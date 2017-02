Bildkritik Morgendämmerung

Ulla Zimmermann/ fokussiert.com Samsung Galaxy S7 1/33s bei Blende 2.2 mit 4.8mm Brennweite und ISO 40

Ulla Zimmermann aus Eynatten Belgien schreibt zu diesem Bild::

Das Bild ist mit meinem Samsung S7 aufgenommen bei einem Morgenlauf. Die Steine sind die sogenannten Zyklopensteine ... im belgischen Wald, nahe der deutschen Grenze zu Aachen.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Es bietet sich ein tolles Motiv, der Moment ist flüchtig, und ich habe eine Kamera dabei: Früher kam es zu oft vor, dass der letzte Punkt nicht zutraf. Heute lohnt es sich, mal einen Stopp einzulegen und mit dem Smartphone ein richtig gutes Foto zu machen.

Hier sagen schon die Exif-Daten, dass etwas anders ist als sonst. Und wenn man bis zur Pixelgenauigkeit ins Bild hineinzoomt, sieht man auch, was: Diese sechzehn Megapixel stammen aus einem winzigen Sensor - nämlich einem Smartphone vom Typ Samsung Galaxy S7. Das ist aber erst auf dieser Vergrößerungsstufe wirklich zu erkennen, denn inzwischen haben unsere Mobiltelefone sehr leistungsfähige Kameras.

Du hast von der deinen guten Nutzen gemacht: Diese Aufnahme lohnt doch jeden Stopp im Lauf, die "Godbeams" der Sonne in den Wald hinein, die Steine und das frische Frühlingsgrün. Über die Technik verlieren wir deswegen kein Wort, denn ich nehme auch an, du hast nicht noch umständlich irgendwas eingestellt an der Kamera, sondern auf die Automatik vertraut.

Die funktioniert in vielen Fällen, wie auch hier, recht gut: Das Telefon hat auf die Sonnenstrahlen belichtet, und so ist fast nichts ausgebrannt. Der Nachteil dabei liegt darin, dass man die hellen Motivteile in der Nähe des Zentrums der Komposition behalten muss, weil die Kamera sonst rasch ganz andere Werte wählt. Das hat dann häufig Auswirkungen auf die Komposition, und ich behaupte, das ist auch hier der Fall:

Ulla Zimmermann/ fokussiert.com Problemzonen

Mich stört ein bisschen, dass der vorderste Stein angeschnitten ist - mit einem Schritt zurück und einer leichten Neukomposition hätte er sich ganz in den Frame bringen lassen. In ähnlichen Situationen ist mir dann aber eben auch schon aufgefallen, dass durch die veränderten Anteile an hellen und dunklen Bildteilen die Kameraautomatik plötzlich überbelichtet.

Bei den meisten Kamera-Apps lässt sich das inzwischen zwar mit einer Belichtungskorrektur anpassen, aber einfach zu handhaben ist das nicht. Hinzu kommt, dass wegen der Winz-Sensoren eine starke Vergrößerung und damit die Wahl eines Ausschnitts aus dem Bild nicht wünschenswert ist: Dabei werden rasch Artefakte, Weichzeichner-Effekte oder Rauschen sichtbar.

Du hast hier einen sehr gut gelungen Kompromiss getroffen, der mit ein bisschen Nacharbeit in Lightroom noch besser werden könnte. Zum einen würde ich den angeschnittenen Baum am linken Bildrand und den krummen am rechten Bildrand wegschneiden; ich würde mir sogar überlegen, den schwarzen Klotz vorne rechts wegzuklonen - er trägt nichts bei, ist unglücklich dunkel in der Belichtung und stellt ein weiteres Leck in der Komposition dar.

Ulla Zimmermann/ fokussiert.com Leichte Korrekturen, etwas anderer Ausschnitt, Weißabgleich angepasst.

Dann habe ich den Weißabgleich angepasst, und zwar habe ich die graue Fläche auf dem vordersten Stein angeklickt: Dadurch wird das Licht insgesamt etwas wärmer und die Blätter in den Sonnenstellen etwas grüner.

Zu guter Letzt könnte man sich eine Übersetzung des Bildes in Schwarz-Weiß überlegen, und dabei gibt es, je nach Art der Umsetzung, sehr verschiedene Eindrücke.

