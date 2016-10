Macbook und Surface Warum Apple und Microsoft auf die neuesten Chips verzichten

Was im Nachgang von Apples-Präsentation am Donnerstagabend für viel Verwirrung und falsche Interpretationen sorgt ist, dass in den neuen Macbook Pro nicht Intels neueste Prozessorgeneration eingebaut ist. Statt der aktuellen siebten Generation, Codename Kaby Lake, steckt in Apples neuen Top-Notebooks deren Vorgängergeneration, Skylake.

Damit ist der kalifornische Konzern nicht allein. Auch die Konkurrenz macht das so. Microsoft jedenfalls baut in die am Mittwoch präsentierte neue Version seines Surface Book auch Skylake-Chips ein. Sogar Microsofts erster Desktop-PC, der elegante Surface Studio, wird von "der 6. Generation von Intels Core Prozessoren" angetrieben, schreibt der Windows-Konzern.

Woran liegt es also, dass die beiden Unternehmen so an einer scheinbar veralteten Technologie hängen?

Zum einen dürfte es der ersten Tests zufolge überschaubare Leistungszuwachs der Kaby-Lake-Chips sein. Verschiedene PC-Magazine attestieren den aktuellen Intel-Chips ein Leistungsplus von etwas mehr als zehn Prozent. Eine solche Verbesserung ist messbar, aber für Anwender nicht spürbar.

Zu wenige Kerne

Für einen wirklich erfahrbaren Mehrwert muss ein neuer Prozessor deutlich mehr zusätzliche Leistung bieten. Die aber ist meist nur erreichbar, wenn der Herstellungsprozess der Chips verändert wird, die Bauteile kleiner werden, so dass mehr Komponenten auf dem Chip Platz finden. Genau das ist bei Kaby Lake nicht der Fall. Die siebte Generation der Core-i-Chips wird von Intel auf Basis derselben Produktionstechnik hergestellt wie die sechste.

Noch wichtiger dürfte aber sein, dass Intel die Mobilvarianten der Kaby-Lake-Prozessoren bisher nur mit zwei Rechenkernen ausliefert, Highend-Laptops aber erst mit vier Kernen richtig in Schwung kommen. Vor allem beim Multitasking hilft viel viel. Kaby-Lake-Chips für Desktop-PC sind bei Intel noch gar nicht im Angebot. Sie sollen, wie die Vierkern-Mobilchips, erst nächstes Jahre kommen.

Darin zeigt sich das eigentlich Dilemma: Sicher gibt es PC-Hersteller, die jetzt schon Mobilrechner auf Basis der aktuellen Intel-Technik bauen, doch Highend sind die nicht. Top-of-the-Line-Computer mit Kaby Lake wird es erst 2017 geben.

Abwarten?

Ob es sich lohnt, auf die zu warten, sei dahingestellt. Denn Experten von PC-Fachmagazinen bezeichnen Kaby Lake bereits als Zwischenschritt. Die "PC Welt" etwa schreibt, "Kaby Lake ist eigentlich Skylake 2.0", so gering seien die Unterschiede. Deshalb seien Intels neue Chips auch kein Grund, etwa von einem Skylake-System auf eines mit Kaby Lake umzusteigen.

Ein solcher Schritt dürfte sich tatsächlich erst 2017 lohnen, aber so lange wollten offenbar weder Microsoft noch Apple mit ihren neuen Produkten warten. Gegenüber dem US-Technologieportal "Cnet" etwa erklärten Apples Top-Manager, sie hätten mehr als vier Jahre Entwicklungszeit in die neuen Macbook Pro gesteckt. Da scheint es nur logisch, diese auch auf den Markt zu bringen, wenn sie endlich fertig sind.

Apples Touch Bar Die aktuellen Macbooks, ohne das Macbook Air: Das Design wurde vereinheitlicht, von Macbook über die Varianten des Macbook Pro sehen sich alle Geräte sehr ähnlich, haben dieselben superdünnen Bildschirme und flachen Tastaturen. Im Anschluss an die Präsentation der Macbooks konnte man die neuen Modelle in einem dafür eingerichteten Raum zum ersten Mal ausprobieren. Einen Test ersetzt das nicht, einen groben Eindruck aber kann man sich so durchaus verschaffen. Das 13-Zoll-Modell des neuen Macbook Pro. Der Bildschirm ist heller und kontrastreicher als beim Vorgänger, soll 25 Prozent mehr Farben darstellen können. Wichtiger aber ist die Touch Bar oberhalb der Tastatur, die auf den ersten Blick kaum als Touchscreen erkennbar ist. Je nach aktiver App ändert die Touch Bar ihr Erscheinungsbild. Hier werden passend zur Mail-App beispielsweise Funktionen zum Verschieben, Löschen und Weiterleiten von E-Mails angeboten. Tippt man etwas länger auf das "Allen Antworten"-Symbol, ändert sich die Touch Bar, zeigt nun die Symbole für "Antworten", "Allen Antworten" und "Weiterleiten" an. Beim Tippen einer E-Mail bietet die Touch Bar automatisch zum Zusammenhang passende Wörter an, die man durch Antippen auswählen kann. Sie erkannte im kurzen Test sogar, in welcher Sprache ich gerade schrieb. Auch Formatierungsoptionen werden auf der Touch Bar angeboten. Tipp man hier etwa auf das bunte "A", lassen sich Schriftfarben auswählen. Dabei bietet das System zunächst eine Reihe von Grundfarben an. Hält man den Finger etwas länger auf eine der Farben gedrückt, werden weitere Schattierungen dieses Farbtons zur Auswahl gestellt. Ganz ähnlich funktioniert die Touch Bar in der Fotos-App. Nur dass hier natürlich fotospezifische Funktionen auswählbar sind. So kann man dort direkt das Werkzeug zum Beschneiden von Bildern auswählen oder jenes zum Drehen in 90-Grad-Schritten. Über einen virtuellen Drehregler kann man Bilder aber auch sehr feinfühlig um beliebige Werte drehen. Hat man in der Fotos-App ein Bild ausgewählt, wird auf der Touch Bar eine Übersicht weiterer Fotos innerhalb desselben Ordners angezeigt. Viel zu erkennen ist auf den winzigen Miniaturen freilich nicht. Dafür kann man die Miniaturübersicht nutzen, um mit dem Finger durch einen virtuellen Bilderstapel zu scrollen. Auch beim Bearbeiten von Bildern mit Filtern soll die Touch Bar helfen. Besonders klar lässt sich aber auch hier auf den Miniaturen nicht erkennen, was es mit den verschiedenen Filtern auf sich hat. Einige Symbole werden auf der rechten Seite der Touch Bar dauerhaft in jeder App angezeigt. Zum Beispiel jenes, über das die Sprachassistenzfunktion Siri aufgerufen wird. Rechts davon ist der Fingerabdrucksensor zu erkennen, der sich von der Touch Bar abhebt, weil er glänzt. Die Touch Bar ist matt gehalten. Per Drag-and-Drop lassen sich die Symbole und deren Anordnung auf der Touch Bar schnell und einfach umsortieren. Drittanbieter müssen ihre Software allerdings erst anpassen, bevor diese von der Touch Bar Gebrauch machen kann. Microsoft hatte bereits früh Zugang zu der neuen Technik - und hat schon reichlich Vorarbeit geleistet, wie man hier in Excel sehen kann. Bis Microsoft die entsprechenden Updates seiner Office-Software öffentlich zur Verfügung stellt, kann es trotzdem noch einige Zeit dauern. Bei Apple sprach man nur davon, dass sie "noch in diesem Jahr" kommen werden. Eine Touch-Bar-Funktion, die sicher schnell viele Freunde finden wird, sind die Emojis, die sich beispielsweise in der Chat-App Nachrichten leicht auswählen lassen. Wenn man mag, kann man per Druck auf die "fn"-Taste aus dem bunten Touch Bar aber auch schnell eine stinknormale Leiste von Funktionstasten machen. Diese altbekannte Leiste enthält dann wieder die eine, wenn auch virtuelle, Escape-Taste. Deren Verlust fürchteten einige Anwender nach ersten Gerüchten über die Touch Bar bereits. Wer trotz der vielen Möglichkeiten auf den Touch Bar verzichten will, kann zum 13 Zoll großen Einstiegsmodell des Macbook Pro mit der Typnummer A1708 greifen. Das ist mit ganz gewöhnlichen Funktionstasten bestückt und deshalb 300 Euro billiger als das günstigste Modell mit Touch Bar. Empfehlenswert ist das aber nicht, lieber sollte man in den sauren Apfel beißen und sich das 2000 Euro teure Modell mit der neuen Technik anschaffen.

Gute Geschäfte locken

Dafür gibt es mindestens zwei gewichtige Argumente: Zum einen lässt das Interesse an neuen Notebooks immer stärker nach. Mit neuer Technologie, wie dem Touch Bar, könnte man diesen Trend aufhalten oder zumindest bremsen. Zum anderen steht das Weihnachtsgeschäft bevor. Für IT-Unternehmen beginnt damit die einträglichste Zeit des Jahres. Deren Ergebnisse sind ausschlaggebend für die nächste Jahresbilanz, an der der Erfolg eines Unternehmens und seiner Manager gemessen wird.

Dass sowohl Microsoft als auch Apple im kommenden Frühjahr Updates ihrer jetzt neuen Notebooks mit den dann neuen Versionen der Kaby-Lake-Chips bringen werden, ist wahrscheinlich. Aber das ist der Lauf der Dinge in der Hightech-Branche: Egal was man sich kauft, es wird schon bald durch ein besseres Modell abgelöst. Damit muss man sich abfinden, so tickt die Welt.