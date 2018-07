Surface Go Microsoft fordert Apples iPad heraus

Nach einer längeren Pause steigt Microsoft wieder in das Segment der Mittelklasse-Tablets ein. Mit einem Blogpost kündigte Hardware-Chef Panos Panay am Montagabend das Surface Go an. Mit einem Preis von 449 Euro ist es erheblich günstiger als etwa das 12,3 Zoll große Surface Pro, das mit 949 Euro in Microsofts Preisliste steht.

Von außen wirkt es wie eine verkleinerte Version seines teuren Gegenstücks. Genau wie das Surface Pro steckt auch das Go in einem stabilen Metallgehäuse, in dessen Rücken ein Klappständer integriert ist. Damit kann man das Gerät stufenlos in einem nahezu beliebigen Winkel aufstellen. Mit einem Gewicht von knapp über 500 Gramm und 8,3 Millimetern Gehäusedicke dürfte es in Rucksack oder Tasche weder dick auftragen noch schwer zur Last fallen.

Der 10-Zoll-Bildschirm hat, typisch Microsoft, ein Bildseitenverhältnis von 3:2. Die Auflösung beträgt 1800 x 1200 Pixel und dürfte eine sehr feine Bilddarstellung ermöglichen.

Anders als in den Surface-Pro-Geräten, die stets von Intel Core-Prozessoren angetrieben werden, streckt im Surface Go ein Intel Pentium Gold Processor 4415Y. Der arbeite lüfterlos und liefere "die Leistung, die man braucht, um produktiv zu sein", schreibt Panos Panay. Noch wichtiger dürfte bei der Wahl dieses Leistungsträgers allerdings dessen Preis gewesen sein, der weit unter dem des billigsten Intel-Core-Chips liegen dürfte. Ob seine Performance wirklich ausreicht, um mit dem Gerät produktiv zu arbeiten, kann nur ein Test zeigen.

Die Hardware sei jedenfalls genügsam genug, um neun Stunden auf Akkustrom zu arbeiten, heißt es von Microsoft. Samsung verspricht für sein Galaxy Tab S3 dagegen zwölf Stunden Akkulaufzeit, Apple für das aktuelle iPad zehn Stunden.

Aufgeladen wird der Akku über Microsofts Surface Connector, der magnetisch am Gerät gehalten wird. Zusätzlich ist das Surface Go mit einer USB-C-3.1-Buchse bestückt, über die Daten ausgetauscht, Bildschirme angeschlossen oder auch der Akku aufgeladen werden kann. Eine Kopfhörerbuchse ist ebenso vorhanden wie ein Steckplatz für microSD-Speicherkarten.

In der Grundversion verbindet sich das neue Microsoft-Tablet per WLAN mit dem Internet und verfügt über 64 GB Speicher. Zusätzlich soll für 599 Euro eine Variante mit 128 GB Speicher angeboten werden. Ein LTE-Modell ist für später im Jahr geplant. Alle Versionen werden mit dem auch auf dem Surface Laptop vorinstallierten Windows 10 S ausgeliefert, dass man auf Wunsch kostenlos auf Windows 10 Home umstellen kann.

Als Zubehör bietet Microsoft verschiedenfarbige Tastatur-Cover zu Preisen zwischen 99 und 129 Dollar an. Der Surface Pen genannte Zeichenstift kostet 99 Dollar, die Surface Mobile Mouse 34,99 Dollar.

Während Microsoft die Preise für Deutschland am Dienstagvormittag noch nicht verraten wollte, steht fest, dass Vorbestellungen für das Surface Go ab dem 10. Juli angenommen werden. Die Auslieferung der Geräte soll am 2. August beginnen, dann wird es sie voraussichtlich auch im Laden geben.

Anmerkung der Redaktion: Nach Veröffentlichung dieses Artikels hat Microsoft die deutschen Preise für das Surface Go bekanntgegeben. Diese haben wir entsprechend ergänzt.