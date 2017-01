Kopfhörer im Test Diese vier lassen die Welt verstummen

Alle vier Testkandidaten versuchen, die Außenwelt ruhigzustellen: Wir haben Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose, Sennheiser, Sony und Plantronics ausprobiert - auf Langstreckenflügen und auf Bahnfahrten. Hier sind unsere Eindrücke:

1. Bose QC35

Dass Bose ein Pionier bei geräuschmindernden Kopfhörern ist, merkt man in Flugzeug und Bahn sofort. Der QC35-Kopfhörer liefert im Test die subjektiv beste Geräuschabschirmung und lässt das tiefe Dröhnen der Triebwerke fast völlig verschwinden. Setzt man ihn auf, fühlt es sich fast so an, als würde die Welt um einen herum verstummen.

Bose QC35 Das Design zeigt, woher Boses Kopfhörer ursprünglich stammen: Seine ersten geräuschmindernden Headsets entwickelte das Unternehmen für Piloten. Zu den großen Noise-Cancelling-Kopfhörern von Bose gehört stets auch eine robuste Transporttasche. Beim QC35 ist die erfreulicherweise nicht nur stabil, sondern auch recht klein ausgefallen. Die QC35 lassen sich zusammenklappen. Links oben ist die Halterung für den mitgelieferten Airline-Adapter zu sehen. Das Bedienfeld ist pragmatisch schlicht gehalten. Eine LED gibt Auskunft über den Akkustatus, eine zweite über Bluetooth. Dezent und praktisch zugleich sind die Seitenmarkierungen in den Ohrmuscheln. Zu den Bose-Kopfhörern gibt es auch eine Smartphone-App, über die sich viele Funktionen steuern lassen. So kann man in der App beispielsweise die Geräte verwalten, mit denen sich der Kopfhörer per Bluetooth verbinden soll.

Leider ist die Steuerung vieler Funktionen etwas schwierig. Man muss sich genau einprägen, wo welcher Knopf liegt und wie oft man ihn drücken muss, um eine bestimmte Funktion auszulösen. Positiv: Es gibt eine QC35-App, mit der man einige Funktionen und vor allem Bluetooth-Verbindungen komfortabel verwalten kann.

Während der Akku des QC35 geladen wird, kann man den Kopfhörer nicht benutzen. Das nervt, wenn man bei einem Langstreckenflug das Gerät laden muss. Der Vorgänger QC25 war da leichter zu handhaben, da man bei ihm einfach die Batterien austauschen konnte - sofern man welche dabeihatte.

Im Vergleich zum Vorgänger QC25 ist das neue Bose-Modell deutlich lauter, was ich als angenehm empfinde. Klanglich liefert er den Hi-Fi-Sound, den man von Bose erwartet: kräftige Bässe und brillante Höhen, was an die Loudness-Taste mancher Stereoanlage erinnert. Das Ergebnis ist ein angenehmer, unaufdringlicher und warmer Sound.

2. Sennheiser PCX 550

Beim PCX 550 sucht man die Einschalttaste vergeblich. Die Elektronik aktiviert sich automatisch, sobald man die Hörmuscheln aufklappt, also beispielsweise beim Aufsetzen des Kopfhörers. Genauso schaltet er sich auch selbst wieder ab.

Sennheiser PCX 550 Bei den Sennheiser PCX 550 lässt das Design kaum auf die Funktion schließen. Die Oberfläche der linken Ohrmuschel ist ein Trackpad, über das sich Funktionen wie die Lautstärke oder die Anrufannahme steuern lassen. Sehr schlicht: Seine Transportbox schützt den PCX 550 hinreichend, hat aber ansonsten ein sehr unaufregendes Design. Praktisch ist das Transportnetz in der Box, in dem man Kabel und Adapter gut unterbringen kann. Eine Einschalttaste findet man am PCX 550 nicht. Zum Ein- und Ausschalten genügt es, die Kopfhörer ein- beziehungsweise aufzuklappen.

Die Bedienung erfolgt über ein in die rechte Hörmuschel integriertes Touchpad. Hier kann man die Lautstärke regeln, die Musik steuern und Anrufe annehmen. Leider funktioniert nicht alles in jedem Abspielprogramm. Da hilft nur Ausprobieren.

Die Geräuschunterdrückung funktioniert im Flugzeug sehr gut. Triebwerkslärm wird effektiv ausgeblendet, sodass man in Ruhe Musik hören, Filme angucken oder schlafen kann. Merkwürdigerweise kommt der Sennheiser mit weniger lauten Umgebungen weniger gut klar. Die Stimmen einer lauten Unterhaltung im Wohnzimmer etwa bügelt er nicht so überzeugend weg wie Triebwerkslärm.

Klanglich zeichnet sich der PCX 550 durch seine Transparenz aus. Höhen werden sehr präsent wiedergegeben, die Mitten sind gut repräsentiert, ebenso die Bässe. Nur sonderlich druckvoll wird er dabei nicht.

Lobenswert ist außerdem Sennheisers App CapTune, mit der sich viele Funktionen des Kopfhörers steuern und beispielsweise Klangeinstellungen vornehmen lassen. Leider sind die Einstellungen nur direkt in der App nutzbar und gehen verloren, sobald man in einer andere Musik-App wechselt.

3. Sony MDR-1000X

Beim MDR-1000X fällt zuallererst der Tragekomfort auf. Der Kopfhörer ist einerseits sehr leicht, andererseits ist der Umfang des Tragebügels sehr gut anpassbar, sodass er sehr bequem aufliegt.

Sony MDR-1000X Auch beim Sony sind Touch-Flächen auf den Ohrpolstern angebracht, über die man einige Funktionen per Fingerwisch steuern kann. Der MDR-1000X wird von Sony mit einer stabilen Transportbox geliefert. Für die Kopfhörer ist das gut, für deren Nutzer nur, solange er genug Platz in Rucksack oder Tasche hat. Wie die Geräte von Bose und Sennheiser wird auch der Sony gefaltet in der Box verstaut. Damit man den MDR-1000X auch wirklich richtig in die Transportbox legt, ist sein Boden mit einer Art Bedienungsanleitung bedruckt. Eine knuffige wie schlaue Idee. Seitlich sind zudem mehrere Tasten eingelassen, über die sich einige Funktionen steuern lassen. Wirklich intuitiv ist das aber nicht. Kleine Markierungen am Kopfhörer geben Auskunft, wo rechter und linker Tonkanal ausgespielt werden.

Interessant ist die Möglichkeit, die Geräuschminderung an die jeweilige Situation anpassen zu lassen. Auf Knopfdruck misst die Elektronik dafür das aktuelle Umfeld aus. In der Praxis hat das zwar eher marginale Einflüsse, die Geräuschunterdrückung war aber trotzdem sehr gut und hat unter den Hörmuscheln für fast völlige Stille gesorgt.

Zur Bedienung stehen sowohl mehrere Knöpfe als auch ein Touchpad auf der linken Ohrmuschel bereit. Eine sehr gute Idee von Sony ist es, dass in den Boden der Transportbox eine Übersicht der verschiedenen Funktionen von Touchpad und Tasten aufgedruckt ist. So lässt sich unterwegs schnell nachschauen, wie eine bestimmte Aktion ausgelöst wird.

Der Klang des MDR-1000X ist sehr ausgewogen und extrem transparent, fast schon luftig. Nur die Bässe könnten etwas mehr Druck vertragen. Zudem können die Sonys vergleichsweise laut aufspielen. Klangveränderungen oder gar Verzerrungen sind dabei nicht wahrnehmbar.

4. Plantronics Backbeat Pro 2

Mit einem Preis von 250 Euro ist der Backbeat Pro 2 das günstigste Modell in diesem Vergleich. Leider merkt man das auch. Die Ohrmuscheln sind aus einem vergleichsweise billig wirkenden Kunststoff gefertigt, aus dem auch die verschiedenen Schalter hergestellt werden.

Plantronics Backbeat Pro 2 Das sieht mal anders aus als bei der Konkurrenz. Statt im Einheitsschwarz kommt der Plantronics-Kopfhörer in Brauntönen daher. Das könnte gut aussehen, wären da nicht diese Kunstholzapplikationen auf den Ohrmuscheln. Beim Plantronics Backbeat Pro 2 ist die Transporthülle etwas einfacher geraten als bei der Konkurrenz. Statt einer Kunststoffbox wird ein Stoffbeutel mitgeliefert. Der ist nicht ganz so robust, spart aber Platz. Anders als die Mitbewerber weist Plantronics sehr ausdrücklich darauf hin, welche Hörmuschel auf welches Ohr gehört. Bei der Verarbeitung und der Materialqualität kann der Backbeat Pro 2 nicht mit Bose, Sony und Sennheiser mithalten. Zu billig wirken die Plastikgehäuse und -tasten. Auch eine Touch-Bedienung sucht man vergeblich. Stattdessen gibt es mechanische Tasten zur Musiksteuerung. Eine gute Idee: In der Plantronics-App kann man sich schnell Hilfe zu den Funktionen des Kopfhörers holen. Mit einer Funktion namens "Finde mein Headset" will Plantronics helfen, verlorene Kopfhörer ausfindig zu machen. So kann man herausfinden, wo man sie zuletzt benutzt hat, nicht aber, wo ein Finder sie hingebracht hat.

Ein Touchpad, wie es manche Konkurrenten bieten, gibt es nicht. Dennoch lassen sich die Außenflächen der Ohrmuscheln zur Musiksteuerung und Rufannahme nutzen. Nur eben nicht mit Gesten, sondern mechanisch. Funktioniert aber auch. Ein Ring um die rechte Ohrmuschel dient zur Lautstärkeregelung.

Was mir gut gefällt: Über Sensoren erkennt der Backbeats Pro 2, wenn man ihn absetzt und stoppt dabei automatisch die Musik- oder Videowiedergabe. Sobald man ihn wieder über die Ohren stülpt, wird die Wiedergabe ebenso automatisch fortgesetzt. Das funktioniert zwar nicht in allen Apps, aber in vielen und ist ein echter Komfortgewinn.

Leider kann die Geräuschminderung nicht mit der teureren Konkurrenz mithalten. Flugzeuglärm kann der Plantronics-Kopfhörer zwar deutlich vermindern. So effizient ausblenden wie die anderen getesteten Modelle, kann er ihn aber nicht.

Auch klanglich liefert er ein anderes Bild ab: Er klingt nicht so transparent und neutral wie die Geräte von Sony und Sennheiser. Dafür legt er bei den Bässen eine Schippe mehr auf, was meinem Geschmack entgegenkommt. Erfreulicherweise klingt er dadurch nicht dumpf oder muffig, sondern nur etwas kräftiger im Tieftonbereich.

Fazit zum Test

Lag Bose mit seinen geräuschmindernden Kopfhörern jahrelang vorn, muss sich das US-Unternehmen jetzt der Konkurrenz geschlagen geben. Was die Geräuschunterdrückung angeht, liegen Sony, Sennheiser und Bose zwar nahe beieinander, doch die Funktionen und die Bedienungsmöglichkeiten der Konkurrenzgeräte sind einfach moderner und besser. Vor allem der Sennheiser kann punkten, zumal seine App ein echtes Plus ist.

Wer mehr aufs Geld schauen muss, sollte dem Plantronics Backbeat Pro 2 eine Chance geben. Sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist so gut, dass man seine Schwächen bei Materialauswahl und Geräuschminderung durchaus hinnehmen kann.