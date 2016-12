Lenovo Yoga Book Dieses Notebook hat Tasten aus Licht

Von einem Notebook wie dem Yoga Book hat man lange nur träumen können: Es ist nicht mal einen Zentimeter dünn, wiegt weniger als 700 Gramm und hat einen Full-HD-Bildschirm. Das klingt verlockend, bis man es aufklappt. Spätestens dann fällt auf, dass Lenovos Mini-Notebook etwas entscheidendes fehlt. Eine Tastatur.

Doch beim Einschalten klärt sich dieser Irrtum auf: Das dünne Ding hat doch eine Tastatur, sie kann sich bloß verstecken, denn sie ist aus Licht. Tatsächlich ist die Fläche, auf der bei einem Notebook normalerweise eine Tastatur steckt, beim Yoga Book vollkommen flach. Erst wenn man das Gerät einschaltet leuchten darauf Tastatursymbole auf.

Für Vielschreiber und Zehnfingertipper ist das schwierig: Da es keine physischen Tasten gibt, gib es auch keinen Druckpunkt, keine Orientierung zum blinden Schreiben. Im Grunde arbeitet man mit einer virtuellen Tastatur, so wie auf einem Tablet. Wer daran gewöhnt ist, kommt damit gut klar, nur sonderlich schnell wird man damit nicht.

Notebook, Tablet und Zeichentablett in einem Lenovo Yoga Book: Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte das Gerät keine Tastatur. Eingeschränkt stimmt das auch, eine physische Tastatur gibt es nicht. Erst auf Knopfdruck erscheinen die von einer LED-Beleuchtung gezeichneten Tasten. Genau wie bei den teureren Lenovo-Notebooks hält auch hier ein aufwendiges Scharnier Basis und Bildschirm zusammen. Der Mechanismus ermöglicht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, wobei diese Aufstellung eher theoretisches als praktische Natur ist. Man kann es beispielsweise wie einen Mini-Fernseher aufstellen, um Videos anzuschauen. Oder man klappt es ganz zusammen, nutzt es wie ein Tablet. Angesichts des geringen Gewichts, ist das problemlos möglich. Der mitgelieferte Stift ist auf zweierlei Weise nutzbar. So kann man damit direkt auf dem Gehäuse schreiben. Oder man legt eine Kugelschreiberspitze in den Stift ein und schreibt auf Papier. Dabei ist man nicht auf Lenovos teures Papier angewiesen, sondern kann jeden beliebigen Papierblock auf das Basisteil legen, um Schrift und Zeichnungen zu übertragen. Neben Speicherplatz mangelt es dem Yoga Book an Anschlüssen. Außer der Kopfhörerbuchse gibt es nur einen Micro-USB- und einen Micro-HDMI-Port.

Dass es keine physische Tastatur gibt, hat einen guten Grund: Die Oberfläche des Korpus, auf dem die Tastatur eingeblendet wird, ist gleichzeitig ein Zeichen-Tablet. Mit einem von Lenovo mitgelieferten Stift kann man darauf schreiben und zeichnen, wobei die Eingaben direkt auf den Bildschirm übertragen werden. So lassen sich handschriftliche Notizen machen, man kann mit entsprechender Software aber auch zeichnen und malen. Dabei gilt es freilich, stets den Bildschirm im Blick zu haben, auf dem erscheint, was man mit dem Stift zeichnet.

Wer lieber den Stift im Blick hat, kann aber auch auf Papier Schreiben und Zeichnen. Lenovo liefert dafür ein magnetisches Klemmbrett samt Papierblock mit, auf dem man mit gewöhnlichem Kugelschreiber schreiben kann, während alles, was man darauf zeichnet oder schreibt, sofort digitalisiert wird.

Dabei ist man glücklicherweise nicht auf die Papierblöcke angewiesen, die Lenovo zum Preis von 10 Euro pro Stück anbietet, sondern kann jedes beliebige Papier benutzen. Das ist faszinierend, zumal die Sensoren die Linienführung auch dann richtig erkennen, wenn man vergleichsweise dicke Schreibblöcke auf die Oberfläche legt.

Welches Betriebssystem hätten Sie gern?

Abgesehen davon, dass man darauf tippen, schreiben und malen kann, ist Lenovos Yoga Book ein schlau gemachtes 2-in-1-Gerät. Das flexible Scharnier, mit dem Unterbau und Bildschirm verbunden sind, ermöglicht diverse Nutzungsarten, als Laptop, Tablet oder Mini-Fernseher (siehe Bilderstrecke).

Und das auch noch mit zwei verschiedenen Betriebssystemen. Lenovo bietet das Yoga Book für 499 Euro mit Android und für 599 Euro mit Windows 10 an. Uns lag zum Test die Windows-Variante vor.

Im Speicher wird es eng

Die Leistung des kleinen Intel-Atom-Prozessors reicht für alle Alltagsanwendungen aus. Websurfen, Texte schreiben, E-Mail und ein paar einfache Spiele machen ihn nicht heiß. Man sollte aber gar nicht erst versuchen, ihn mit grafisch aufwendigen Spielen zu fordern. Das würde nicht nur an mangelnder Rechenleistung, sondern auch an zu geringem Speicherplatz scheitern.

Denn Speicher ist beim Yoga Book chronisch knapp. Die 64 GB der SSD unseres Testgeräts waren schon durch die mitgelieferte Software fast voll. Eine zusätzliche Speicherkarte mindestens 64 GB Speicherplatz sollte man schon in den Speicherkartensteckplatz einschieben.

Beinahe buchsenlos

Einen noch größeren Mangel als an Speicher gibt es an Schnittstellen. Die einzige Micro-USB-Buchse wird meist durch das Netzteil belegt, Bildschirme müssen per Micro-HDMI angeschlossen werden. An der rechten Seite liegt ein Kopfhöreranschluss.

Der Bildschirm ist mit 10,1 Zoll für ein Notebook sehr klein, für ein Tablet groß genug. Seine Full-HD-Auflösung - 1920 x 1080 Bildpunkte - ermöglicht eine detailreiche Darstellung. Er produziert ein schön kräftiges Schwarz und knallige Farben, spiegelt leider sehr stark.

Die Akkuleistung ergab während des Testzeitraums sehr unterschiedlicher Ergebnisse, die logischerweise von der Nutzungsintensität abhingen. Einen ganzen Tag, so wie es Lenovo verspricht, hielt unser Testgerät nur selten durch. Gut sechs Stunden waren der Durchschnitt, selten schaffte es auch mal acht oder neun Stunden.

Vorteile und Nachteile Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten Geringes Gewicht Gutes Design Präzises Zeichentablett Wenig eingebauter Speicher Wenige Anschlüsse

Fazit

Lenovos Yoga Book ist innovativ, schick und günstig. Ein Arbeitstier ist es nicht gerade, aber wer sowieso beim Schreiben auf die Tastatur schauen muss, wird damit klarkommen. Die Möglichkeit, handschriftliche Notizen und Zeichnungen anzufertigen, hebt es aus der Masse ähnlicher Geräte heraus. Design und Verarbeitung sind hochwertiger, als es der Preis erwarten lassen würde.