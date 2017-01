Radio-Digitalisierung in Europa Langsamer Abschied von UKW

Norwegen hat mit dem Ausstieg aus den analogen Radiotechnik UKW begonnen. In der Region Nordland nutzen landesweite Sender den UKW-Standard seit Mitte vergangener Woche nicht mehr. Nach und nach sollen, von einigen Ausnahmen abgesehen, bis Ende des Jahres auch die UKW-Radios in den anderen Landesteilen verstummen.

Das zuständige norwegische Ministerium hatte den Zeitplan für den Umstieg 2015 festgelegt, das Land ist damit Vorreiter. Die meisten anderen Länder in Europa, inklusive Deutschland, sind noch nicht so weit. Zwar wird in Deutschland ebenfalls intensiv über den Umstieg auf das Digitalradio DAB+ diskutiert. Ein schnelles Aus für den analogen Sendebetrieb ist aber nicht abzusehen.

Nach Daten aus dem vergangenen Herbst gibt es bundesweit nur in knapp fünf Millionen Haushalten ein Radiogerät, mit dem man den digitalen Radiostandard DAB+ empfangen kann. Immerhin: Zwei Jahre zuvor waren es erst knapp drei Millionen.

So sieht es in anderen Ländern der Welt aus: