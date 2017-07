Praxistest Diese Handys sollen Nokia wieder smart machen

Nokia ist wieder da! Allerdings nicht jene finnische Firma, die für ihre nahezu unzerstörbaren Handys bekannt war. Und auch nicht die, die von Microsoft gekauft wurde um Windows-Smartphones zu bauen. Nokia-Mobiltelefone stammen jetzt vom finnischen Elektronikhersteller HMD Global, der sich eine Lizenz zur Nutzung der Marke gesichert hat.

HMD wurde von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründet. Firmenchef ist seit kurzen der deutsche Manager Florian Seiche, der vorher schon in Führungspositionen bei Microsoft, Nokia und HTC gearbeitet hatte. Seiche bezeichnet HMD als ein "Start-up auf Steroiden", weil das eigentlich junge Unternehmen auf mehrere Hundert erfahrene Ingenieure zurückgreifen kann und in Jahrzehnten gewachsenen Verbindungen in die Branche hat.

Diese Ingenieure, die zuletzt nur tumbe Handys wie das Nokia 150 und das neue 3310 bauen durften, haben jetzt die ersten neuen Nokia-Smartphones fertiggestellt. Zur Namensgebung nummerieren die Finnen die Geräte einfach durch. Zum Start gibt es die Modelle 3, 5 und 6, es ist also sowohl nach unten als auch nach oben noch Luft in Nokias Plan.

Das Nokia 3

Schaut man allerdings Preis, Technik und Ausstattung des Nokia 3 an, mag man sich fragen, wie weit die darunter denkbaren Modelle 1 und 2 noch abgespeckt werden sollen. Denn schon die Technik des 150 Euro teuren Nokia 3 ist weit unterdurchschnittlich: 1,2 GHz-Prozessor, 8-Megapixel-Kamera, 16 GB Speicher von denen die Hälfte schon beim ersten Start belegt ist.

Das Ergebnis ist ein Smartphone, das Verzicht fordert. Den Verzicht auf einen Fingerabdruckscanner, auf eine Schnell-Ladefunktion und auf grafisch ansprechende Spiele. Mit "Solitaire" kommt es noch klar, aber "Real Racing 3" bremst es zu einem kaum spielbaren Geruckel ab. Auch sonst würde ihm ein wenig mehr Speed gut stehen, denn Apps starten meist mit Verzögerung. Zudem ist es das einzige der neuen Nokias, das mit Android 7.0 geliefert wird. Die anderen Modelle kommen schon mit Version 7.1.1.

Die Kamera liefert brauchbare Schnappschüsse, aber eben auch nicht mehr (siehe Fotostrecke). Der 5-Zoll-Bildschirm liefert schöne Farben und eine gute Schärfe, wirkt aber etwas unterkühlt und dürfte gerne heller sein.

Dafür sieht es gut aus, wirkt alles andere als billig. Der Bildschirm schmiegt sich schön abgerundet in den Aluminiumrahmen, das Dunkelblau meines Testgeräts wirkt edel. Zu diesem Preis ist es ein gutes Smartphone, wenn man nicht zu viele Apps benutzen und kaum Musik, Bilder oder Videos speichern will. Ansonsten sollte man beim Kauf gleich eine Speicherkarte mit in den Einkaufskorb legen.

Vorteile und Nachteile Sehr günstig Schönes Gehäuse Guter Bildschirm Unverändertes Android-System Langsamer Prozessor Wenig Speicher Kein Fingerabdruckscanner Mäßige Kamera Micro-USB

Das Nokia 5

Ein bisschen von dem, worauf man beim Modell 3 verzichten muss, hat das Nokia 5 eingebaut. Vor allem einen Fingerabdruckscanner, der das Entsperren einfacher macht und eine 12-Megapixel-Kamera, die bessere Bilder macht. Leider ist der Speicher auch hier schmale 16 GB klein.

Immerhin, der schnellere Achtkern-Prozessor hat hier weniger Probleme mit grafisch anspruchsvollen Spielen als der vierkernige Antrieb des Nokia 3. Zumindest mit etwas reduzierter Bildqualität läuft hier auch "Real Racing 3" ruckelfrei.

Der subjektiv größte Vorzug ist aber der Bildschirm. Dessen Auflösung ist auf 5,2 Zoll zwar identisch mit der des billigeren Modells, dafür bietet er eine realistischere Farbwiedergabe, ist etwas heller. Die Technik des 200-Euro-Smartphones steckt in einem sauber verarbeiteten Aluminiumgehäuse.

Vorteile und Nachteile Günstig Gutes Alu-Gehäuse Guter Bildschirm Unverändertes Android-System Wenig Speicher Micro-USB

Das Nokia 6

Mit einem Preis von 250 Euro ist das Nokia 6 das teuerste der drei neuen Smartphones. Sein Aluminiumgehäuse ist von einer hochglänzend geschliffenen Kante umsäumt, wie sie beispielsweise Huawei schon beim P9 benutzt hat. Das sieht alles sehr gut, sehr wertig und robust aus und lässt das Handy teurer wirken als es ist.

Im Innern steckt dann aber doch weitgehend die Technik des Nokia 5, mit ein paar kleineren Upgrades. So ist beispielsweise der Prozessor der gleiche, hat aber drei statt zwei GB Arbeitsspeicher, was Multitasking erleichtert. In Testprogrammen erreicht er Werte, die mit denen des Modells 5 übereinstimmen. Der Speicher ist 32 GB groß.

Eine klare Verbesserung gegenüber den anderen Modellen ist aber der Bildschirm: Mit Full-HD-Auflösung und 5,5 Zoll bietet er bessere Grundvoraussetzungen als die kleineren Modelle. Seine Helligkeit ist gut, die Farbwiedergabe auch, nur die Beleuchtung ist etwas ungleichmäßig. Die 16-Megapixel-Kamera macht etwas bessere Bilder mit deutlich stärker leuchtenden Farben als die Knipsen der kleineren Modelle. In die Oberklasse schafft sie es aber nicht.

Vorteile und Nachteile Günstig Sehr gutes Alu-Gehäuse Guter Bildschirm Unverändertes Android-System Micro-USB

Fazit

Statt erstmal mit einem Top-Gerät zu zeigen, was man kann, versucht sich HMD mit den neuen Nokia-Smartphones von unten nach oben zu arbeiten. Zumindest das Nokia 5 und 6 fügen sich auch ordentlich in der unteren Mittelklasse ein, wobei das Nokia 6 reich optisch mehr her macht als es kostet.

Nokia 3, 5 und 6 im Test Mit diesen drei Smartphones will Lizenznehmer HMD Global die Marke Nokia ins Smartphone-Business zurückbringen. Von Links nach Rechts sind es das Nokia 6, das Nokia 5 und das Nokia 3. Mit den neuen Smartphones steigt die Marke Nokia vorerst im unteren Preissegment ein. Die drei Geräte kosten 250, 200 und 150 Euro (v.l.n.r.). Design und Verarbeitung der drei Nokias sind für dieses Preisklasse auf jeden Fall überdurchschnittlich gut. Enttäuschend ist dagegen, dass die neuen Nokia-Smartphones mit einer veralteten Micro-USB-Buchse statt des modernen USB-C-Anschlusses bestückt werden. Alle drei Nokias sind mit analogen Kopfhörerbuchsen ausgerüstet, man kann also nahezu jeden Kopfhörer anschließen. Tatsächlich möchte man auch gerne fremde Kopfhörer an die neuen Nokias anstöpseln. Die mitgelieferten Ohrhörer stammen aus dem Billigregal, reichen vom Klang gerade mal für Podcasts. Unser Testexemplar des Nokia 3 wurde in einem sehr schönen Blauton geliefert. Während der Rahmen aus Aluminium hergestellt ist, wird der Rücken von einem Kunststoffdeckel abgedeckt. Der Bildschirm erinnert mit seinen abgerundeten Rändern an das alte Nokia Lumia 920. Auf 5 Zoll zeigt er 1280 x 720 Pixel an. Die Bildqualität ist für diese Preisklasse in Ordnung, aber Farben werden insgesamt zu kalt dargestellt. Ungewohnt, wenn man teurere Smartphones gewohnt ist: Beim Nokia 3 muss man sich mit einer Pin einloggen. Nokia 5 und Nokia 6 hingegen sind mit Fingerabdruckscannern bestückt. Die Kamera des Nokia 3 wirkt mit 8 Megapixeln technisch veraltet, wird von einem einfachen LED-Blitz unterstützt. Das mit dem Nokia 3 aufgenommene Testfoto zeigt zwar eine korrekte Farbigkeit, doch beim Zoomen ins Bild erkennt man, dass die Blätter der Bäume und die Grasbüschel zu farbigen Flächen verschwimmen. Das Gehäuse des Nokia 5 ist hochwertiger, besteht aus einem Stück Aluminium. Oben und unten sind Plastikschienen eingelegt, damit die Antennen Funksignale senden und empfangen können. Der Bildschirm ist mit 5,2 Zoll nur wenig größer als der des Nokia 3, hat genau dieselbe Auflösung. Farben stellt das Nokia 5 aber deutlich besser dar als sein kleines Schwestermodell. Mit 13 Megapixeln und einem Dual-Tone-LED-Blitz verspricht die Kamera des Nokia 5 deutlich bessere Aufnahmen als die des Nokia 3. Tatsächlich ist das Testfoto des Nokia 5 deutlich detaillierter und feiner als das des Nokia 3. Auch in der Nahansicht sind Blätter und Halme als solche zu erkennen. Das Nokia 6 ist derzeit das Top-Modell des finnischen Unternehmens. Sein einteiliges Aluminiumgehäuse macht einen sehr hochwertigen Eindruck erinnert an weit teurere Geräte asiatischer Konkurrenten. Auf 5,5 Zoll zeigt der Bildschirm 1920 x 1080 Pixel an, ist meist ausreichend hell und weist eine sehr gute Farbdarstellung auf. Mit einer Auflösung von 16 Megapixeln legt das Nokia 6 noch einen Schippe mehr adruf als die Kamera des Nokia 5. Das mit dem Nokia 6 aufgenommene Testfoto weist kaum Unterschiede zur Aufnahme des Nokia 5 auf. Bemerkenswert war der Ablauf des ersten Software-Updates. Auf dem Nokia 5 wurde es automatisch über den Recovery-Modus eingespielt, der eigentlich zur Wiederherstellung des Betriebssystem dient. Manche Anwender könnten die winzig kleinen Befehlszeilen verschrecken.

Abgesehen von den am Rand gebogenen Bildschirmen gibt es kein einheitliches Design, anhand dessen man die Geräte sofort als Nokias erkennen könnte. Dafür teilen alle drei Modelle dieselben Macken: Statt moderner USB-C-Technik haben sie Micro-USB-Buchsen ohne Schnell-Ladefunktion, was umso bedauerlicher ist, weil ihre Akkulaufzeiten eher im Mittelfeld liegen. Bei Abspielen von Videos schafften sie siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden.

Das meiste fürs Geld bekommt man beim Nokia 6, das ordentliche Leistung, eine gute Kamera und einen ebensolchen Bildschirm hochwertig in Alu verpackt für 250 Euro bietet. Den Aufpreis gegenüber dem Nokia 5 ist das locker wert. Das Nokia 3 hingegen ist nicht mehr als ein Notnagel, wenn das Portemonnaie bei Summen über 150 Euro doch zu sehr zwickt. Sein Prozessor ist derart lahm, dass alles nervt, was über rudimentäre Grundaufgaben wie Telefon, SMS, Chat oder E-Mail herausgeht.