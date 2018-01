SSD selbst aufrüsten 380 Euro beim MacBook gespart

Nach acht Jahren wurde es bei meiner Tochter Zeit für eine neues Notebook. Das alte, ein weißes MacBook mit DVD-Laufwerk, fing an, sich aufzulösen. Der Prozessor ächzt geradezu unter der Last der Software, immerhin läuft auf dem alten Rechner das aktuelle macOS High Sierra. Zudem hat sich die Bodenplatte aus Kunststoff durch die Abwärme derart verzogen, dass er von Klebeband zusammengehalten werden muss (siehe Fotostrecke).

Die Wahl für den Nachfolger fiel auf das MacBook Air. Es hat alle wichtigen Schnittstellen, ist schlank, leicht und robust. Das Problem: Im alten MacBook hatten wir eine SSD mit 500 Gigabyte Speicherplatz nachgerüstet. Das war besonders einfach, weil Apple in die alten Geräte noch herkömmliche Notebook-Festplatten eingebaut hat.

Bei den neuen sieht das anders aus. Apple baut nur noch SSDs ein. Die sind allerdings, etwa bei den MacBook Pro, fest verlötet und können nicht mehr ausgetauscht werden. Eine Ausnahme ist das MacBook Air. Allerdings ist es auch hier nicht leicht, einen Ersatz zu finden.

Mit wenigen Handgriffen Hunderte Euro sparen Das war der Grund für den Neukauf: Diese MacBook, Baujahr 2009, zerlegte sich nach Jahren intensiver Nutzung langsam selbst. Die Kunststoffbeschichtung an der Unterseite fing an, sich derart zu wellen, dass sie nur noch mit Klebeband am Gehäuse zu halten war. Der Ersatz: Ein MacBook Air in der kleinsten Ausführung, mit 128 GB SDD. Kostenpunkt am Black Friday: 851 Euro. Ein Schnäppchen, verglichen mit dem Listenpreis von 1099 Euro. Um den Speicherplatz auf ein brauchbares Niveau zu bringen - 128 GB sind zu wenig - entschied ich mich für eine Ersatz-SSD von Transcend. Das Modell mit 960 GB (unten) wäre zwar verlockend, aber mit mehr als 600 Euro zu teuer, gewesen. Also fiel die Wahl auf das Modell mit 480 GB, das ich für 369 Euro bekam. Die benötigten Schraubendreher liegen der SSD bei. Ein praktisches Zubehör, weil wohl nur Computerbastler den zum Öffnen des Macbooks nötigen pentaloben Schraubendreher besitzen. Weil nicht alle Schrauben gleich lang sind, lohnt es sich, sie nach der Demontage so zu sortieren, dass man sie beim Zusammenbau wieder in die passenden Löcher drehen kann. Ist der Bodendeckel entfernt, sollte man diesen Stecker ziehen, um die Akkus von der Platine zu trennen. Denken Sie auch daran, sich zu erden, bevor sie die alte SSD entfernen. Oft reicht es dazu, eine blanke Stelle eines Heizkörpers zu berühren. Die Original-SSD befindet sich im MacBook Air mittig oberhalb des Akkupacks, hier rot markiert. Um die SSD auszubauen, muss erst die Halterungsschraube gelöst werden, mit der sie auf der Platine fixiert ist. Ein passender Schraubendreher liegt der Transcend-SSD bei. Dann zieht man die SSD vorsichtig aus ihrer Fassung heraus. Nach dem Ausbau sollte die Hauptplatine so aussehen wie auf diesem Bild. Links ist die Fassung für die SSD zu erkennen, rechts die Mutter für die Schraube zum Arretieren der SSD. Die Austausch-SSD wird vorsichtig in die Fassung gesteckt und dann mit der Schraube fixiert, was auf diesem Bild noch nicht geschehen ist. Ist der Rechner nach der Prozedur wieder zusammengeschraubt, muss man ihn nach dem Einschalten zunächst mit einem WLAN verbinden. Da auf der neuen SSD kein Beriebssystem vorhanden ist, versucht das MacBook dann, die nötige Software über das Internet zu laden. Auch bei einem schnellen Anschluss kann das aufgrund der Datenmenge von rund 2,6 Gigabyte einige Zeit dauern. Bei meinem Selbstversuch brach der Download immer wieder wegen Netzwerkfehlern ab. Also lud ich das aktuelle macOS-Installationsprogramm auf einen USB-Stick und startete das Notebook mit dem Stick als Startmedium. Der weitere Installationsvorgang ist bei Netzwerkinstallation und Installation vom Stick identisch. Zunächst muss man das Festplattendienstprogramm aufrufen. Weil die fabrikneue SSD noch nicht für den Mac formatiert ist, muss sie mit dem Festplattendienstprogramm initialisiert werden. Das ist ganz einfach: Man klickt auf Löschen und wählt das gewünschte Format aus, in der Regel Mac OS Extended Journaled. Ist die SSD formatiert, beendet man das Festplattendienstprogramm und kehrt zu macOS-Dienstprogramme zurück, von wo aus das Betriebssystem installiert werden kann. Auch das dauert noch eine Weile. Nach erfolgter Installation jedoch meldet sich macOS High Sierra mit seinem Startbildschirm und unter Über diesen Mac kann man sich die Kapazität der neuen SSD anzeigen lassen. Operation gelungen, Geld gespart.

Doch die Suche lohnt sich. Im Apple Store beträgt der Aufpreis für eine 500 GB große SSD anstelle der Grundausstattung mit 128 GB beim MacBook Air mit 13-Zoll-Bildschirm 500 Euro. Der Gesamtpreis läge dann bei 1599 Euro. Billiger wäre es, die SSD selbst aufzurüsten. Leider gibt es nur zwei Firmen, die passende SSDs herstellen: die amerikanische OWC und Transcend aus Taiwan.

Nach einer Preisrecherche ist die Entscheidung schnell gefallen: Die Modelle von Transcend sind bei gleicher Kapazität deutlich günstiger zu bekommen. Den Jetdrive 820 genannten Speicher kann ich bei einem renommierten Versandhändler für 369 Euro bestellen.

Bleibt noch das Notebook selbst. In der Hoffnung, ein Schnäppchen machen zu können, warteten wir den Black Friday ab - und hatten Glück. Bei einem Onlinehändler fanden wir das gewünschte Modell für 851 Euro, also 248 Euro günstiger als bei Apple.

Schnell schrauben und dann lange warten

Den Einbau der größeren SSD musste ich freilich selbst erledigen. Eigentlich sollte das eine Kleinigkeit sein, dachte ich. Und tatsächlich: Mit einer bebilderten Anleitung von iFixit und den zusammen mit der SSD gelieferten Schraubendrehern war die neue SSD binnen zehn Minuten drin und das Gehäuse wieder zugeschraubt.

Blieb die Installation des Betriebssystems. Weil die neue SSD völlig leer ist, versuchte ich zunächst, die aktuelle Version von macOS übers Internet zu laden. Ein Mac macht das in der Regel automatisch, wenn er auf seiner SSD keine Betriebssystem vorfindet.

Das MacBook Air tat das nicht, aber die Tastenkombination Wahltaste-Befehlstaste-R half, den Prozess, den Apple hier beschreibt, trotzdem auszulösen. Viel geholfen hat aber auch das nicht, der etwa eine Stunde dauernde Download wurde immer wieder abgebrochen. Ob das Problem auf Apples Seite lag oder dem dünnen Kupferkabel anzulasten ist, über das mein Haus mit dem Internet verbunden ist, ließ sich nicht klären.

Matthias Kremp Download von macOS auf einem MacBook ohne Betriebssystem

Also griff ich zur alternativen Installationsmethode, bei der man den Rechner von einem bootfähigen USB-Stick startet, von dem aus man macOS dann installiert. Man braucht dafür einen Stick mit mindestens 16 GB Speicherplatz, einen Mac und etwas Zeit. Auch hier erklärt eine Apple-Seite ausführlich das Vorgehen.

Der Prozess gliedert sich in drei Stufen: Herunterladen von macOS High Sierra aus dem App Store, Formatieren des USB-Sticks und Kopieren der Installationsdateien auf den Stick. Im letzten Schritt muss man dafür ein paar Befehle in das sogenannte Terminal eingeben, was für viele Anwender ungewohnt sein wird. Aber solange man sich strikt an Apples Anleitung hält und die fraglichen Befehle per Kopieren und Einsetzen von Apples Seite ins Terminal überträgt, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Bei mir zumindest klappte danach alles Weitere problemlos: Neustart mit dem Stick als Startmedium, Starten der macOS-Installation, Warten. Insgesamt waren es bei mir am Ende rund fünf Stunden, vom Ansetzen des Schraubendrehers bis zum ersten Start des MacBook Air mit macOS High Sierra von der neuen SSD. Die meiste Zeit benötigten dabei freilich Downloads und Installation - ich konnte mich derweil also anderen Dingen widmen. Und angesichts einer Ersparnis von knapp 380 Euro gegenüber Apples Listenpreis könnte man sich daraus sogar einen guten Stundenlohn ausrechnen.