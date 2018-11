Es gibt Fortschritte bei allen drei Mobilfunknetzbetreibern, ja. Doch insbesondere beim mobilen Surfen gibt es nach wie vor auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Zu diesem Urteil kommt das Fachmagazin "Chip" bei seinem jährlichen Mobilfunk-Netztest (Ausgabe 1/19), der besonders im Kontext des politischen Streits um den kommenden Mobilfunkstandard 5G einen Blick wert ist.

An der Spitze der Gesamtwertung behauptet sich wie im "Chip"-Test nach wie vor die Deutsche Telekom (Note 1,36), dicht gefolgt von Vodafone (Note 1,46), das damit erstmals in diesem Test ein "Sehr gut" erreicht. Der Drittplatzierte O2/Telefónica (Note 2,22) wird erstmals seit der Zusammenlegung der Netze von O2 und E-Plus im Jahr 2013 insgesamt mit "Gut" bewertet.

Obwohl die Experten binnen eines Jahres eine deutliche Verbesserung des O2-Mobilfunknetzes festgestellt haben, sehen sie trotzdem noch Nachholbedarf bei der Netz-Modernisierung. O2 habe in den Städten fleißig Punkte gesammelt, heißt es, auf dem Land schwächele das Netz aber nach wie vor. Außerdem dauere der Rufaufbau mit durchschnittlich 5,82 Sekunden grundsätzlich deutlich länger als in den Netzen der Konkurrenz. Bei der Telekom steht eine Verbindung im Mittel nach 3,94 Sekunden, bei Vodafone fast gleichschnell nach 3,98.

Unterschiede bei den Durchschnitts-Transferraten

In den vergangenen Jahren hätten sich die durchschnittlichen Down- und Upload-Geschwindigkeiten in allen Netzen kontinuierlich gesteigert, schreibt "Chip". Downloads laufen dem Test zufolge grundsätzlich im Telekom-Netz am schnellsten ab, wobei das Leistungsgefälle zwischen Stadt und Land aber recht groß ist. So halbiert sich das durchschnittliche Download-Tempo im Telekom-Netz etwa, wenn man Stadt und Land vergleicht. In diesem Punkt klafft aber auch bei Vodafone und O2 die Schere auseinander.

Als durchschnittliche Download-Transferrate ermittelten die Tester 72,10 Megabit pro Sekunde (MBit/s) bei der Telekom, 45,91 MBit/s bei Vodafone und 31,13 MBit/s im O2-Netz.

Die Mobilfunk-Situation in Fernzügen hat sich im Vergleich zu den Vorjahrestests zwar ein wenig verbessert. Insgesamt sehen der Zeitschrift zufolge bei diesem Szenario aber alle Netzbetreiber leistungsmäßig nicht gut aus und haben immer noch großen Nachholbedarf.

Für den Test wurden mehr als 390.000 Messwerte erhoben - mit Hilfe von Messfahrzeugen (10.540 zurückgelegte Kilometer) und Fußgänger-Teams mit Messrucksäcken, die durch Innenstädte liefen (113 Stunden) und Zug (3110 Kilometer) fuhren. Die Internet-Leistung der Netze floss mit 60 Prozent in die Gesamtbewertung ein, die Telefonie-Leistung mit 40 Prozent.