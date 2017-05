Nokia 3310 im Test Endlich mal wieder "Snake" spielen

Das neue Nokia hat 16 MB Speicher und das ist kein Vertipper. Megabyte, nicht Gigabyte. Man hört ja heutzutage nur noch selten von Speichergrößen im Megabyte-Bereich, weil die Einheit aus heutiger Sicht so klein ist. Aber beim 3310, der Neuauflage des Nokia-Klassikers aus den Nullerjahren, muss das eben reichen. Immerhin ist das 16 Mal mehr als vor 17 Jahren im Original eingebaut waren.

Aber damals war vieles anders. Mobiles Internet versuchte man noch mit WAP zu realisieren, Kameras waren kein Standard-Feature von Mobiltelefonen. Das Original-3310 wurde damals zum weltweit meistverkauften Handy, weil es so schön klein war und sich mit austauschbaren Gehäusedeckeln leicht an den persönlichen Geschmack anpassen ließ.

Die Firma HMD Global, die sich die Markenrechte für Nokia-Handys, -Smartphones und Tablets gesichert hat, versucht jetzt mit dem neuen 3310 an die alten Erfolge anzuknüpfen. Im ersten Schritt scheint das auch geklappt zu haben. In Großbritannien war die erste Charge schon am Erstverkaufstag ausverkauft. So etwas kennt man sonst eher von iPhones.

Das Nokia 3310 (2017) im Test Das neue Nokia 3310: Die Form erinnert an das Vorgängermodell aus den Nullerjahren. Viel mehr haben die beiden aber nicht gemein. In Zeiten fast allgegenwärtiger Smartphones ist so eine Zehnertastatur eine Seltenheit geworden. Hier spürt man jeden Tastendruck. Der Bildschirm ist viel größer als beim Original, hat eine elfmal höhere Auflösung, nämlich lächerliche 320 x 240 Pixel. Das Betriebssystem heißt Series 30+. Bei der Auswahl der Profile fühlen sich ehemalige Nokia-Nutzer sofort zuhause. Auf der Übersichtsseite des Kalenders kann man immerhin sehen, wie viele Tage der jeweilige Monat hat. Jeder Termin muss von Hand eingetragen werden, das System kann weder mit einem PC noch mit einem Cloud-Dienst abgeglichen werden. Spätestens beim eingebauten Taschenrechner kommt Retro-Feeling auf. Er beherrscht die Grundrechenarten, das muss reichen. Ein Highlight ist die Taschenlampe, als die man den LED-Blitz benutzen kann. Im direkten Vergleich mit einem iPhone 7 Plus wird umso deutlicher, wie anders als moderne Smartphones das Nokia 3310 ist. Der Webbrowser reicht für genügsame Naturen. Der kleine, grob auflösende Bildschirm macht das Lesen aber nicht zu einem Vergnügen. Sogar eine Facebook-App kann man sich auf das Handy laden. Etwas Geduld wird dabei vorausgesetzt, denn ins Internet geht das 3310 mit 2G-Mobilfunktechnik. Viel erwarten sollte man sich von der Facebook-App nicht. Sie liefert nur eine Schmalspur-Version des sozialen Netzwerks. Ohnehin stehen in "Apps und Spiele" nur eine Handvoll Apps zum Herunterladen bereit. Ausprobieren kann man alle, wirklich Spaß machen sie nicht. Außer, man will das Web-Gefühl von 2005 noch einmal erleben. Möglicherweise eine Besonderheit des dunkelblauen Modells: Die Beschriftung der mit heller Schrift bedruckten hellgrauen Tasten ist bei Tageslicht kaum zu erkennen. Auf der Rückseite prangt die Kamera mit Zwei-Megapixel-Auflösung. Doch davon, die Kamera zu benutzen, kann man eigentlich nur abraten. Sie fängt nur wenigen Details ein, liefert matte und teils unscharfe Schnappschüsse. Wer die Kamera trotzdem benutzen will, muss den Speicher erweitern. Die eingebauten 16 MB sind nach dem vierten Foto voll. Aber das macht fast gar nichts. Der Rückendeckel lässt sich mit etwas Kraft abziehen. Nebenbei wird so ein Akkuwechsel möglich. Um eine der heute üblichen Nano-Sim-Karten in das Nokia 3310 einzusetzen, braucht man einen Adapter. Technisch ist die Verwendung von Micro-Sims vorgesehen. Sim-und Speicherkarte finden übereinander ins Gehäuse. Maximal 32 GB Speicherplatz lassen sich hier einschieben. Am besten taugt das neue Nokia nach allem hin und her allerdings, um darauf mal wieder "Snake" zu spielen.

Bei vielen Käufern dürfte der Retrofaktor ausschlaggebend für den schnellen Kauf gewesen sein. Und vielleicht die Erinnerung an das alte 3310, das als sehr leicht bedienbar und extrem robust galt. Viele Anwender benutzten es etliche Jahre lang.

Ob man das in eine paar Jahren auf von der Neuauflage wird sagen können?

Zunächst mal: Ein bisschen von dem Charme seines Vorgängers hat auch das neue 3310. Nicht unbedingt, wenn man es in dem dunklen Blauton unseres Testgeräts anschaut, aber die gelben und roten Versionen sind schon schick. Die Form erinnert deutlich an das alte 3310, das Gehäuse ist aber breiter und dünner. Unter dem Plastik enden dann die Gemeinsamkeiten.

So hat der Bildschirm mit 320 x 240 Bildpunkten eine fast elf Mal höhere Auflösung als damals, ist größer und wirkt für heutige Verhältnisse trotzdem sehr grobschlächtig. Natürlich hat das neue Modell auch eine Kamera, die gehört zu Mobiltelefonen jetzt einfach dazu, so wie beim Schwestermodell, dem Nokia 150.

Ein Telefon wie aus der Zeitmaschine Nokia 150: Nein, das hier ist kein Bild aus dem Fotoarchiv, es ist nagelneu. Genau wie das Handy, das man auch so nennen kann, weil es alles andere als smart ist. Wie es sich für ein Feature Phone gehört, ist beim Nokia 150 von touch keine Rede. Vielmehr gibt es ein klassisches Telefontastenfeld mit zwei Funktionstasten und einer Cursorsteuerung. Auch vom Bildschirm sollte man nicht zu viel erwarten. Auf 2,4 Zoll zeigt er 320 x 240 Pixel an. Der Innenraum ist geräumig. Nach guter alter Mobiltelefonmanier lässt sich der Akku sekundenschnell auswechseln. Wer womöglich von einem moderneren Smartphone auf das Nokia umsteigt, braucht für seine Sim-Karte einen Adapter. Denn das neue Nokia verlangt nach Sim-Karten des alten Mini-Sim-Standards. Neue Karten werden zwar eingebettet in Träger dieses Formats geliefert, doch wenn man sie einmal daraus herausgebrochen hat, muss eben ein Adapter her. Ist ein solcher Adapter gefunden und die Karte damit eingesteckt, lässt sich das Nokia 150 aber auch mit einer Nano-Sim betreiben. Der Rücken besteht aus einem unauffälligen schwarzen Stück Plastik. Per Klick auf den Menü-Knopf lassen sich alle Funktionen des Handys in Listenform aufrufen. Ein Blick in das "Einstellungen"-Menü des Nokia bringt eine Bedienoberfläche hervor, wie sie viele Nutzer wohl schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Auch ein Blick in den Kalender versetzt den Nutzer in die Vergangenheit. Bei genauem Hinsehen wird hier deutlich, wie grob der Bildschirm Buchstaben und Zahlen darstellt. Mit der Kamera zu fotografieren, ist ähnlich faszinierend, wie Polaroidaufnahmen zu machen: Man muss das Grobe, Körnige und die Makel mögen, sonst wird man bitter enttäuscht. Mit ihrer VGA-Auflösung ist die Kamera des Nokia 150 nicht mal für Schnappschüsse geeignet. Bestenfalls kann man sie für ein visuelles Notizbuch verwenden. Damit tut sich der Smartphonenutzer schwer: SMS-Nachrichten müssen wegen der wenigen Tasten nach der alten Methode eingetippt werden. Für ein c muss man dreimal tippen, für ein ü fünfmal. Wie weit das neue Nokia von aktueller Technik entfernt ist, zeigt ein Blick auf das Display einer Apple Watch. Selbst der Bildschirm der kleinen Smartwatch hat eine höhere Auflösung als das Nokia-Handy, kann Schrift deshalb feiner anzeigen.

Benutzen möchte ich sie dennoch lieber nicht. Ihre zwei Megapixel sind nicht mehr zeitgemäß, die Qualität meiner Testaufnahmen fiel durchweg mangelhaft aus (siehe Fotostrecke). Benutzt man sie trotzdem, braucht man eine extra Speicherkarte. Die eingebauten 16 Megabyte sind nach drei bis vier Bildern voll. Maximal lassen sich 32 Gigabyte nachrüsten.

Lieber nicht benutzen möchte ich auch den vorinstallierten Opera-Browser. Der tut zwar seinen Dienst, reduziert Webseiten aufgrund der ihm gebotenen Minimal-Hardware aber auf grob gepixelte Rechtecke, mit ebenso grob gepixeltem Text. So im Web zu surfen macht keinen Spaß. Umso weniger als das 3310 mit 2G-Geschwindigkeit online geht. Im allerbesten Fall wären das 220 Kilobit pro Sekunde. Schneckentempo ist es auf jeden Fall.

Highlights der Nokia-Geschichte Der Name Nokia sagt fast jedem etwas, der schon mal ein Mobiltelefon besessen hat. Hier zu sehen sind Nokias Mobira Talkman, das Nokia 8810, das Nokia 6110 und Nokias Mobira Cityman. Der Kult-Knochen: Das Nokia 3310 (rechts) zählt zu den weltweit bekanntesten Handys überhaupt. Das N-Gage aus dem Jahr 2003 sollte Handy und Spielkonsole zugleich sein. Das kurz zuvor eingeführte Nokia 7650 gilt als eins der ersten Handys mit eingebauter Digitalkamera. Extrem erfolgreich war Nokia mit dem Modell 1100, das Ende 2003 auf den Markt kam. Das 7200, das hier beworben wird, war das erste Klapphandy von Nokia. Das Nokia 5800 XpressMusic von 2009 ließ sich dank eines Touchscreens auch per Finger oder Stift bedienen. Durch ungewöhnliches Design bestach zum Beispiel das Nokia 7600, das in Deutschland 2004 auf der Cebit gezeigt wurde. An eine Wählscheibe erinnerte die Tastatur des Nokia 3650, das 2003 erschienen ist. Der Nokia 9000 Communicator gilt für viele als das erste Smartphone überhaupt: Er kam im August 1996 auf den Markt. Das Nokia 8110 haben viele Menschen schon einmal gesehen, weil es im Film "Matrix" auftauchte. Im Nokia 1011 von 1992 konnte man seinerzeit nur 99 Nummern einspeichern. Bereits fünf Jahre zuvor, 1987, war das Mobira Cityman 900 auf den Markt gekommen. Beinahe koffergroß daher kam zuvor noch das Mobira Talkman NMT450 von 1984. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das Mobira Senator NMT450 erscheinen. Das Gerät gilt als eines der ersten richtigen Handys.

Aber es gibt ja noch die Apps, ja, richtige Apps. Zumindest beinahe. Auf dem Handy wird eine Reihe von Java-Apps und -Spielen zum Download angeboten. Eine Demoversion von "Asphalt 6: Adrenaline" ist vorinstalliert, die grafisch bestenfalls C64-Niveau erreicht.

Verwirrend: Über eine App namens "Apps & Spiele" sind eine Handvoll weiterer Apps und ein paar Spiele abrufbar. Unter anderem Twitter, Facebook und der Facebook Messenger. Sie alle fordern die Geduld des Nutzers. Der Aufruf der Twitter-App dauert gut 30 Sekunden, Facebook braucht länger.

Wirklich Spaß macht beides aber auch mit Geduld nicht. Von dem sozialen Netzwerk sieht man auf dem kleinen Nokia nur eine Sparversion, twittern oder chatten macht auf der Zahlentastatur ebenfalls wenig Spaß. Auch dann nicht, wenn man die noch von früher bekannte T9-Texterkennung aktiviert. Die macht es zwar leichter, auf der Zehnertastatur zu tippen, so schnell wie auf der virtuellen Tastatur eines Smartphones werde ich damit aber beileibe nicht.

Das Smartphone wird 20 IBM Simon Personal Communicator



Für einige Experten gilt der Simon Personal Communicator von IBM aus dem August 1994 als erstes Smartphone. Zwar war der Simon das erste Gerät, das Telefon- und PDA-Eigenschaften in einem Gehäuse verband. Allerdings war es mit dem Simon nicht möglich, im Web zu surfen - für viele das entscheidende Kriterium für ein Smartphone.



Dennoch war der Funktionsumfang mit Kalender- und Notizfunktion, Adressbuch, Karten, Börsenkursen, Nachrichten und dem Versand und Empfang von E-Mails und Faxen für die Zeit beachtlich. Das Gerät wurde ab dem 16. August 1994 verkauft. Es wog 510 Gramm. Nach rund sechs Monaten und etwa 50.000 verkauften Exemplaren nahm IBM es wieder vom Markt. Nokia 9000 Communicator



Fast auf den Tag genau zwei Jahre später, am 15. August 1996, brachte Nokia dann den Nokia 9000 Communicator auf den Markt. Das Gerät gilt als Urahn der Smartphones, denn neben den üblichen Büroanwendungen konnten Nutzer damit erstmals mobil mit einem HTML-fähigen Browser auf Webseiten zugreifen. Nokia nutzte damals das DOS-basierte Betriebssystem GEOS.



Klappte der Nutzer das Gerät auf, kamen ein Graustufenbildschirm mit 640x200 Pixeln und eine QWERTZ-Tastatur zum Vorschein. Das Gewicht betrug rund 400 Gramm. Die Communicator-Serie wurde bis zum Modell E7 fortgesetzt, das 2010 erschien. Nokia 9210 Communicator



Nokias 9210 Communicator, der ab 2001 gebaut wurde, markierte eine Zäsur. Mit dem Umstieg der Prozessorarchitektur von x86 auf ARM begann sowohl die Erfolgsgeschichte des britischen Prozessordesigners ARM als auch der Aufstieg des Betriebssystems Symbian.



Das Nachfolgegerät, das 9210i, kam bereits Mitte 2002 auf den Markt. Spektakulär war für die damalige Zeit das Farbdisplay. Nokia ersetzte außerdem seinen eigenen Browser durch die Symbian-Version von Opera. HTC XDA



2002 veröffentlichte Microsoft mit Pocket PC 2002 ein Update seines Betriebssystems, das für tastaturlose Pocket-PC entworfen war. Die Bedienung erfolgte per Stift oder Finger.



Der Mobilfunkprovider O2 brachte 2002 ein Modell namens XDA des taiwanischen Herstellers HTC auf den Markt. Es gehörte zu den wenigen Geräten, die mit Farbdisplay und GPRS ausgestattet waren. Treo 180



Mit dem Treo 180g wagte sich Anfang 2002 ein weiterer PDA-Hersteller in den Smartphonemarkt. Bis dahin waren die Organizer mit Stiftbedienung der Firma Handspring bei Fans der digitalen Assistenten sehr beliebt. Als Betriebssystem wurde Palm-OS des Taschencomputer-Pioniers Palm eingesetzt.



Das Gerät kam in zwei Versionen in den Handel. Beim 180g mussten Nutzer die Palm-PC-eigene Graffiti genannte Schrift nutzen. Das Modell 180 hatte zusätzlich eine Tastatur. Die Geräte wogen 140 beziehungsweise 147 Gramm. Das Display zeigte 16 Graustufen an.



Das letzte Gerät von Handspring war im Jahr 2003 der Treo 600. Treo verschmolz im Oktober 2004 mit PalmOne, der aus der Aufspaltung von Palm 2002 hervorgegangenen Hardware-Sparte. Danger Hiptop



Der Danger Hiptop wurde ab 2002 unter verschiedenen Namen vermarktet, unter anderem in Deutschland als T-Mobile-Sidekick. Das Smartphone hatte einen Aufschiebemechanismus und lief mit einem proprietären Betriebssystem auf Java-Basis, dem Danger OS.



Das Besondere an dem Gerät war der Cloud-Service, der alle persönlichen Daten wie Adressen, Kalender, Fotos und Einstellungen im Netz speicherte. 2009 kam es in einem Datencenter von Microsoft zu einem Ausfall. Das führte dazu, dass Hiptop-Kunden von T-Mobile USA fast eine Woche lang nicht auf ihre Daten zugreifen konnten. Es wurde zunächst befürchtet, dass die Nutzer ihre Kontaktdaten und Bilder verloren hätten. Einen Monat später konnten aber die meisten Daten wiederhergestellt werden. Nokia 7600



Das 7600 war 2004 das erste UMTS-Smartphone von Nokia. Zwar gab es mit dem 6650 schon ein paar Monate früher ein klassisches Handy der dritten Mobilfunkgeneration von Nokia, aber mit dem auffälligen 7600 sollte 3G auch auf Smartphones durchstarten.



Der Bildschirm stellte 65.000 Farben bei einer Auflösung von 128x160 Bildpunkten dar. Mit einem Gewicht von 123 Gramm galt das Gerät damals als eines der leichtesten 3G-Handys. Der ungewöhnliche Formfaktor machte das 7600 zu einem echten Hingucker. iPhone



Für manche Marktbeobachter gilt erst das iPhone, das der damalige Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 vorstellte, als erstes Smartphone. Es sollte drei Geräte in einem vereinen: iPod, Mobiltelefon und Internetgerät. Im Vergleich zu den vielen Modellen anderer Hersteller war es aber sogar ziemlich mager ausgestattet. Kein UMTS, kein GPS und keine Frontkamera.



Für eingefleischte Smartphone-Fans war auch die Bedienung über einen Touchscreen keine Neuerung. Dass Apple den Stift wegließ, sorgte allerdings für Irritation. Die UMTS-Version iPhone 3G kam erst 2008 auf den Markt. In dem Jahr startete auch der App-Store für Programme. Damit begann die eigentliche Erfolgsgeschichte des iPhones. Palm Pre



Das Palm Pre markiert eine Zäsur. Es steht für das Ende des Betriebssystems PalmOS und auch die Firma Palm existierte nicht mehr in der bisherigen Form. Bereits 2004 fusionierte Palm mit Handspring, dem Hersteller des Treo. Im April 2010 übernahm Hewlett Packard dann Palm.



2009 brachte Palm noch den Palm Pre auf den Markt. Mit dem neu entwickelten Betriebssystem WebOS, das auf Linux basiert, sollten Marktanteile hinzugewonnen werden. Die Verkaufszahlen blieben aber hinter den Erwartungen zurück.



Das Palm Pre, das später als HP Palm verkauft wurde, verfügte über UMTS, hatte aber keine Frontkamera. Das Gerät wog 135 Gramm und sollte das letzte Palm-Smartphone sein. 2011 wurde die Entwicklung von WebOS eingestellt. Nokia 808 Pure View



Ein ähnliches Schicksal ereilte das Symbian-Betriebssystem von Nokia. Das Nokia 808 Pure View, das Mitte 2012 herauskam, sollte das letzte Symbian-Gerät sein. Eine Besonderheit war die eingebaute Kamera, sie hatte einen Bildsensor mit 41 Megapixeln. Videos konnten in Full-HD aufgezeichnet werden. UMTS gehörte inzwischen überall zum Standard. Außerdem ließen sich an das Handy USB-Geräte anschließen.



Allerdings waren 2012 die Betriebssysteme Android und Windows Mobile bereits wesentlich beliebter als Symbian. Nokia stellte die Entwicklung ein und setzte fortan vor allem auf Windows. 2010 wurde der ehemalige Microsoft-Manager Stephen Elop zum Konzernleiter von Nokia. Lumia 638



2014 übernahm Microsoft die Geräte- und Dienstesparte von Nokia. Das letzte Nokia-Telefon war das Lumia 638, das 2014 in Schwellenländern wie China und Indien auf den Markt kam. Mit dem Geräte zielte der Konzern auf das Mittelklassesegment.



Auf dem Lumia 638 lief bereits Windows Mobile 8.1. Mit dem 2012 vorgestellten Betriebssystem verabschiedete sich der Konzern ebenfalls von seiner bisherigen Windows-Phone-Software. Es basierte nicht mehr auf Windows CE, sondern auf dem Kernel des Desktop-Betriebssystems Windows 8.



Microsoft wollte damit die Betriebssysteme über alle Geräte vereinheitlichen. Die in Windows Phone 7 eingeführte Kacheloptik wurde noch einmal verbessert. Das Lumia 638 verfügte bereits über LTE. Microsoft Lumia 535



Microsoft verabschiedete sich 2015 komplett vom Markennamen Nokia und beendete damit endgültig das Kapitel des einst größten Handyherstellers der kurzen Mobilfunkgeschichte. 2016 verkaufte Microsoft die Entwicklungssparte für reine Mobiltelefone und die Nokia-Namensrechte an Foxconn.



Seit Oktober 2014 bringt Microsoft seine Mobiltelefone nur noch unter dem Namen Microsoft Lumia auf den Markt. Das erste Gerät war das Lumia 535. Es zielte mit einem Verkaufspreis von rund 100 Euro auf das Einstiegssegment. Ausgestattet war es mit einem Fünf-Zoll-Display, UMTS und kostenloser Navigation. iPhone 6s Plus



Und so sehen Smartphones mittlerweile aus: Das 6s Plus ist das aktuelle Smartphone von Apple. Es wird seit Herbst 2015 verkauft. Der Nachfolger soll im September auf den Markt kommen.



Das 6s Plus hat ein 5,5-Zoll-Display und bis zu 128 Gigabyte (GB), dazu zwei GB Arbeitsspeicher. Die Kamera löst mit zwölf Megapixeln auf. Videos können in 4K aufgenommen werden. Mit dem sogenannten 3D-Touch kann der Nutzer durch unterschiedliche Druckstärke auf dem Touchscreen bestimmte Funktionen aufrufen.



Mit dem Plus-Modell kehrt Apple erstmals von der Firmenpolitik ab, nur Handys für die Hosentasche anzubieten. Die kleinere Variante 6s hat eine Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll. 2016 Samsung Galaxy S7 Edge



Das aktuelle Smartphone-Flaggschiff vom Marktführer Samsung ist das Galaxy S7 Edge. Das Gerät verfügt über einen 5,5-Zoll-Bildschirm mit abgerundeten Kanten. Über einen microSD-Slot lässt sich der interne Speicher von 32 GB um 200 GB erweitern.



Das 2016 auf den Markt gekommene S7 Edge ist wasserdicht und hat eine Zwölf-Megapixel-Kamera. Es läuft mit dem Android-Betriebssystem Version 6 Marshmallow, das Samsung angepasst hat. Mit seinem Acht-Kern-Prozessor und vier GB Arbeitsspeicher ist es Welten von Nokias Communicator von 1996 entfernt. Und auch das Gewicht von 157 Gramm hat sich im Vergleich zu den 400 Gramm des Urahnen mehr als halbiert.

Da ist es fast schon beruhigend, dass WhatsApp auf dem 3310 nicht läuft. Man kann auf dem Gerät keine WhatsApp-App installieren und auch die Web-Version der Chat-Software funktioniert nicht.

Was dagegen ganz hervorragend funktioniert, ist der Akku. Prozessor und Bildschirm des Nokia 3310 verbrauchen so wenig Strom, dass der Hersteller bis zu vier Wochen Standby verspricht. Testen konnte ich das noch nicht, dafür hatten ich das Testgerät noch nicht lange genug. Aber nach zehn Tagen Test muss es immer noch nicht an die Steckdose, zeigt noch gut ein Drittel Restkapazität an.

Vorteile und Nachteile Klein und leicht Einfache Bedienung Sehr gute Akkulaufzeit Schlechte Kamera Wenig Speicher Sehr langsame Internetanbindung Kaum brauchbare Apps

Außer beim Look und der Testerkennung T9 hat das neue Nokia 3310 keine Gemeinsamkeiten mit seinem legendären Vorgänger. Eher erinnert es an das billigere Nokia 150, das ich vor ein paar Monaten getestet habe. Es ist langsam, hat eine grottenschlechte Kamera und die langsamste mobile Internetanbindung seit zehn Jahren.

Das einzige, was wirklich für das neue 3310 spricht, sind der Nostalgiefaktor und die sehr lange Akkulaufzeit. Ansonsten scheint es aus der Zeit gefallen. Die Beigabe von Apps für Twitter und Facebook wirkt wie ein seltsames Bemühen, die Uralttechnik irgendwie in die Gegenwart zu retten.

Ohne diese Zusätze wäre das neue Nokia ehrlicher, authentischer. Es ist halt ein Telefon zum Erreichbar sein, keine Chat-Maschine und keine App-Maschine. Das einzige, was mir beim Testen wirklich Spaß gemacht hat, war, mal wieder richtig schön "Snake" zu spielen". Doch dafür sind die - im Vergleich mit Smartphones günstigen - 60 Euro Kaufpreis dann doch zu viel.