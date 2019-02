G7-Smartphones im Test Das kann Motorolas neue Mittelklasse

Mit der Moto-G7-Serie spricht Motorola all jene Smartphone-Nutzer an, denen weniger an Status und Highend-Gimmicks gelegen ist als daran, dass der Preis in ihr Budget passt. Das günstigste Modell der Reihe kostet gerade einmal 150 Euro, das teuerste 300 Euro. Für den Preis eines Oberklasse-Smartphones könnte man hier gleich alle vier Geräte der Serie mitnehmen: das Moto G7, G7 Play, G7 Plus und G7 Power.

Diese Features haben sie alle

Der maximal 64 GB große Speicher kann bei allen G7-Modellen per Speicherkarte um bis zu 512 GB erweitert werden. Ebenso sind alle Dual-Sim-fähig, können also mit zwei Sim-Karten gleichzeitig betrieben werden. Auch eine analoge Kopfhörerbuchse findet man an allen vieren. Weil die Kabel auch als Antennen taugen, kann man mit den Moto G7 zudem Radio hören. Und sie haben alle Fingerabdrucksensoren, eine einfache Gesichtserkennung sowie USB-C-Ladebuchsen.

Die wichtigste Gemeinsamkeit ist allerdings, dass Motorola seine neuen Mittelklasse-Smartphones mit Android 9 Pie ausliefert. Anders als viele andere Hersteller belässt Motorola Googles Betriebssystem auch vollkommen unverändert. So können beispielsweise Googles regelmäßige Sicherheitsupdates schnell an die Kunden weitergereicht werden. Zudem verspricht Motorola, die Geräte mindestens zwei Jahre lang per Update auf dem neuesten Stand zu halten. Man wird darauf also auch die nächsten Android-Versionen nutzen können, was nicht beim allen Herstellern üblich ist.

Darauf muss man verzichten

Keines der neuen Motorola-Smartphones hat eine Dreifachkamera, wie sie gerade bei Highend-Modellen üblich ist. Auch auf echte Wasserdichtigkeit muss man verzichten. Das Moto G7 und das G7 Plus sind durch eine Nanobeschichtung immerhin vor Spritzwasser geschützt, G7 Play und G7 Power haben nicht einmal das.

Motorolas neue Mittelklasse Die vier neuen Motorola-Modelle Moto G7 Plus, G7, G7 Power, G7 Play (von links nach rechts und preislich absteigend). Das G7 Play sticht als einziges durch seinen kleineren Bildschirm hervor. Alle G7-Modelle, auch das G7 Play, bestückt Motorola mit Fingerabdrucksensoren. Auch ein USB-C-Anschluss ist in der G7-Serie Standard. Die modernen Buchsen ermöglichen unter anderem kürzere Akkuladezeiten. Bei den mitgelieferten Netzteilen gibt es allerdings große Unterschiede. Oben im Bild ist das schwache 5-Watt-Netzteil des G7 Play zu sehen, darunter das mit 27 Watt erheblich leistungsstärkere Netzteil des G7 Plus. Moto G7 und G7 Power werden mit 18-Watt-Netzteilen geliefert. Auch analoge Kopfhörerbuchsen haben alle Moto-G7-Smartphones. Bei zwei Modellen sind sie oben, bei den anderen beiden unten angebracht. Abgesehen vom kleineren Bildschirm hebt sich das Moto G7 Play von den anderen Modellen durch seine matte Rückseite ab. Sieht vielleicht nicht so schick aus, ist aber weniger schmutzempfindlich. Der stärkere Akku macht das G7 Power nur einen Hauch dicker als etwa das G7, liefert bei normaler Nutzung aber genug Energie für ein ganzes Wochenende. Die Kamera im Moto G7 Play hat eine Auflösung von 12 Megapixeln. Ordentliche Schnappschüsse sind damit möglich, viel mehr aber nicht. Dieses mit dem Moto G7 Play aufgenommene Beispielfoto zeigt eine der Schwächen der Kamera, die bei dieser Aufnahme helle Bereiche deutlich überzeichnet hat. In den übrigen G7-Modellen stecken Doppelkameras, bei denen die Zweitkamera jeweils als Tiefensensor fungiert, um beispielsweise bei Porträts den Hintergrund unscharf stellen zu können. Die Zoomfunktion arbeitet rein digital. Die mit 16 Megapixeln in dieser Reihe am höchsten auflösende Kamera steckt im Moto G7 Plus. Sie hat 16 Megapixel und einen 5-Megapixel-Tiefensensor. Diese Testbild wurde aus kurzer Entfernung im Porträtmodus des Moto G7 Plus aufgenommen. Mit der kompletten Moto-G7-Reihe deckt Motorola einen Preisbereich von 150 bis 300 Euro ab. Wirklich teuer ist also keines der vier Geräte. Zum Vergleich: Das günstigste aktuelle iPhone, das iPhone XR (unten im Bild), kostet bei Apple 849 Euro, alle vier Moto G7 zusammen bekommt man für 910 Euro.

Auch bei der WLAN-Anbindung gibt es signifikante Unterschiede: Nur das G7 Plus beherrscht den Gigabit-WLAN-Standard 802.11ac, das G7 immerhin noch 802.11a. Bei G7 Play und G7 Power hingegen muss man sich mit den alten Standards 802.11b/g/n begnügen. Im Test machte sich das bemerkbar, weil Downloads, etwa von Spiele-Apps, erheblich länger dauerten als etwa beim G7 Plus.

Moto G7 Play

Mit 5,7 Zoll ist das G7 Play das kleinste und mit einem Preis von 150 Euro auch das günstigste der neuen Motorola-Smartphones. Billig wirkt es trotzdem nicht und liegt wegen seiner geringen Größe gut in der Hand. Alle Alltagsaufgaben, wie E-Mail, Chat und ein bisschen Surfen erledigt es lässig. Bei aufwendigen Spielen muss man allerdings Abstriche bei der Qualität der Grafik machen.

Die 13-Megapixel-Kamera macht ausreichend gute Schnappschüsse, neigt in hellen Bildbereichen aber zu Überstrahlungen. Mangels zweiter Linse werden Porträt-Effekte per Software berechnet, was zu eher mittelmäßigen Ergebnissen führt.

Moto G7 Power

Bemerkenswert ist, dass Motorola das deutlich größere Moto G7 Power auf derselben Basis baut wie das G7 Play. Der Prozessor ist derselbe und auch der Bildschirm zeigt, wenn auch mit 6,2 Zoll deutlich größer, dieselbe Auflösung von 1512 x 720 Pixeln an. Allerdings sind der Arbeitsspeicher mit 4 GB und der Massenspeicher mit 64 GB doppelt so groß. Spiele wirken auf dem großen Display trotzdem pixelig, auch die Qualität der Kamera ist nur wenig besser.

Einen gewaltigen Unterschied macht allerdings der riesige Akku aus. Während sich das Moto G7 Play im Akkutest von Geekbench nach sechs Stunden und 38 Minuten mit leerem Akku abschaltete, hielt das G7 Power satte 13 Stunden und 11 Minuten durch, was ein sehr guter Wert ist. Beide Geräte liefen dabei mit halber Bildschirmhelligkeit und fast durchgängig 100 Prozent Prozessorbelastung. Wer vor allem ein ausdauerndes Smartphone sucht, mit dem man auch mal ohne Netzteil ins Wochenende gehen kann, ist hier richtig und muss mit 210 Euro auch nicht besonders viel ausgeben.

Moto G7

Das Moto G7 kommt im Geekbench-Test auf eine deutlich geringere Akkulaufzeit von sieben Stunden und 20 Minuten. Genug für einen Tag, viel mehr aber auch nicht. Dafür bietet es für nur 40 Euro Aufpreis gegenüber dem G7 Power, also 250 Euro, ein paar substanzielle Upgrades. Vor allem der 6,2-Zoll-Bildschirm ist mit 2270 x 1080 Pixeln erheblich feiner. Das merkt man vor allem bei Spielen und wenn man Filme und Fotos damit anschaut.

Deutlich mehr bietet hier auch die Kamera mit Tiefensensor, die schönere Porträtfotos knipsen und Videos in 4K-Auflösung aufzeichnen kann. Wer das ausnutzt, wird die eingebauten 64 GB Speicher aber per Speicherkarte erweitern wollen.

Moto G7 Plus

Selbst das Top-Modell von Motorolas Mittelklasse ist mit einem Preis von 300 Euro noch günstig. Im Gegensatz zum G7 hat es eine verbesserte Kamera mit 16 Megapixeln und einen 5-Megapixel-Tiefensensor. Die Bildqualität ist hier schon ziemlich gut.

Als einziges G7-Modell verfügt es zudem über einen schnelleren Prozessor, was sich beim Multitasking und in aufwendigen Spielen bemerkbar macht. Ihm liegt zudem ein starkes 27-Watt-Netzteil bei, das den Akku besonders schnell auflädt. 15 Minuten an der Steckdose reichen damit für ungefähr zwölf Stunden Laufzeit.

Fazit

Vorteile und Nachteile Günstige Preise Aktuelles Android-System Update-Versprechen für zwei Jahre Speicher erweiterbar Sehr gute Akkulaufzeit (nur G7 Power) Gute Kamera (G7 Plus) Mäßige Ausdauer (G7 Play) Schwaches Netzteil (G7 Play)

Bei der Moto-G7-Serie von Motorola wird fündig, wer keinen Wert auf die neuesten Features legt. Highend-Funktionen und Oberklasse-Status bekommt man hier nicht, dafür aber ein schlankes Android-System mit dem Versprechen auf jahrelange Updates.

Das G7 Play eignet sich für Wenignutzer, die nur mal Telefonieren, eine SMS senden oder den Busfahrplan abrufen wollen. Das G7 Power ist eher etwas für Dauertelefonierer und Viel-Chatter ohne großen Anspruch an die grafischen Fähigkeiten ihres Handys. Beim Moto G7 bekommt man von all dem ein wenig mehr, im Grunde ist dieses Modell aber das langweiligste der Serie. Wer in diesem Preisbereich sucht, sollte lieber 50 Euro drauflegen und für 300 Euro das G7 Plus wählen, das in fast jeder Hinsicht mehr bietet als die anderen drei G7-Smartphones.