Apples Mac-Betriebssystem Das ist neu in macOS Mojave

Neben iOS 12 und watchOS 5 hat Apple auf seinem Special Event in Cupertino auch die Veröffentlichung einer neuen Version seines Mac-Betriebssystems angekündigt. Das nach der Wüste in Nevada benannte macOS Mojave zeichnet sich zunächst durch rein kosmetische Neuerungen aus. Eine, die ganz unaufdringlich Spaß macht, ist der sogenannte dynamische Hintergrund.

Gemeint sind damit spezielle Hintergrundbilder für den Desktop, die ihre Farbigkeit und Helligkeit der Tageszeit anpassen. Apple liefert zum Start zwar nur wenige mit, aber schon der Standardhintergrund mit Sanddünen (siehe Bilderstrecke) zeigt, wie gut das funktioniert. Vor allem abends helfen die sich selbst dimmenden Hintergründe, die Augen zu schonen.

Durchaus passend dazu kann man einen "Dark Mode" einschalten. Ist der aktiv, werden die Menüs und Fenster von Programmen und Betriebssystemelementen mit einem dunklen Hintergrund und heller Schrift dargestellt - sofern sie dafür angepasst sind. Noch ist das bei weitem nicht bei jeder Software so, doch wenn ein Programm an den Dark Mode angepasst ist, hilft dieser, sich etwa beim Bearbeiten von Bildern und Videos besser auf das jeweilige Motiv zu konzentrieren. Im Alltag ist das freilich Geschmackssache. ich persönlich habe den Dark Mode nach ein paar Tagen wieder abgeschaltet.

Das ist neu in macOS Mojave Facetime-Gruppenchats:

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC hatte Apple Videochats mit bis zu 32 Teilnehmern versprochen. Daraus geworden ist bisher nichts. Im August hatte das Unternehmen erklärt, dass es etwas länger dauern werde als geplant. Nun soll die Funktion "später im Herbst" nachgeliefert werden. Das volle Programm

Mit macOS Mojave führt Apple neue - teils für den Anwender unsichtbare - Funktionen und ein paar aus iOS bekannte Apps auf Mac-Computern ein. Dark Mode

Über dieses Feature sollten sich vor allem Video- und Bildbearbeiter freuen. Im "Dark Mode" werden Fenster und Dialogboxen dunkelgrau mit weißer Schrift dargestellt. Das soll die Konzentration auf die zu bearbeitenden Objekte lenken. Allerdings unterstützen noch nicht alle Programme diesen Modus. Dynamische Desktops

Den Dark Mode kann man auch mit einer neuen Variante von Desktop-Hintergründen nutzen. Die verändern sich im Laufe des Tages so, dass sie die jeweilige Tageszeit widerspiegeln. Dieser Hintergrund beispielsweise zeigt tagsüber eine Wüstenlandschaft mit sich ändernden Schatten, ... ... die sich abends und nachts in eine immer dunklere Umgebung verwandelt. Für die Augen ist das sehr angenehm. Stapel

Wer mit vielen verschiedenen Dateien umgeht, neigt dazu, sich den Bildschirm mit eben diesen Dateien vollzumüllen. In macOS Mojave kann man diese Dateien per Mausklick in virtuellen Stapeln sammeln, etwa für PDFs, Bilder, Screenshots, was schnell ... ... für mehr Ordnung und Platz auf dem Desktop sorgt. Mehr Sicherheit

Das neue macOS kontrolliert noch intensiver, welche Programme Zugriff auf welche Funktionen haben. Bevor man beispielsweise zum ersten Mal einen Voicechat per Telegram starten kann, muss man der Software Zugriff aufs Mikrofon gewähren. Auf diese Weise sollen ungebetene Lauscher ausgesperrt werden. Screenshots

Über den Kurzbefehl Befehlstaste-Shift-5 wird nun ein kleines Menü aufgerufen, über das man genauer als bisher einstellen kann, was für eine Art Bildschirmfoto man machen will und wo dieses gespeichert werden soll. Auf MacBooks mit Touchbar werden die entsprechenden Funktionen auch auf der Touchbar bereitgestellt. Zudem kann man Bildschirmfotos sofort anzeigen lassen und bearbeiten. Dazu wird am oberen Bildschirmrand eine kleine Funktionsleiste eingeblendet. Auch diese Funktionen sind über die Touchbar nutzbar. Vorschaufunktionen

Dass man sich den Inhalt vieler Dateien anzeigen lassen kann, indem man sie anklickt und auf die Leertaste drückt, ist in macOS nicht neu. Mit Mojave kann man Dateien nun aber im Finder in einer neuen Galeriedarstellung anzeigen lassen und erhält bei der Anzeige per Leertaste auch die in der Datei hinterlegten Metadaten präsentiert. Darüber hinaus lassen sich einige Dateitypen in diesem Modus umfangreich bearbeiten, ohne dass man dafür ein Programm öffnen müsste. Scannen und fotografieren

Hat man sein iPhone oder iPad in der Nähe seines Macs liegen, kann man dessen Kamera in einigen Programmen nutzen, um Fotos zu knipsen oder Dokumente, beispielsweise Quittungen, einzuscannen. Smileys

Das war überfällig: Genau wie auf iOS-Geräten kann man auf Mac nun auch Smileys in seine E-Mails einfügen. Sprachmemos

Diese App wurde vom iPhone übernommen und ist ein Beispiel dafür, wie künftig Apps für Mac und iPhone parallel entwickelt werden können. Die über das Mikrofon des Macs aufgenommenen Sprachnotizen können via iCloud mit anderen Geräten synchronisiert werden. Home

Endlich ist auch Apples App zur Steuerung von Smart-Home-Geräten auf dem Mac angekommen. Eine praktische Neuerung, schließlich lassen sich viele ihrer Möglichkeiten am Notebook oder Desktop besser nutzen als auf Mobilgeräten. App Store

Den App Store hat Apple optisch an seine neue Designlinie angepasst und mit neuen Kategorien erweitert. So gibt es nun täglich kuratierte App-Tipps.

Viel nützlicher erscheint mir die Möglichkeit, meinen Desktop teilautomatisch aufräumen zu lassen. Ich gehöre zu den Menschen, deren Bildschirm mit Icons gepflastert ist, was irgendwann unübersichtlich wird. MacOS Mojave hilft Ordnung zu schaffen, indem es gleichartige Dateien auf dem Desktop auf Wunsch zu virtuellen Stapeln zusammenfasst, sortiert zum Beispiel nach Datum oder Dateiformat. So hat man schnell mehr Platz und es sieht aufgeräumter aus. Klickt man aber einmal auf einen Stapel, werden die darin enthaltenen wieder auf dem Bildschirm ausgebreitet.

Ebenso hilfreich ist die Möglichkeit, Dateien (zumindest in Maßen) zu bearbeiten, ohne sie zu öffnen. Apples macOS bietet schon lange die Option, Bilder, Musikdateien et cetera in einer Art Vorschau anzusehen oder anzuhören. In Mojave kann man in diesem Modus nun auch Bilder drehen, Videos kürzen oder Notizen in PDF-Dateien hineinschreiben. Wenn man, wie ich, öfter Screenshots machen muss, bietet Mojave auch dafür erweiterte Möglichkeiten (siehe Bilderstrecke).

Gelegentlich kann es zudem praktisch sein, dass man im neuen macOS sein iPhone oder iPad als externe Kamera für den Mac benutzen kann. So kann man beispielsweise vom Rechner aus mit dem iPhone ein Dokument einscannen oder ein Foto knipsen und sofort in einem Programm verwenden. Besonders viele Programme unterstützen diese Option bisher leider nicht.

Apple stellt macOS Mojave ab dem 24. September als kostenloses Update zum Download bereit.