kaum aus dem Urlaub zurück, sitze ich schon wieder auf gepackten Koffern. Am Dienstagmorgen geht es los nach Berlin - zur Ifa. Dabei öffnet die Messe für Besucher erst am Freitag ihre Tore.

Für Journalisten und Blogger beginnt das Programm allerdings schon früher. Die Tage vor Messebeginn sind mit Pressekonferenzen und anderen Vorab-Veranstaltungen ausgefüllt. Deren Themen geben schon vorab einen recht guten Überblick, worum es gehen wird bei der Veranstaltung, die sich früher "Internationale Funkausstellung" nannte.

Natürlich gehört das übliche Kräftemessen der TV-Branche dazu. Sharp etwa will "das größte LCD Display der Welt" und wieder einmal Fernseher mit 8K-Auflösung zeigen, für die es auf Jahre gesehen hierzulande keine sinnvolle Anwendung gibt. LG kündigt seit Wochen scheibchenweise sein neues Top-Smartphone V30 an, das in Berlin Premiere feiern soll - genau wie neue Modelle von Sony, Fairphone und anderen Herstellern.

DPA Vernetzter Kühlschrank

Besonders spannend dürfte es in diesem Jahr aber bei der sogenannten "Weißen Ware" werden, den Waschmaschinen, Kühlschränken und Backöfen also. Die nämlich werden immer häufiger vernetzt, sind mit Apps steuerbar, von künstlicher Intelligenz unterstützt und sind damit Teil des sogenannten Internets der Dinge.

Genau das aber ist es, was vielen Experten Sorgen bereitet: Viel zu oft schauen die Entwickler solcher Geräte darauf, was technisch möglich ist - aber nicht unbedingt darauf, was sinnvoll ist. Zudem bleibt dabei oft die Sicherheit auf der Strecke und macht per App steuerbare Lampen und Kühlschränke zu unfreiwilligen Helfern der kriminellen Betreiber von Botnetzen. Ich bin gespannt, ob die Hersteller solcher Geräte dieses Jahr auf der Ifa neben neuen Produkten auch neue Ideen zeigen werden, wie ihre Produkte sicherer werden können.

Sie wollen diesen Newsletter einmal pro Woche bekommen? Abonnieren Sie Startmenü direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Mein Gadget der Woche: Samsungs superschnelle Mini-SSD

SPIEGEL ONLINE

Ein Notebook mit herkömmlicher Festplatte kommt mir nicht mehr ins Haus. Die SSD-Speicher, die mittlerweile in sehr vielen Laptops stecken, sind einfach viel schneller, robuster und verbrauchen auch noch weniger Strom als rotierende Festplatten. Leider sind SSDs auch viel teurer. In den Notebooks unserer Familie stecken deshalb meist kleine, günstige Modelle mit 128 oder 256 Gigabyte. Zu wenig für all die Fotos, Filme und Musik, die wir längst angesammelt haben.

Bisher haben wir uns deshalb mit unserer Netzwerk-Festplatte und externen Laufwerken beholfen. Das funktioniert auch gut, aber verglichen mit einer SSD sind die eben schnarchlangsam.

Die Lösung könnte eine neue externe SSD sein, die ich jetzt testen konnte, die Samsung Portable SSD T5. Kaum größer oder schwerer als eine Streichholzschachtel gibt es sie mit bis zu zwei Terabyte (TB) Kapazität. Ich habe das Modell mit einem TB ausprobiert. Über den USB-C-Anschluss meines MacBooks konnte ich einen 38 GB großen Ordner mit 45.000 Dateien in 23 Minuten auf die SSD kopieren. Das ist rasend schnell. So schnell, dass man bei kleineren Datenmengen kaum merkt, dass die SSD nicht eingebaut ist.

Für unterwegs ist sie damit der perfekte Zusatzspeicher. Nur ganz umsonst gibt es sie leider nicht. Die Preise liegen zwischen 139 Euro für das Modell mit 250 GB und 849 Euro für die 2-TB-Version. Geschenkt ist das nicht, aber gegenüber den Aufpreisen für große interne SSDs bei Apple und Co. spart man damit lässig 50 Prozent.

Instagram-Plattitüden: "Möpse an Avocado und Kaffee"

YouTube

"Influencer", also Menschen mit großem Einfluss, so nennen Werbeleute gerne jene Instagram-Nutzer, deren Selfies von Millionen Menschen gesehen und geteilt werden. Doch was genau macht sie eigentlich so beliebt? Das Mode-Blog "Dandy Diary" hat sich einige der reichweitenstärksten Instagram-Accounts näher angesehen und einige auffällige Gemeinsamkeiten entdeckt. Der flippige Zusammenschnitt zu dem wohl eher ironisch gemeinten Song "Children of the Revolution" zeigt vor allem eins: Die vermeintlichen Meinungsmacher auf Instagram sind oft keine kreativen Individualisten, sondern sich selbst zitierender Mainstream.

Seltsame Digitalwelt: Im Urlaub kann das WLAN knapp werden

Matthias Kremp

Mit einem kleinen Extra machte mir der Vermieter eines kleinen Ferienhäuschens in Italien deutlich, wie lässig Smartphone und Tablet ein paar Gigabyte aus dem Netz ziehen, selbst wenn man sie gar nicht aktiv benutzt.

Er hatte das Häuschen online als "mit WLAN" angeboten. Vor Ort entpuppte sich das WLAN dann als ein kleiner "WebPocket"-Mobilfunkrouter. Zwei Gigabyte Daten stünden mir damit für die eine Woche zur Verfügung, wurde mir erklärt. Mehr als genug, dachte ich, schließlich wollte ich bloß ab und zu meine E-Mails checken. Keine drei Tage später war ich offline.

Schuld war wohl die Cloud. Sobald eines meiner Smartphones mit dem Hotspot verbunden war, lud es im Hintergrund die Fotos hoch, die ich während des Tages gemacht hatte. Und weil man mit seiner Cloud gerne synchron ist, haben mein Diens thandy und das Tablet das zum Anlass genommen, die neuen Bilder gleich in ihren Speicher zu laden. Ganz nebenbei versorgten sich die Geräte automatisch mit App-Updates.

Im Normalfall wäre das kaum aufgefallen, meine Mobilgeräte sind eben so konfiguriert, dass sie große Datenmengen nur per WLAN übertragen. Ob dieses WLAN aber mit einem Datenlimit begrenzt ist, können sie nicht erkennen.

App der Woche: DLF Audiothek

getestet von Sebastian Meineck

Deutschlandradio

Die neue "DLF Audiothek" ist eine Fundgrube für Radio-Fans. Mit der App lassen sich die Podcasts von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova durchstöbern und herunterladen. Nutzer können nach einzelnen Sendungen suchen oder sich ein eigenes Programm basteln. Zur Auswahl stehen Themen wie "Politik", "Kultur" oder "Gesundheit". Wer keine Lust hat, sich seine Themen selbst zusammenzusuchen, kann die Sender in der App auch einfach live hören.

Gratis von Deutschlandradio, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Als die Bildschirme Farbe bekannten" (Deutsch, zehn Leseminuten): Vor fünfzig Jahren startete Willy Brandt mit einem Druck auf einen roten Knopf das Farbfernsehen in Deutschland. Hier wird erzählt, was dabei schieflief und wie die Farben das Fernsehen veränderten.

"Facebook Figured Out My Family Secrets, And It Won't Tell Me How " (englisch, ca. sechs Leseminuten): Autorin Kashmir Hill hat einen überraschenden Freundschaftsvorschlag von Facebook bekommen: eine Verwandte aus einem unbekannten Familienzweig. Woher kennt das soziale Netzwerk ihr Familiengeheimnis?

"Digitale Selbstverteidigung" (Viele kleine Häppchen zu je etwa einer Minute): Wie man seine Privatsphäre im Netz bewahrt und schützt, zeigt dieses interaktive Web-Projekt des Hintergrundmagazins "Der Kontext". Das Angebot ist für die Bedienung mit Fingergesten optimiert, macht am Tablet am meisten Spaß.

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche,

Matthias Kremp