermiesen aber oft das Spielen von Computerspielen am TV oder Beamer: Die Tastatur wackelt, Maus und Pad rutschen, Kabel klemmen.

Tastaturen mit integriertem Mauspad und spezieller Schoßauflage, sogenannte Lapboards, wollen das Couchgaming komfortabler machen. Solche Boards gibt es mittlerweile von verschiedenen Firmen: Wir haben drei Modelle namens Razer Turret, Roccat Sova MK und Corsair K63 ausprobiert.

Die Razer Turret legt Wert auf schickes, kompaktes Design und Kabellosigkeit - und eine drahtlose Maus ist inbegriffen. Je nach Anspruch kann die geringe Größe genau das Richtige sein oder total nerven.

Roccats Sova MK hat ihren Anwendungsbereich fast schon im Namen. Das große, kabelgebundene Brett bringt neben ordentlich Platz für Handballen und eine Maus auch einen USB-Hub mit.

Corsair überlässt das Upgrade der kabellosen Gaming-Tastatur K63 dem Nutzer: Das passende Lapboard mit Memory-Foam-Polster gibt es separat - die K63 clippt man dort einfach ein.

Lässt sich mit den Lapboards vernünftig spielen und arbeiten?

Beim Spielen müssen Tastaturen stabil auf dem Schoß liegen und sollten nicht wackeln oder rutschen. Das Gleiche gilt für die Maus auf dem Pad. Außerdem sind beim Spielen hochwertige Tasten unabdingbar. Aber auch zum Tippen sollte sich eine Sofa-Tastatur eignen.

Das Mauspad der Turret von Razer lässt sich unter die Tastatur klappen, um sie in der mitgelieferten Ladestation zu verstauen. Der Klappmechanismus ist praktisch, führt aber dazu, dass sich die ausgeklappte Tastatur schon bei kleineren Bewegungen vom Schoß verabschieden will - die Gummierung an der Unterseite hilft da wenig. Ihre schmale Linie verdankt sie auch den flachen Tasten. Trotzdem spielt es sich mit ihr überraschend angenehm - allerdings fehlt eine Tastenbeleuchtung. Das stört, zusammen mit Gewackel und dem US-Tastenlayout, auch bei längeren Texteingaben.

Roccats Sova MK hält dank Größe, Gewichtsverteilung und Schaumstoffpolstern gut auf den Oberschenkeln. Kabellose Mäuse hauen allerdings schnell vom glatten Mauspad ab. Kabelgebundene rettet ein mitgelieferter, anclippbarer Mauskabel-Halter - auch Bungee genannt. Die mechanischen Schalter fühlen sich beim Spielen und Schreiben einfach gut an. Alternativ gibt es die Sova auch mit Membran-Tasten 50 Euro günstiger.

Clippt man Corsairs kabellose Gaming-Tastatur K63 in das separat erhältliche Lapboard ein, wird sie zum soliden Couchgaming-Brett. Zusammen mit dem Lapboard ist sie mit fast drei Kilo aber ein echter Brocken. Die mechanischen Tasten fallen durch ihre Höhe auf. Das sieht ulkig aus, stört aber nicht. Auch zum Schreiben eignet sich die K63-Kombi.

Hier können Sie sich durch detailliertere Bewertungen der Lapboards klicken:

Couchgaming-Tastaturen im Vergleich Razer Turret



Razers kabellose Turret ist als einzige Tastatur im Vergleich ungepolstert, dafür an der Unterseite gummiert, wodurch sie kaum verrutscht. Kompaktes Design ist praktisch, schadet aber der Stabilität: Die Turret ist viel wackelanfälliger als die Konkurrenz. Das magnetische, einklappbare Mauspad hält die beiliegende Maus nur leidlich fest - sie rutscht schnell herunter. Liegt die Turret nicht plan auf dem Schoß, kippt das Mauspad aufgrund des Klappmechanismus weg. Eingebaut sind unbeleuchtete Membran-Tasten mit US-Layout. Eine deutsche Version ist seit längerem angekündigt. Über die Razer-Synapse-Software konfiguriert man Tastenbelegungen und Makros. Der Druckpunkt ist angenehm fest und trotz des geringen Tastenabstands spielen sich auch Shooter genau und sicher. Auch die geringe Größe des Mauspads stört überraschend wenig. Texteingaben sind aber unangenehm: Die Turret ist so klein, dass man sich entweder verrenken oder sie in die Mitte des Schoßes rücken muss - woraufhin schnell Pad samt Maus wegkippt. Neben der Sieben-Knöpfe-Maus liegt ein USB-2,4-GHz-Dongle für den PC bei. Hinzu kommen Kabel sowie eine Ladestation, in der man die Turret verstauen kann. + kompakt und leicht

- wackelig

- nur US-Layout



Preis: 190 Euro



Roccat Sova MK



Die Sova MK von Roccat bringt einzeln beleuchtete, mechanische Tasten mit braunen Cherry-MX-Schaltern mit. Das "MK" steht für "mechanical keys". Tastenbeleuchtung, Belegung und Makros regelt Roccats Swarm-Software. Es spielt und schreibt sich auf der Tastatur absolut flüssig - der Druckpunkt ist mit 55 Gramm angenehm knackig. Sie zum längeren Tippen zurechtzurücken, ist dank Größe und Gewicht kein Problem. Kleines Manko: Viel Plastik und Hohlräume führen dazu, dass es gerade bei Texteingabe recht laut zugeht.

Der einzigen kabelgebundenen Tastatur im Vergleich liegt ein vier Meter langes Kabel bei, das auf der Tastaturseite einen Stolperschutz und auf der PC-Seite zwei USB-3.0-Stecker hat - einen für die Tastatur selbst, einen für den integrierten USB-Hub. Hier kann man etwa eine Maus anhängen. Auch dabei ist ein anclippbarer Bungee für Kabelmäuse, der diese vor Abstürzen retten kann. Ihr hohes Gewicht und vier einzelne Schaumstoffpolster halten die Sova MK stabil auf dem Schoß. Das Plastikmauspad ist glatt und bietet wenig Rutschwiderstand, wodurch die Maus bei Schräglage schnell abhaut, greift nicht der Bungee oder man selbst ein. + sehr stabil

+ umfangreich ausgestattet

- laute Tasten



Preis: 195 Euro



Corsair K63 & Lapboard



Corsairs kabellose K63 ist ein Gaming- Keyboard, das man mit dem passenden Lapboard zur Couchgaming-Tastatur aufrüstet. Dann liegt sie dank Größe und Gewicht stabil auf dem Schoß, das Memory-Foam-Polster auf der Unterseite ist allerdings glatt und rutscht bei Schieflage schnell. Das integrierte, austauschbare Textilmauspad bietet ordentlich Reibung - festhalten sollte man die Maus dennoch. Die einzeln beleuchteten Tasten sind sehr hoch, was seltsam aussieht, aber weder beim Tippen noch beim Spielen stört. Eingebaut sind rote Cherry-MX-Schalter. Der Druckpunkt von 45 Gramm ist genau richtig für flinke Gamer-Finger. Auch zum längeren Schreiben eignet sich die K63, egal ob auf Sofa oder Schreibtisch. Im Lapboard sitzt sie auch zum Schreiben auf dem Schoß zurechtgerückt gut ohne umzukippen. Für Beleuchtungsprofile, Tastenbelegungen und Eingabemakros ist die Corsair Utility Engine zuständig.

Neben einem passenden USB- 2,4-GHz-Dongle für den PC bringt die K63 ein USB-Ladekabel und eine Handauflage zum Anclippen mit. Die wird obsolet, baut man die Tastatur ins Lapboard ein. Extratasten übernehmen Medienfunktionen, die Tastenbeleuchtung und ein Win-Lock.

+ viele Zusatztasten

+ auch am Schreibtisch nutzbar

- glattes Schoßpolster



Preis: Tastatur 130 Euro / Lapboard 60 Euro





Diese Alternativen gibt es

Wer kein ambitionierter Gamer ist, aber vom Sofa aus tippen und zum Beispiel Medienfunktionen des Rechners steuern möchte, dem mögen unsere drei Kandidaten zu groß, schwer, teuer sein. Ihre kleinen Brüder heißen Multimedia-Tastaturen und sind spartanischer ausgestattet als die fetten Spielbretter.

Beispielsweise steuert man mit denen von Logitech auch für schmales Geld PCs komfortabel vom Sofa. Die K830 ist rund 90 Euro billiger als die drei Testkandidaten. Unterschiede sind neben dem Preis die weniger hochwertigen Tasten und das Fehlen eines Mauspads - dafür gibt es ein Touchpad. Das reicht für den Alltag aus, ist für die meisten Spiele jedoch ungeeignet. Für noch mal 50 Euro weniger bekommt man Logitechs K400 Plus: Hier fehlen außerdem Tastenbeleuchtung und hochwertige Verarbeitung.

Für wen lohnen sich Lapboards?

Das Fazit zu den drei Testmodellen ähnelt dem zu vielen anderen Gaming-Gadgets: schön zu haben und ein I-Tüpfelchen in Sachen Komfort. Alternativ kann man im Zweifel auch einfach zu einer Standardtastatur auf dem Schoß und einer Maus auf einem separaten Hartplastik-Pad auf einem Kissen greifen. Das macht nicht ganz so viel her, ist jedoch meist günstiger. Außerdem kann man die Maus so auch einfach mal auf dem Pad lassen, um in Ruhe zu tippen.

Wer auf dem Sofa jedoch Schreibtisch-Feeling - mit dem Mauspad direkt neben der Tastatur - bevorzugt und ein Faible für teure, hochwertige Hardware hat, der mag an Lapboards Gefallen finden.

Die Turret von Razer sitzt letztlich zu sehr zwischen den Stühlen. Stylisch und kompakt erinnert sie eher an die Multimedia-Keyboards von Logitech. Von den Medienfunktionen abgesehen, eignet sie sich ironischerweise aber fast ausschließlich als Gaming-Tastatur - wenn da nicht die unbeleuchteten Tasten wären. Und für regelmäßige, längere Texteingaben ist sie zu wackelig.

Kabellosigkeit und die Option, die Tastatur auch ohne Lapboard zu nutzen, machen Corsairs K63 verlockend, vor allem für Anwender, die auf dem Sofa spielen, zum Schreiben aber lieber an den Schreibtisch gehen und nur eine Tastatur verwenden wollen, ist die modulare K63 einen Blick wert. Einziges Manko ist das rutschige Polster.

Den Spagat zwischen Stabilität und Gaming-Präzision schafft die Sova MK von Roccat am besten. Nur Bluetooth statt des langen Kabels fehlt. Mit dem USB-Hub, ordentlich Platz für Hände und Maus und dem gut ausbalancierten Gewicht hat man ein Gesamtpaket auf dem Schoß, das Spielen wie Schreiben auf dem Sofa komfortabel macht.

Aufgrund der rechts angebrachten Mauspads eignet sich übrigens keins der drei Geräte für Linkshänder. Tastenbelegung, Eingabemakros und - sofern verfügbar - die Tastenbeleuchtung konfiguriert man bei jeder Tastatur über eine Software auf dem PC.