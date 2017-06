Netgear Orbi und Devolo Gigagate WLAN auf Steroiden

In einer Einzimmerwohnung macht WLAN noch Spaß. Doch sobald man ein paar Zimmer mehr mit dem drahtlosen Netzwerk versorgen will, womöglich über mehrere Etagen, kommen Funknetzwerke an ihre Grenzen. Wände, Türen und Zwischendecken hemmen die Ausbreitung der Funkwellen. Statt hochauflösender Videos kommen von Netflix oder Amazon dann nur noch ruckelige Wackelbilder beim vernetzten UHD-Fernseher an.

Bisher versuchte man solchen Problemen meist mit sogenannten WLAN-Repeatern beizukommen. Die fangen das WLAN-Signal auf und senden es weiter. Die Technik ist erprobt, hat aber einen Haken: Sie nutzt für die Verbindung zwischen Basisstation und Repeater dieselbe Funkverbindung wie für den Aufbau des WLANs, das erweiterte Netz wird deshalb langsamer.

Sogenannte Powerlan-Geräte hingegen nutzen die im Haus verlegten Stromleitungen als Netzwerkkabel, um das WLAN zu erweitern. Doch in Altbauten und bei verzwickten Kabelsystemen bricht auch deren Leistung ein.

Netgear und Devolo gehen diese Probleme nun mit einer neuen Idee an. Sie liefern WLAN-Hotspots im Doppelpack, Basis und Satellit genannt. Die Basis wird per Kabel mit dem Internetrouter verbunden, der Empfänger dort im Haus aufgestellt, wo man sich ein besseres WLAN-wünscht, etwa im Wohnzimmer.

Die Verbindung zwischen Basis und Satellit wiederum wird über ein eigenes WLAN hergestellt, auf das andere Geräte keinen Zugriff haben. Weil sie dafür die moderne 5-GHz-Technik nutzen, erreichen sie dabei Übertragungsraten, die denen von Kabelnetzwerken gleichkommen. Beide Produkte sind um weitere Satelliten erweiterbar, mit denen sich die WLAN-Abdeckung ausdehnen lässt. Damit hat es sich dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten.

Dass die beiden Systeme unterschiedliche Ansätze haben, zeigt sich auf den ersten Blick: Die 450 Euro teuren Netgear Orbi sind wohnzimmerkompatibel gestaltet, aber so groß wie XL-Kaffeedosen. Die beiden Boxen von Devolos Gigagate dagegen passen in eine Hand und sind mit 230 Euro auch nur halb so teuer.

Devolo - WLAN nur auf einer Seite

Matthias Kremp Devolo Gigagate Basis und Satellit

Der Preisunterschied hat technische Gründe. So verfügt bei Devolo nur der Satellit über Anschlüsse für Netzwerkkabel. Zudem bietet nur eine von diesen fünf Buchsen Gigabit-Leistung, die übrigen vier erreichen nur ein Zehntel davon. Für manche Anwendungen mag das reichen. Fernseher, Blu-ray-Player und ähnliche Geräte haben selbst oft keine Gigabit-Schnittstelle. Für viele andere Anwendungen wird durch diese Einsparung jedoch viel Potenzial verschenkt.

Matthias Kremp Netzwerkanschlüssen von Gigagate-Basis (unten) und Satellit

Zudem dient die Gigagate-Basis ausschließlich dazu, eine Funkverbindung zwischen dem Router am Internetanschluss und dem Satelliten herzustellen. Ein eigenes WLAN baut die Basis nicht auf, das tut nur der Satellit. Devolo sieht ihn eher als Ergänzung zu einem bereits bestehenden WLAN.

So hat man zumindest in Randbereichen möglicherweise zwei sich überlappende, konkurrierende WLAN-Netze: Eines, dass der Router am Internetanschluss aufbaut, ein anderes vom Gigagate-Satelliten. Effizient ist das nicht. Zudem baut der Satellit sein WLAN nur in 2,4-GHz-Technik auf, statt ein modernes Gigabit-Netz aufzuspannen.

Nervig ist bei Devolo die Konfiguration. Zwar bietet der Hersteller eine App für Windows, Mac, Linux, iOS und Android an, doch die ist völlig veraltet, startet etwa auf Apples Mobilgeräten von Meldungen begleitet, sie müsse vom Hersteller aktualisiert werden. Einen praktischen Nutzen hat sie nicht, außer dass sie die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Basis und Satellit anzeigt und es ermöglicht, die Konfigurationsseite im Browser aufzurufen. Die wiederum ist unübersichtlich und uneinheitlich gestaltet.

Netgear - Kann mehr, kostet mehr

Bei den Orbi von Netgear ist das erfreulich anders. Über die Hürden der Erstkonfiguration hilft ein Software-Assistent. Der liest sogar die Konfiguration des bereits am Internetanschluss angeschlossenen Routers aus und stellt den Basis-Orbi entsprechend ein. Bei unserem Test funktionierte das allerdings nicht vollständig.

Für Experten: Der Assistent hatte es versäumt, am Orbi den DHCP-Server abzuschalten, obwohl im alten Router bereits ein solcher aktiv war. Ein bisschen manuelle Konfiguration war also doch noch nötig.

Matthias Kremp Installationsassistent des Orbi-Systems

Auch die Orbi verwenden ein dediziertes Gigabit-WLAN für die Verbindung zwischen Basis und Satellit. Zusätzlich aber können beide weitere WLAN-Netze aufspannen. Und zwar sowohl im schnellen 5-GHz-Band als auch im oft überfüllten 2,4-GHz-Band. Zusätzlich lässt sich ein Gastnetzwerk einrichten, dessen Nutzer zwar ins Internet kommen, aber nicht auf das Heimnetz zugreifen können.

Ergänzend zur WLAN-Funktion haben Basis und Satellit noch eine Reihe weiterer Anschlüsse für kabelgebundene Geräte. Zum einen sind das je vier Gigabit-Ethernet-Buchsen, von denen bei der Basis eine für den Anschluss am Internetrouter oder Modem reserviert ist. Zum anderen hat jede der beiden Boxen eine USB-Buchse, an die man beispielsweise eine Festplatte oder einen USB-Stick anstecken kann, die sich dann im Netzwerk nutzen lässt.

An der Leistung des Orbi-Systems gibt es nichts auszusetzen. Mit der Basis im Erdgeschoss und einem Satelliten im Obergeschoss war es kein Problem, eine Wohnung vom Keller bis zum ausgebauten Dach mit WLAN zu versorgen.

Vorteile und Nachteile Devolo Gigagate Günstiger Preis Erweiterbar WLAN nur am Satelliten Nur eine Gigabit-Port am Satelliten Veraltete Apps Unübersichtliche Benutzeroberfläche Netgear Orbi Günstiger Preis Schnelles WLAN Schnelle Netzwerkanschlüsse Umfangreiche Funktionen Erweiterbar Hoher Preis Sehr große Geräte Einrichtungsassistent nicht fehlerfrei

Fazit

Ein Gigagate-Starterset wird ab etwa 230 Euro verkauft, ein Orbi-Starterset kostet das Doppelte. Dafür bekommt man allerdings auch sehr verschiedene Geräte. Das Gigagate bringt das Internet in einen Raum, der weit vom Internetanschluss und dem WLAN-Router entfernt ist. Das macht es gut, aber auch nicht viel mehr.

Netgears Orbis dagegen bauen ein eigenes WLAN auf, das die ganze Wohnung versorgt. Es ist so ausgelegt, dass man an seinen Endgeräten nicht merkt, ob sie gerade mit der Basis oder einem Satelliten verbunden sind. Wer mit seinem alten WLAN-Router unzufrieden ist und im ganzen Haus schnelleres WLAN haben möchte, ist damit besser beraten.