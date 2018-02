Mobile World Congress Nokia-Smartphones sind Banane

Wie viele andere Handyhersteller zeigt auch Nokia auf dem Mobile World Congress in Barcelona seine besten und neuesten Smartphones. Wobei, eigentlich ist das gar nicht Nokia. Handys mit dem Logo des finnischen Unternehmens werden seit ein paar Jahren von HMD Global entwickelt und hergestellt, einer Firma, die sich auch "the Home of Nokia Phones" nennt.

Zwar hat das Unternehmen die Rechte, die Marke Nokia auf ihre Mobiltelefone zu kleben - Nokia ist es deshalb aber nicht. Der finnische Konzern baut keine Handys mehr, sondern in erster Linie Netzwerk-Produkte für Mobilfunkanbieter. Mit HMD Global ist man aber immer noch eng verbunden. Wohl deshalb findet man die neuen Nokia-Handys von HMD in Barcelona auch am Messestand von Nokia.

Genau dort wird das Scirocco gezeigt. Genau, das Scirocco, nicht der. Mit dem Auto von VW hat das auch Nokia 8 genannte Smartphone nämlich nichts zu tun. Eher dürfte derselbe schnelle Wüstenwind hier Namenspate gewesen sein, denn das Scirocco ist das bisher leistungsfähigste Smartphone, das HMD unter der Marke Nokia herausbringt. Und das schönste. Und das teuerste. Wenn es im April auf den Markt kommt, soll es 749 Euro kosten. So viel wie die Highend-Modelle der großen Hersteller.

Edelstahl statt Aluminium

Dafür bekommt der Käufer ein edel wirkendes Smartphone mit einem fast randlosen 5,5 Zoll OLED-Bildschirm. Das Gehäuse ist an den Seiten stark abgerundet, liegt deshalb sehr angenehm in der Hand und fühlt sich kleiner an, als es ist. Ungewöhnlich ist das Metallgehäuse: Es ist nicht - wie üblich - aus Aluminium, sondern aus Edelstahl gefertigt, was für Stabilität sorgen sollte. Auf Wunsch lässt sich das Scirocco kabellos aufladen.

Die Linsen der 12-Megapixel-Kamera lässt sich HMD von Zeiss zuliefern, als Betriebssystem dient Android 8.0 Oreo. Eine Besonderheit sind die drei Mikrofone, von denen der Hersteller verspricht, dass sie Schallpegel von bis zu 132 Dezibel verzerrungsfrei aufnehmen können. Damit wäre das Scirocco das Gerät der Wahl, um laute Rockkonzerte mitzuschneiden. Mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Massenspeicher sollte es genug Platz für viele parallel laufende Apps, Musik und Fotos bieten. Als Prozessor kommt allerdings das Vorjahresmodel von Qualcomm, der Snapdragon 835, zum Einsatz.

Alles Banane - und ohne WhatsApp

Viel mehr Aufmerksamkeit als das Scirocco bekommt auf Nokias Messestand allerdings das neue 8110 4G. Das nämlich ist dem alten 8110 nachempfunden, das unter anderem durch seinen Auftritt in dem Film "Matrix" berühmt wurde. Wie das Original ist auch die neue Version leicht gebogen und hat eine Tastatur, die durch Hinabschieben einer Abdeckklappe freigegeben wird. Die ungewöhnliche Form betont der Hersteller, indem er körbeweise Bananen neben seine Ausstellungstücke legt.

Anders als das Original kann sich das neue Modell mit modernen LTE-Netzen verbinden. Theoretisch sind damit schnelle Downloads und Chats möglich. Praktisch scheint das aber an der übrigen Technik des 8110 4G zu scheitern. Das nämlich nutzt ein eigenes Betriebssystem, das HMD als "Smart Feature OS powered by KaiOS" bezeichnet. Ein paar Apps gibt es dafür, aber bei weitem nicht die Auswahl, die iOS und Android bieten. Und, um die Frage gleich zu beantworten: Nein, WhatsApp läuft nicht auf dem 8110 4G.

Reiten auf der Retro-Welle

Das wäre auf dem nur 2,4 Zoll kleinen Display wahrscheinlich ohnehin ein Spaß. Auch sonst ist das in ein Kunststoffgehäuse verpackte Retro-Nokia minimal ausgestattet: Der Arbeitsspeicher hat nur 512 MB, für Apps, Daten und Musik stehen 4 GB bereit. Dafür ist es mit einem Preis von 79 Euro vergleichsweise günstig.

Das Nokia 3310 (2017) im Test Das neue Nokia 3310: Die Form erinnert an das Vorgängermodell aus den Nullerjahren. Viel mehr haben die beiden aber nicht gemeinsam. In Zeiten fast allgegenwärtiger Smartphones ist so eine Tastatur eine Seltenheit geworden. Hier spürt man jeden Tastendruck. Der Bildschirm ist viel größer als beim Original, hat eine elfmal höhere Auflösung, nämlich lächerliche 320 x 240 Pixel. Das Betriebssystem heißt Series 30+. Bei der Auswahl der Profile fühlen sich ehemalige Nokia-Nutzer sofort zu Hause. Auf der Übersichtsseite des Kalenders kann man immerhin sehen, wie viele Tage der jeweilige Monat hat. Jeder Termin muss von Hand eingetragen werden, das System kann weder mit einem PC noch mit einem Cloud-Dienst abgeglichen werden. Spätestens beim eingebauten Taschenrechner kommt Retro-Feeling auf. Er beherrscht die Grundrechenarten, das muss reichen. Ein Highlight ist die Taschenlampe, als die man den LED-Blitz benutzen kann. Im direkten Vergleich mit einem iPhone 7 Plus wird umso deutlicher, wie anders als moderne Smartphones das Nokia 3310 ist. Der Webbrowser reicht für genügsame Naturen. Der kleine, grob auflösende Bildschirm macht das Lesen aber nicht gerade zu einem Vergnügen. Sogar eine Facebook-App kann man sich auf das Handy laden. Etwas Geduld wird dabei vorausgesetzt, denn ins Internet geht das 3310 mit 2G-Mobilfunktechnik. Viel erwarten sollte man von der Facebook-App nicht. Sie liefert nur eine Schmalspurversion des sozialen Netzwerks. Ohnehin stehen in "Apps und Spiele" nur eine Handvoll Apps zum Herunterladen bereit. Ausprobieren kann man alle, wirklich Spaß machen sie nicht. Außer, man will das Web-Gefühl von 2005 noch einmal erleben. Möglicherweise eine Besonderheit des dunkelblauen Modells: Die Beschriftung der mit heller Schrift bedruckten hellgrauen Tasten ist bei Tageslicht kaum zu erkennen. Auf der Rückseite prangt die Kamera mit Zwei-Megapixel-Auflösung. Doch davon, die Kamera zu benutzen, kann man eigentlich nur abraten. Sie fängt nur wenigen Details ein, liefert matte und teils unscharfe Schnappschüsse. Wer die Kamera trotzdem benutzen will, muss den Speicher erweitern. Die eingebauten 16 MB sind nach dem vierten Foto voll. Aber das macht fast gar nichts. Der Rückendeckel lässt sich mit etwas Kraft abziehen. Nebenbei wird so ein Akkuwechsel möglich. Um eine der heute üblichen Nano-Sim-Karten in das Nokia 3310 einzusetzen, braucht man einen Adapter. Technisch ist die Verwendung von Micro-Sims vorgesehen. Sim- und Speicherkarte finden übereinander ins Gehäuse. Maximal 32 GB Speicherplatz lassen sich hier einschieben. Am besten taugt das neue Nokia nach allem Hin und Her allerdings, um darauf mal wieder "Snake" zu spielen.

Nach dem neuen 3310, das HMD vergangenes Jahr in Barcelona präsentiert hat, ist das das neue 8110 das zweite Retro-Modell. Technisch unterscheidet es sich nur minimal vom 3310 und könnte ein Hinweis sein, dass HMD nun jedes Jahr die Neuauflage eines Klassikers bringt, um mit neuen Handys vom guten Ruf der alten Marke zu profitieren. Im kommenden Jahr könnte das ja zum Beispiel eine modernisierte Version von Nokias einstigem Brot-und-Butter-Telefon, dem 6310, sein.