Neue Apple-Notebooks Touch me!

Fast könnte man denken, die neuen Notebooks, die Apple am Donnerstagabend vorgestellt hat, seien bloß das Übliche: ein bisschen schlanker, ein bisschen schneller, ein bisschen besser. In vielerlei Hinsicht stimmt das auch. Neue Prozessoren, verbesserte Bildschirme und ein besonders schneller Speicher sind zwar schön, aber nichts, was andere PC-Hersteller nicht auch könnten. Und doch sind die neuen Modelle der Macbook-Pro-Baureihe etwas Besonderes, sie haben die sogenannte Touch Bar.

Was das ist, ist auf den meisten Fotos und auch während der Präsentation der Geräte nur schwer zu erkennen gewesen. Zu schmal ist dieser Streifen Technik, den Apples Ingenieure anstelle der Funktionstasten oberhalb der Tastatur eingebaut haben. Im Grunde handelt es sich um einen langen, dünnen, hochauflösenden Touchscreen, an dessen rechter Seite ein Fingerabdrucksensor eingebaut ist.

Das hört sich unspektakulär an. Bis man die Touch Bar selbst benutzt hat. Mir war das am Rande der Apple-Präsentation in Kalifornien möglich. Ich konnte bereits einige der Funktionen testen, die die neue Technik ermöglicht.

Was man mit der Touch Bar machen kann

Die Funktionen verändern sich nicht nur je nach App. Sie passen sich auch daran an, was man in der jeweiligen App gerade tut. Zudem ist es möglich, die digitale Funktionsleiste nach eigenen Wünschen zu modifizieren, also Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen, die man besonders häufig oder so gut wie nie braucht.

Die Touch Bar ist eine Art Abkürzung zu Funktionen, die man sonst mit der Maus über die Menüs auf dem Bildschirm aufrufen würde. Das kann zumindest theoretisch einiges leichter und schneller machen, da man eben nicht erst mit der Maus ein Menü aufrufen und dort den gesuchten Menüpunkt auswählen muss, sondern diesen direkt im Touch Bar antippen kann.

Beim kurzen Ausprobieren in Cupertino ging das schon recht gut und die Touch

Bar gefiel vor allem durch ihre sehr feine, matte Darstellung kleiner Symbole. Ob sich dieser Eindruck auch in der Praxis bestätigt, kann aber erst ein ausführlicher Test zeigen. Den führen wir durch, sobald uns ein Testgerät vorliegt.

Zumindest einen Eindruck davon, was der Touch Bar ist und was man damit machen kann, bietet bis dahin unsere Bilderstrecke: