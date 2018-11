Um es vorweg zu nehmen: Dies ist kein Testbericht. Dafür reichen die 24 Stunden einfach nicht, die ich bislang mit dem Gerät hatte. Ich werde den ausführlichen Test später nachreichen.

Immerhin aber hat die Zeit gereicht, um mir einen ersten Eindruck von Apples neuem Notebook zu machen, mehr dazu in der Fotostrecke:

Und es hat auch gereicht für eine erstaunliche Entdeckung: Das neue MacBook Air kann das alte MacBook in den Ruhezustand versetzen, ganz ohne dass die Geräte miteinander verbunden sind.

Aufgefallen war mir das skurrile Verhalten, als ich Abends ein paar Vergleichsfotos des alten und des neuen Modells machte. Unter anderem wollte ich dafür die beiden MacBooks nebeneinander fotografieren, um den deutlichen Unterschied zwischen den beiden Bildschirmen zu illustrieren.

Doch als ich das neue neben das alte MacBook schob, schaltete sich dessen Bildschirm aus, das Gerät ging in den Ruhezustand. Zog ich die Geräte auseinander, wachte das alte MacBook Air sofort wieder auf, wie in diesem Video zu sehen ist:

Video Matthias Kremp

Das ungewöhnliche Verhalten ist reproduzierbar, nicht nur mit meinem MacBook Air, Baujahr 2010, sondern auch mit einem weiteren Gerät aus dem Redaktionsbestand.

Allerdings funktioniert die ungewollte Abschaltung des MacBooks nur, wenn ich das neue Modell von links an das alte heranschieben. An der rechten Seite herangeschoben, bleibt das alte Notebook an, so wie man es erwarten würde.

Apple konnte auf Anfrage nicht sofort eine Erklärung dafür liefern. Vermuten lässt sich aber ein simpler Zusammenhang zwischen alter und neuer Version: Das erste MacBook Air begeistert unter anderem dadurch, dass man es zuklappen kann und es sich automatisch in den Ruhemodus umschaltet. Klappt man es dann wieder auf, ist es nahezu augenblicklich wieder betriebsbereit. Möglich wird das offenbar durch einen Sensor, der von einem kleinen Magneten im Displaydeckel aktiviert wird.

Matthias Kremp Magnetfeld des Lautsprechers im neuen MacBook Air

Im neuen MacBook Air stecken nun aber neu entwickelte, leistungsstarke Lautsprecher mit entsprechend starken Magneten. Und die sind offenbar genau dort angebracht, wo beim alten Modell der Schlafsensor steckt. So scheint der neue Lautsprecher den alten Schlafsensor auszulösen.

Ein ernst zu nehmender Fehler ist das freilich nicht. Man muss sich jedenfalls keine Sorgen machen, man würde künftig mit einem neuen MacBook Air andere Notebooks ausknipsen, sobald man denen zu nahe kommt. Ich habe es mit verschiedenen Modellen von Apple, Lenovo und Huawei ausprobiert, keines davon reagierte so wie das alte MacBook Air.

Offenbar gibt es nur zwischen diesen beiden Generationen des Apple-Klassikers ein so inniges Verhältnis, dass sich das eine beim Näherkommen des anderen schlafen legt.