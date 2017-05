Surface Laptop Microsoft stellt Schüler-Notebook vor

Microsoft will sich im Bildungsmarkt stark machen. Auf einer Veranstaltung in New York hat der Konzern heute ein neues Notebook vorgestellt, das speziell für Schüler und Studenten entwickelt worden sein soll. Wichtiger aber ist die neue Version des PC-Betriebssystems Windows 10, die auf dem Gerät läuft.

Die als Windows 10 S bezeichnete Software bringt gegenüber herkömmlichen Windows-Versionen einige Beschränkungen mit sich. So lässt das Betriebssystem ausschließlich Software zu, die aus dem Windows Store geladen wurde. Man kann also keine Programme aus anderen Quellen verwenden.

Normale Desktopanwendungen können zwar von dem System ausgeführt werden, müssen dafür aber zuvor angepasst und in den Windows Store geladen werden. Für Firmenkunden, die oft Spezialsoftware benötigen, wird das System damit uninteressant.

Das bringt das Creators Update 3D-Funktionen

Am PC 3D-Inhalte zu erschaffen, soll durch das Update leichter werden. Im neuen Malprogramm Paint 3D kann man dreidimensionale Grafiken erstellen, bearbeiten und über die Onlineplattform Remix3d mit anderen Anwendern teilen. Auch andere Programme wie Powerpoint oder Edge werden um 3D-Funktionen erweitert. Mixed Reality

Mit dem Creators Update wird es leichter, mit Windows 10 in die von Microsoft propagierte Mixed Reality einzusteigen. Bisher brauchte man dafür Microsofts HoloLens-Brille, die 3300 Euro kostet und für Geschäftskunden und Entwickler vorgesehen ist. Hersteller wie Acer, Dell und Lenovo haben nun vergleichbare Geräte angekündigt, die später im Jahr verfügbar sein sollen. Die neuen Produkte sollen deutlich günstiger sein als die HoloLens und mit Sensoren zur Bewegungserfassung bestückt sein. Update-Politik

Die rigide Update-Politik von Windows 10 missfiel vielen Nutzern vom ersten Tag an. Trotzdem setzt sie Microsoft fort: Auch künftig haben Nutzer nicht die Wahl, ob Updates installiert werden oder nicht. Immerhin aber können Anwender bei Veröffentlichung eines Updates die Installation per Knopfdruck um drei Tage verschieben oder ein Wunschdatum festlegen. So soll man verhindern können, dass der PC durch ein sich plötzlich installierendes Update zeitweilig unbenutzbar wird. Gerade wenn man eigentlich schnell an die Arbeit gehen will, kann das sehr nervig sein. Sicherheit

Im neuen Windows Defender Security Center sollen alle Sicherheitsfunktionen wie Virenschutz, Firewall und der Rechtezugriff von Apps gebündelt werden. Ein Ersatz für Antivirensoftware soll dieses neue Sicherheitscenter aber nicht sein. Microsoft bezeichnet es als Ergänzung. Datenschutz

Windows wird auch nach dem Update Nutzerdaten an Microsoft senden. Darüber, welche Daten genau erhoben werden und warum das geschieht, will Microsoft künftig transparenter informieren. Nutzer sollen so besser entscheiden können, ob sie bestimmte Funktionen von Windows nutzen wollen. Nach der Installation des Creators Update werden Anwender aufgefordert, ihre Privatsphäre-Einstellungen zu überprüfen. Statt drei Konfigurationsstufen gibt es für die erhobenen Telemetriedaten künftig nur noch die Übertragungsstufen "Einfach" und "Vollständig". Laut Microsoft-Manager Terry Myerson wurde die Menge der erhobenen Daten in der Einstellung "Einfach" reduziert. Vollständige Funkstille kann man Windows 10 aber nicht befehlen. Game-Streaming

Über Microsofts Plattform Beam können Computerspieler ihre Partien künftig live ins Netz übertragen und dabei mit ihren Zuschauern in Kontakt treten. Das System erinnert an Twitch. Zudem gibt es einen Game-Mode, in dem die Leistung von Prozessor und Grafikkarte bevorzugt einem laufenden Spiel bereitgestellt wird. Detailverbesserungen

Mit dem Creators Update wird Windows 10 um einen Nachtlichtmodus mit reduzierter Bildschirmhelligkeit erweitert. Außerdem gibt es eine Bild-in-Bild-Funktion, die ein Fenster auf der obersten Ebene fixiert, etwa zum Fernsehen oder für Skype-Anrufe. Per Remote-Lock-Funktion kann man seinen Rechner automatisch sperren lassen, wenn man sich von ihm entfernt. Damit das funktioniert muss man beispielsweise ein Smartphone oder ein anderes Gerät bei sich tragen, das mit dem PC gekoppelt ist.

Dafür soll die neue Software besonders sicher sein. "Anwendungen werden aus dem Windows Store geladen, wo sie auf ihre Sicherheit überprüft und anschließend lokal in einem separaten und sicheren "Container" ausgeführt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Für den Betrieb in Schulen soll es beispielsweise möglich sein, vorkonfigurierte Einstellungen per USB-Stick schnell auf vielen Geräten zu installieren.

Laut Microsoft werden Firmen wie Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Samsung und Toshiba in Kürze Computer mit Windows 10 S anbieten. Die Preise für diese Geräte würden bei 189 Dollar beginnen, hieß es in New York.

Von diesem Preispunkt ist das neue Surface Laptop, dass Microsoft ebenfalls vorgestellt hat, allerdings weit entfernt. Wenn es im Juni in Deutschland auf den Markt kommt, soll es in der Grundausstattung mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD 1149 Euro kosten. Mehr Leistung und mehr Speicher sind wie immer mit Aufpreisen verbunden. Vorbestellungen sollen bereits ab Dienstagabend möglich sein.

Der hochauflösende Bildschirm des Surface Laptop hat eine Diagonale von 13,5 Zoll, als Prozessoren kommenden Intel-Chips vom Typ Core i5 und Core i7 zum Einsatz. Auch die Bedienung per Stift soll möglich sein, die Tastatur ist mit Alcantara überzogen, soll dadurch sehr leise arbeiten - ganz anders als etwa das aktuelle Macbook Pro von Apple.

AFP Die vier Farbvarianten des Surface Laptop

Ohnehin vergleicht Microsoft das neue Modell intensiv mit Apple-Produkten. So sei es schneller als ein MacBook Pro und halte mit bis zu 14,5 Stunden Akkulaufzeit länger durch als ein MacBook Air. Obwohl Microsoft das Surface-Laptop in den Farben "Platin Grau", "Bordeaux Rot", "Kobalt Blau" und "Graphit Gold" herstellt, wird es auf dem deutschen Markt zunächst nur die graue Variante zu kaufen geben.