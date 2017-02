MWC in Barcelona Das werden die Neuheiten von der Handymesse

LG lässt sich nicht lange bitten. Am Sonntag will der Konzern sein neues Top-Smartphone, das G6, in Barcelona vorstellen. Doch schon Wochen zuvor hat das Unternehmen damit begonnen, Details des neuen Geräts in Pressemitteilungen zu verraten.

So wurde der 5,7 Zoll große Bildschirm gepriesen, den LG als "QHD+ FullVision-Display mit 2800 x 1440 Pixeln" bezeichnet. Die große Fläche soll unter anderem für eine verbesserte Kamera-App genutzt werden und mehr Multitasking ermöglichen. Wobei man sich fragen muss, wie viel Multitasking auf einem Handy sinnvoll ist. Einem Designer gab man das G6 vorab zum Ausprobieren, damit er den robusten Metallrahmen und die matte Oberfläche loben konnte - und dass die Kamera nicht aus dem Gerät herausragt.

Für einige Aufregung sorgte vor Beginn des MWC auch die Meldung, dort werde wohl eine Neuauflage des klassischen Nokia-Handys 3210 vorgestellt werden. Inwieweit hier der Wunsch einiger Nokia-Fans Wegbereiter für das Gerücht war, sei dahingestellt. Interessant könnte es jedenfalls werden, wenn die finnische Firma HMD am Sonntag in Barcelona neue Nokia-Smartphones vorstellen wird. HMD ist zwar nicht Nokia, hat sich aber das Recht gesichert, Handys unter der Marke Nokia auf den Markt zu bringen.

Ein Telefon wie aus der Zeitmaschine Nokia 150: Nein, das hier ist kein Bild aus dem Fotoarchiv, es ist nagelneu. Genau wie das Handy, das man auch so nennen kann, weil es alles andere als smart ist. Wie es sich für ein Feature Phone gehört, ist beim Nokia 150 von touch keine Rede. Vielmehr gibt es ein klassisches Telefontastenfeld mit zwei Funktionstasten und einer Cursorsteuerung. Auch vom Bildschirm sollte man nicht zu viel erwarten. Auf 2,4 Zoll zeigt er 320 x 240 Pixel an. Der Innenraum ist geräumig. Nach guter alter Mobiltelefonmanier lässt sich der Akku sekundenschnell auswechseln. Wer womöglich von einem moderneren Smartphone auf das Nokia umsteigt, braucht für seine Sim-Karte einen Adapter. Denn das neue Nokia verlangt nach Sim-Karten des alten Mini-Sim-Standards. Neue Karten werden zwar eingebettet in Träger dieses Formats geliefert, doch wenn man sie einmal daraus herausgebrochen hat, muss eben ein Adapter her. Ist ein solcher Adapter gefunden und die Karte damit eingesteckt, lässt sich das Nokia 150 aber auch mit einer Nano-Sim betreiben. Der Rücken besteht aus einem unauffälligen schwarzen Stück Plastik. Per Klick auf den Menü-Knopf lassen sich alle Funktionen des Handys in Listenform aufrufen. Ein Blick in das "Einstellungen"-Menü des Nokia bringt eine Bedienoberfläche hervor, wie sie viele Nutzer wohl schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Auch ein Blick in den Kalender versetzt den Nutzer in die Vergangenheit. Bei genauem Hinsehen wird hier deutlich, wie grob der Bildschirm Buchstaben und Zahlen darstellt. Mit der Kamera zu fotografieren, ist ähnlich faszinierend, wie Polaroidaufnahmen zu machen: Man muss das Grobe, Körnige und die Makel mögen, sonst wird man bitter enttäuscht. Mit ihrer VGA-Auflösung ist die Kamera des Nokia 150 nicht mal für Schnappschüsse geeignet. Bestenfalls kann man sie für ein visuelles Notizbuch verwenden. Damit tut sich der Smartphonenutzer schwer: SMS-Nachrichten müssen wegen der wenigen Tasten nach der alten Methode eingetippt werden. Für ein c muss man dreimal tippen, für ein ü fünfmal. Wie weit das neue Nokia von aktueller Technik entfernt ist, zeigt ein Blick auf das Display einer Apple Watch. Selbst der Bildschirm der kleinen Smartwatch hat eine höhere Auflösung als das Nokia-Handy, kann Schrift deshalb feiner anzeigen.

Blackberry erst ab 18

Spannend dürfte es bereits am Samstagabend werden, für den Blackberry zu einer Pressekonferenz geladen hat. Sehr wahrscheinlich wird das kanadische Unternehmen ein neues Tastatur-Smartphone vorstellen, das als Prototyp bereits auf der CES zu sehen war.

Dass ein solches Gerät - mit Android, großem Bildschirm und Tastatur - ungewöhnlich ist, steht außer Frage. Aber ist es ungewöhnlich genug, um Blackberrys Hinweis auf der Einladung zur Pressekonferenz zu rechtfertigen, dass nur volljährige Besucher eingelassen werden?

Interessant dürfte auch werden, welche Neuheiten die vielen asiatischen Smartphone-Hersteller vorstellen. Für sie ist der MWC die beste Gelegenheit, sich mit neuen Highend-Modellen gegen die Konkurrenz zu positionieren.

Neben LG dürfte hier vor allem Huawei zu glänzen versuchen. Vergangenes Jahr überraschte das Unternehmen mit einer Doppelkamera im P9. Auf dieses erfolgreiche Konzept dürfte dessen Nachfolger, vermutlich P10 genannt, aufbauen.

Huawei P9 im Test Keine Experimente beim Design: Das Huawei P9 wirkt, als würde man es schon lange kennen. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, das Display seitlich fast randlos eingepasst. Auf der Rückseite sind die beiden Kameras mit Leica-Objektiven zu finden. Das fast quadratische Feld darunter ist der Fingerabdruckscanner. Zum Anschluss ans Ladegerät oder einen Computer verwendet Huawei beim P9 eine moderne USB-Buchse vom Typ C. Das Deckglas ist zu den Rändern hin elegant gebogen. An der Oberseite der Front ist die 8-Megapixel-Kamera zu erkennen. Unter dem feinen Gitter des Lautsprechers befindet sich eine LED, die beispielsweise neue Nachrichten signalisiert. Bei der Software lässt Huawei kaum eine Spielerei aus. Die über das vorinstallierte Android 6.0 gestülpte Benutzeroberfläche EMUI 4.1 lässt sich auf vielerlei Weise optisch modifizieren. Die Kamera-App bietet 14 verschiedene voreingestellte Betriebsmodi. Wer damit umgehen kann, hat aber per Fingerwisch auch die Möglichkeit, sich die manuellen Einstellungen vom unteren Bildschirmrand hervor zu wischen. Die Kamera-App bietet sehr viele Optionen zur persönlichen Anpassung, kann beispielsweise ein einmal fokussiertes Objekt verfolgen, bis man knipst. Eine nützliche Funktion für Motive, die sich schnell bewegen. Testbild bei hartem Gegenlicht: Die Farben wirken realistisch, nur die Details in der ferne werden etwas unscharf. Im Modus mit großer Blende lässt sich die Schärfeebene nachträglich ändern und man kann mit der Tiefenschärfe spielen. Hier ist der Vordergrund scharfgestellt, ... ... hier bei derselben Aufnahme der Hintergrund. Im Konfigurationsmenü der Kamera lassen sich auch drei verschiedene Leica-Filmmodi einstellen. Hier ist die Variante "Standard" zu sehen. Hier haben wir dasselbe Motiv im Filmmodus "Leuchtende Farben" aufgenommen. Ein Unterschied des hier gezeigten Modus "Glatter Farbverlauf" zum Modus "Leuchtende Farben" war, zumindest bei unseren Testfotos, kaum zu erkennen. Da eine der beiden Kameras im P9 nur in Schwarzweiß aufnimmt, lassen sich damit sehr schöne Monochrome-Aufnahmen machen. Wie gut die Fotoqualität des Huawei P9 ist, lässt sich im direkten Vergleich erkennen. Dieses Bild haben wird mit dem P9 aufgenommen. Hier ist derselbe Schnappschuss mit einem iPhone 6s Plus, das oft für seine hervorragende Kamera gelobt wird. Die Unterschiede sind marginal.

Und dann gibt es ja noch all die anderen. Motorola, von deren wenig spektakulärem Mittelklasse-Smartphone Moto G5 schon Bilder aufgetaucht sind, von denen man aber auch ein neues Oberklasse-Modell, etwa ein neues Moto X, erwartet. Sony dürfte ebenso ein paar neue Modelle vorführen, zu denen es bisher aber kaum verlässliche Gerüchte gibt. Von HTC hingegen muss man keine großartigen Neuheiten erwarten. Die neuen Modelle U Ultra und U Play wurden bereits auf der CES vorgestellt. Dagegen werden chinesische Firmen wie Meizu und Oppo interessantere Geräte zu bieten haben.

Was ist mit Samsung?

Ein Highlight, auf das viele warten, wird es in Barcelona jedoch nicht zu sehen geben: das Galaxy S8 von Samsung. Der koreanische Konzern hat die Präsentation seines neuen Vorzeige-Smartphones auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Gerüchten zufolge wird sie erst Ende März in New York stattfinden. Das gibt der Konkurrenz einen ungewohnten Vorsprung, über den sich vor allem Samsungs Erzfeind LG freuen dürfte. Der kann sein G6 nun ausnahmsweise mal Wochen vor der Konkurrenz auf den Markt bringen.

Apple wiederum nimmt am MWC wie immer nicht teil. Das Unternehmen hat Messen schon vor Jahren eine konsequente Absage erteilt. iPhones und iPads stellt der kalifornische Konzern lieber auf ganz eigenen Veranstaltungen vor.

Was es sonst noch an Neuheiten auf dem MWC zu sehen geben wird, werden wir in den folgenden Tagen berichten. Sowohl in Meldungen als auch mit einem Liveticker vom Messegelände.