Smartphone LG G6 im Test Fast ein Sieger

Es hätte besser laufen können für LG. Vergangenes Jahr begeisterte der koreanische Konzern mit der Ankündigung eines modular erweiterbaren Smartphones, dem G5. Leider überzeugte weder dessen Qualität noch konnten die erst Monate später verfügbaren Module halten, was der Hersteller im Frühjahr 2016 versprochen hatte. Mit dem G6 wollten die Koreaner diese Schmach wiedergutmachen - und fast hätten sie es auch geschafft. Nur kam ihnen Erzfeind Samsung mit dem Galaxy S8 knapp zuvor.

Beide Modelle zielen auf dieselbe Kundschaft: Anwender, die immer das aktuelle Top-Smartphone haben wollen, mit der besten Technik, dem coolsten Design. Und beide Modelle haben ähnliche Eigenschaften: Neben einem schnellen Prozessor und hochauflösenden Kameras zeichnet sie vor allem das neue Displayformat von 18:9 aus. Mit 2880 x 1440 Pixeln bringen die gestreckten Displays mehr Bildschirmfläche in den Gehäusen unter als die sonst üblichen 16:9-Bildschirme.

Samsung hat es verstanden, diese Neuheit beim Galaxy S8 durch ein Aufsehen erregendes Design mit stark gerundeten Kanten hervorzuheben. Das S8 ist ein Handschmeichler, es wirkt von vorne fast, als würde es nur aus Bildschirm bestehen.

Das LG-Design betont mit seinem umlaufenden Metallrahmen dagegen eher die Robustheit des Geräts. Dass der Bildschirm ein anders Format hat, dass es größer ist als bei anderen Handys gleicher Gehäusegröße, fällt kaum auf. Das G6 liegt schwerer in der Hand und dürfte beispielsweise Stürze deutlich besser wegstecken als das Galaxy S8, dessen Bauart die Stiftung Warentest wegen der Splitteranfälligkeit heftig kritisiert hat.

Großes Display, gut geschützt

Beim G6 ist der Bildschirm durch den Metallrahmen besser geschützt und das ist gut so. Denn qualitativ kann er dem Luxus-Display des S8 die Stirn bieten. Er bietet genau so viele feine Details, kann sich gut gegen helles Licht durchsetzen und stellt Farben realistisch dar, wenn auch vielleicht einen Hauch weniger intensiv als das Samsung-Display. Mit einer etwas wärmeren Farbeinstellung als dem Standardwert gefällt er mir besonders gut.

Besser gelungen als beim Samsung-Gerät ist die Positionierung des Fingerabdruckscanners. Zwar liegt er auch hier auf der Rückseite, doch er ist klar von den Kameras getrennt und dank einer ringförmigen Einfassung auch leicht zu erfühlen. Nebenbei dient er, das ist ungewohnt, als Einschalttaste.

Ein Blick auf die Rückseite zeigt, wie stark der umlaufende Metallrahmen das Gerät dominiert. Es wirkt fast so, als wäre der Rückendeckel in den Rahmen gedrückt.

Eines der wichtigsten Merkmale aktueller Smartphones ist die Kamera, LG geht hier einen eigenen Weg. Zwar verfügt das G6 genau wie das iPhone 7 Plus, das Huawei P10 und das Honor 8 Pro über zwei Kameras, doch es geht damit anders um als die Konkurrenz. Während Huawei mit der monochromen Zweitkamera zusätzliche Details ins Bild bringt und Apple einen echten Zoom realisiert, hat sich LG auf das Thema Weitwinkel verlegt.

Somit kommt die zweite Kamera vor allem bei Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos zur Geltung, indem sie einfach mehr zeigen kann als die herkömmliche Kamera. Ganz besonders gut sehen solche Weitwinkel-Bilder auf dem G6 aus, wenn man sie im extrabreiten 18:9-Format des Bildschirms knipst.

Ihre volle Wirkung entfalten sie allerdings auch nur dort. Auf einem Fernseher etwa müssen sie gestaucht werden, um auf den Bildschirm zu passen, sie werden also mit Trauerbalken oben und unten angezeigt. An die Kameras der Konkurrenzmodelle von Samsung, Apple und Huawei reicht die Knipse des G6 nicht ganz heran.

Fazit

Wäre LG etwas schneller gewesen, wäre dem G6 enorme Aufmerksamkeit sicher gewesen. So hat es nur für den zweiten Platz gereicht, aber der ist angesichts gewaltiger Konkurrenz auch nicht zu verachten. Wer ein Top-Smartphone mit herausragendem Bildschirm und sehr guter Kamera sucht, macht keinen Fehler, wenn er sich das G6 anschaut.

Dabei sollte man aber nach Sonderangeboten suchen. Der Listenpreis des G6 liegt mit 750 Euro nur 50 Euro unter dem Galaxy S8, das doppelt so viel Speicher hat. So viel ist es nicht wert. Doch der Preisverfall hat bereits eingesetzt. In Preissuchmaschinen findet man aber bereits Angebote, die unter 600 Euro liegen.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Software-Updates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.