Mobilcomputer Worauf Sie beim Notebook-Kauf achten sollten

Beim Kauf eines neuen Notebooks ist die zentrale Frage: Wofür wird das Gerät gebraucht? Soll es eine mobile Reiseschreibmaschine sein, ein Heimarbeitsplatz oder ein Spielecomputer? Reicht es aus, wenn man damit Urlaubsfotos sortieren kann oder soll es auch für Videoschnitt und Bildbearbeitung taugen? Braucht es womöglich einen Touchscreen? Und dann stellt sich die Frage nach dem Budget. Man kann Notebooks für weniger als 300 Euro bekommen, problemlos aber auch mehrere Tausend Euro ausgeben.

Billige Notebooks

Lenovo

Wenn der Rechner nur für gelegentliche Schreibarbeiten, die Steuererklärung und das Sortieren der Urlaubsfotos benutzt wird, muss man nicht mehr als 300 Euro ausgeben. Fast alle PC-Hersteller bieten solche Geräte an. Dabei hat man trotz der niedrigen Preise reichlich Auswahl. Die Bildschirmdiagonalen reichen von zehn bis 17 Zoll. Sogar sogenannte Convertibles, bei denen sich der Touchscreen abnehmen und als Tablet nutzen lässt, gibt es in dieser Preisklasse.

Allzu viel darf man von solchen Geräten nicht erwarten. Bei zwei bis vier Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und Festplattenkapazitäten bis 500 GB sind meist niedrig getaktete Zweikern-Prozessoren verbaut. Ist statt einer Festplatte eine schnelle SSD eingebaut, ist oft schon bei 64 GB Schluss. Der Monitor bietet in dieser Preisklasse oft nicht mal Full-HD-Auflösung.

Große Unterschiede gibt es bei der Akkuleistung, die zwischen vier und zehn Stunden betragen kann. Die beste Akkulaufzeit bieten meist die Geräte mit kleineren Bildschirmdiagonalen um 13 Zoll.

Mittelklasse-Notebooks

Acer

Neben einfachen Aufgaben wie Büroanwendungen kann man mit Mittelklasse-Notebooks auch schon Urlaubsvideos schneiden, Fotobücher erstellen und anspruchsvollere Spiele laufen lassen. Die Preise liegen zwischen 300 und 1500 Euro. Hersteller wie beispielsweise Asus, Acer, Lenovo oder HP haben entsprechende Geräte im Programm. Apple mischt in diesem Segment mit MacBook und MacBook Air mit.

Wenn man häufig Filme guckt oder aufwendige Spiele spielt, den Rechner nicht oft mitnehmen muss, kommt möglicherweise ein 17-Zoll-Modell in Frage. Wird der Rechner öfter mobil genutzt und kann der Nutzer auf Videoschnittprogramme und ähnliches verzichten, genügt ein 13-Zoll-Modell. Eine Kompromiss aus Mobilität und Komfort sind 15-Zoll-Notebooks. Einige Geräte haben Touch-Screen-Displays, andere sind als Convertibles erhältlich.

Microsofts Notebook-Einstand Microsoft Surface Book: Zum ersten Mal bringt der Windows-Konzern ein eigenes Notebook auf den Markt - und dann gleich eines, das es in sich hat. Schon der Bildschirm beeindruckt: Mit ungewöhnlichen 3000 x 2000 Pixeln auf 13,5 Zoll bietet er extrem feine Details und bis in kleine Schriftgrößen gut lesbare Buchstaben. Beim Design geht Microsoft durchaus eigene Wege. Das Surface Book ist unverwechselbar. Der Verzicht auf ein heutzutage meist sowieso überflüssiges DVD-Laufwerk hat eine sehr schlanke Bauform ermöglicht. Laut Datenblatt misst es an der dicksten Stelle 22,8 Millimeter. Im Rückendeckel prangt gut sichtbar ein Windows-Logo. Wie bei schlanken Notebooks üblich, hält sich die Zahl der Anschlüsse in Grenzen. Links stehen zwei USB-3.0-Buchsen und der Speicherkartensteckplatz bereit. Rechts findet man neben der flachen Surface-Connect-Netzteilbuchse nur einen Mini-DisplayPort, an den sich beispielsweise externe Bildschirme anschließen lassen. Zwei ungewöhnliche Eigenheiten fallen beim Surface Book auf. Zum einen sind der Einschalter und die Lautstärkewippe in der Bildschirmeinheit und nicht im Bodenteil eingebaut. Zum anderen ist der Bildschirm von Lüftungsschlitzen eingefasst. Genau wie den Surface-Tablets liegt auch den Microsoft-Notebook ein Stift bei, mit dem man auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen kann. Das Netzteil kann beim Aufladen sehr heiß werden, hat als dicken Pluspunkt aber eine USB-Buchse, an der man beispielsweise sein Handy aufladen kann. Die Tasten sind leicht erhaben eingebaut, statt aus Plastik offenbar aus derselben Magnesiumlegierung wie das Gehäuse und außerdem von unten beleuchtet. Von außen betrachtet die auffälligste Besonderheit ist das Scharnier, das Bodeneinheit und Display verbindet. Das ungewöhnliche Scharnier wirkt von außen unbeweglich, ist aber sehr leichtgängig und macht einen äußerst robusten Eindruck. Auf der Tastatur fällt zwischen den Einfügen- und Entfernen-Tasten eine Taste mit einem ungewöhnlichen Symbol auf. Diese Sondertaste dient dazu, die Bildschirmeinheit von der Bodeneinheit zu lösen. Einen mechanischen Schalter gibt es dafür nicht. Die beiden Teile vom Surface Book werden von diesen drei Kontaktelementen extrem fest zusammengehalten. Sind sie jedoch voneinander gelöst, ist der Bildschirm ein vollkommen eigenständig agierendes Tablet von der Größe eines Apple iPads Pro. Im direkten Vergleich mit dem Apple-Tablet ist das Surface-Book-Tablet einen Hauch dicker. Die Qualität der Bildschirme von iPad Pro (r.) und Surface Book liegt auf ähnlichem Niveau. Die geringfügig größere Bildschirmfläche des Microsoft-Produkts macht keinen spürbaren Unterschied.

Die Prozessoren reichen von Zwei- bis Vierkern-Chips mit Taktfrequenzen von 1,1 bis drei Gigahertz. Der Arbeitsspeicher ist mit acht bis 16 Gigabyte meist gut bestückt.

Wer viele Filme guckt, häufig Videos schneidet und aufwendige Spiele spielt, sollte eine Festplatte mit einem Terabyte und mehr in Betracht ziehen. Am besten in Kombination mit einer kleinen SSD, auf der das Betriebssystem installiert ist.

Ansonsten sind generell SSD-Laufwerke empfehlenswert, die in dieser Preisklasse meist 256 bis 512 Gigabyte Speicherplatz haben. Solcher Speicher ist zwar teurer, aber auch viel schneller als Festplatten.

Spiele-Notebooks

MSI

Wer ein Notebook für Computerspiele sucht, muss mindestens 1200 Euro investierten. Hier kommt es auf Leistung an. Highend-Modelle kosten 3000 Euro und mehr. MSI und Asus sind hier Spezialisten, aber auch Dells Alienware und einige Spezialanbieter mischen in diesem Bereich mit.

Ein wichtiges Kriterium ist die Grafikkarte. Empfehlenswert sind hier vor allem die Nvidia-Modelle der Serien GTX 1060 und 1070, aber auch mit einer GTX 950M lassen sich schon viele Spiele spielen, dann allerdings in geringerer Auflösung. Spieletaugliche Grafikkarten vom AMD, wie etwa die RX 490M, findet man derzeit nur in wenigen Notebooks. Das Display sollte Full-HD-Auflösung bieten.

Der Prozessor eines solchen Notebooks sollte vier Rechenkerne haben und mit 2,5 Gigahertz (GHz) getaktet sein. Da Spiele oft viel Speicherplatz brauchen, sollte die Festplatte ein Terabyte (TB) groß sein und mit einer SSD kombiniert werden, auf der das Betriebssystem läuft. 16 GB Arbeitsspeicher sind ideal.

Da Spiele-Notebooks nur eingeschränkt mobil sein müssen, sind deren meist hohes Gewicht und geringe Akkulaufzeit verzeihlich. Typische Geräte wiegen um drei Kilo, manche aber auch mehr als fünf. Kopfhörer sind unverzichtbar, weil die Lüfter solcher Notebooks beim Spielen oft voll aufdrehen.

Profi-Notebooks

Microsoft

Beim professionellen Einsatz muss die Grafikkarte nicht ganz so stark sein wie bei einem Spiele-Notebook. Prozessor und Festplatte sollten aber hohen Anforderungen genügen. Dazu sind Vierkernprozessoren mit 2,5 GHz und mehr geeignet. Die Festplatte muss oft nicht so groß sein wie bei Spiele-Notebooks. Die meisten Business-Rechner haben ein SSD-Laufwerk mit 256 oder 512 GB, gegen Aufpreis sind bis zu 2 TB möglich.

Apple neues MacBook Pro im Test MacBook Pro, Baujahr 2016: Zum ersten Mal seit Jahren hat Apple das Design und die Funktionalität seiner Profi-Notebooks komplett überarbeitet. Die drei Varianten in der Redaktion. Links die beiden 13-Zoll-Modelle, rechts das 15-Zoll große MacBook Pro. Damit kann man schon mal arbeiten. Das Display des 15-Zoll großen MacBook Pro zeigt 2880 x 1800 Pixel an. Das bietet reichlich Platz für Aufklapppaletten und andere Details. Schon das günstigste Modell kostet 1700 Euro, hat dann aber auch herkömmliche Funktionstasten und keinen Fingerabdrucksensor. Will man die neue Technik der Touch Bar und den Fingerabdrucksensor, werden mindestens 2000 Euro fällig. Daran stören sich vieler Apple-Fans: Als einzigen Anschlusstyp baut Apple in die neuen MacBook Pro Thunderbolt-3-Buchsen ein. In den Modellen mit Touch Bar sind es vier solcher Buchsen. In das MacBook Pro ohne Touch Bar - hier liegt es unten - sind dagegen nur zwei Thunderbolt-3-Buchsen eingebaut. Die Lautsprecher sind bei den neuen Apple-Notebooks neben die Tastatur gesetzt worden und liefern einen durchaus brauchbaren Sound. Auf der Unterseite finden sich Lüftungsschlitze, die nach innen recht scharfkantig sind. Wer alte Peripheriegeräte ans neue MacBook Pro anschließen will, braucht Adapterkabel. Deren Preis sollte man beim Kauf gleich mitberechnen. Das Touchpad ist spürbar größer geworden, funktioniert ansonsten aber genau wie bei den Vorgängern. Alte Apple-Fans werden den leuchtenden Apfel im Notebookrücken vermissen. Hier wurde er durch eine Hochglanzversion ersetzt. Sehr komfortabel und in Zukunft wahrscheinlich auch in Deutschland für Apple Pay nutzbar: der Fingerabdrucksensor Touch ID. Die Touch Bar ist ein hochauflösender Touchscreen mit einer Auflösung von 2170 x 60 Bildpunkten. Im Chat-Programm Nachrichten lassen sich Emojis schneller als per Maus und Tastatur auswählen. Im Textprogramm Pages beispielsweise werden, während man auf der Tastatur tippt, Wortvorschläge angezeigt, die man per Fingertipp auswählen kann. In der Kalender-App können Kalenderwochen per Fingertipp ausgewählt werden. Ereignissen im Kalender weist man von der Touch Bar aus Kategorien zu. Ein typisches Beispiel dafür, wie Menüeinträge durch die Touch Bar ersetzt werden. Hier sind es Textformatierungen in Pages. Manchmal scheint die Touch Bar auch reine Spielerei. Die kleinen Rechtecke sollen Mini-Vorschauen der im Browser geöffneten Webseiten sein, die man per Fingertipp anwählen kann. Viel zu erkennen ist freilich nicht. Dafür sind die großen Webseitensymbole nützlich, wenn man per Fingertipp oft besuchte Seiten ansteuern will. Ein Traum: Im E-Mail-Programm Mail lassen sich nervige Nachrichten per Fingertipp in den Papierkorb umsortieren. Kontakte lassen sich ebenfalls mit der Touch Bar bearbeiten. In Apple Maps liegt die Touch Bar meist brach. Außer man sucht nach Restaurants und Cafés in der Nähe. Richtig gut ist die Touch Bar in Programmen wie Garageband, wo viele verschiedene Parameter im Schnellzugriff liegen. Tippt man auf einen solchen Parameter, kann man ihn zur Feineinstellung per Finger mit einem Schiebebalken verändern. In der Fotos-App scrollt man per Fingerwisch durch Miniaturen seiner Fotosammlung. Und ebenfalls in Fotos lassen sich diverse Bildbearbeitungsfunktionen von dem Mini-Touchscreen aus in Gang setzen. Über ein virtuelles Drehrad etwa kann man eine Aufnahme beliebig drehen. Die Art eines Bildeffekts wird in Fotos mit dem Finger auf einem virtuellen Schieberegler, der Bildminiaturen anzeigt, geregelt. Man muss sich nicht mit den vorgefertigten Funktionen auf dem Touch Bar zufrieden geben, sondern kann diese in vielen Programmen auch den eigenen Vorlieben entsprechend anpassen.

Viele Profi-Anwender legen zudem Wert auf gutes Design. Apples MacBook-Pro-Serie ist hier der Gradmesser, an dem sich viele Hersteller messen. Zuletzt hat aber auch die Konkurrenz, beispielsweise Microsoft mit dem Surface-Book, Lösungen vorgelegt, die Apple den Thron streitig machen wollen.

Anders als Apple mit seinen MacBook Pro setzen Hersteller von Windows-Notebooks meist auf Touchscreens. Neben einigen Vorteilen hat das auch einen Nachteil: Der Bildschirm verschmiert schnell.

Die Bildschirmdiagonalen liegen in diesem Segment bei 12 bis 15 Zoll, die Auflösung sollte mindestens Full-HD, also 1920 x 1080 Bildpunkte, betragen. Für ein Profi-Notebook werden mindestens 1200 Euro fällig. Mit viel Speicher und einer großen SSD können aber auch 5000 Euro und mehr auf der Rechnung stehen.