Nuraphones im Test Dieser Kopfhörer klingt so gut, wie Sie hören

"Da konnte sich wohl jemand nicht entscheiden": Das dachte ich mir, als ich diesen Kopfhörer zum ersten Mal in die Hand nahm. Von außen betrachtet nämlich sehen die Nuraphones aus wie klassische Auf-den-Ohren-Kopfhörer. Doch innen haben sie einen zusätzlichen In-Ohr-Kopfhörer. Merkwürdig.

Doch dahinter steckt ein klares Konzept: Durch den kleinen weichen In-Ohr-Kopfhörer werden mittlere und hohe Frequenzen direkt in den Gehörgang eingespielt. Die großen Lautsprecher, die in den Ohrmuscheln stecken, sorgen für die Bässe. Und das tun sie auf Wunsch vehement - so vehement, dass man meinen könnte, dass einem der Kopf zu vibrieren beginnt.

Doch bevor man mit den Nuraphones Musik hören kann, muss man sein Hörvermögen vermessen lassen. Der von einer App gesteuerte Prozess dauert zwei bis drei Minuten, in denen man vor allem eines tun muss: still sitzen und den Mund halten, am besten in einer möglichst ruhigen Umgebung.

Nuraphones im Test Nuraphones von Nura: An der Entwicklung der Kopfhörer war ein Gehörspezialist beteiligt, heißt es. Um ihre Möglichkeiten voll ausnutzen zu können, braucht man die Nura-App, die auf Basis eines kurzen Hörtests ein personalisiertes Klangprofil in die Kopfhörer einspielt. Die Klangerzeugung ist zweiteilig. Die großen Hörmuscheln produzieren die teils auch spürbaren Bässe. Das In-Ohr-Element ist für Höhen und Mitten zuständig. Links und rechts am Kopfhörer befinden sich kleinen Sensorflächen, über die man beispielsweise die Laustärke ändern oder Titel vorspulen kann. Leider sind die Flächen sehr empfindlich. Der einzige Anschluss der Nuraphones ist eine in eine der Ohrmuscheln integrierte Spezialbuchse. An die Buchse der Kopfhörer passen nur die vom Hersteller selbst gefertigten Kabel. Ein USB-Ladekabel wird mitgeliefert, ein Ersatz dafür kostet 20 Euro. Auf Reisen sollte man deshalb keinesfalls die mitgelieferte Kabelbox vergessen, in die man mehrere Kabel hineinrollen kann. Vor dem Musikhören muss man einen obligatorischen Hörtest absolvieren, den die Nuraphones vollautomatisch durchführen. Das Ergebnis ist ein Hörprofil, das als Kreisdiagramm dargestellt wird und das zur Anpassung des Klangs der Kopfhörer genutzt wird. Im Test erstaunte uns, dass der Hörtest bei derselben Person ein paar Wochen nach dem ersten Test ein ganz anderes Bild ergab.

Zunächst überprüft die App mit ein paar Testtönen, ob man die Kopfhörer richtig aufgesetzt hat. Im Anschluss wird etwa eine Minute lang eine Serie von Testtönen in die Ohren eingespielt. Dabei werden Messungen vorgenommen, auf deren Basis ein individuelles Hörprofil erstellt wird, das den Sound der Nuraphones an das Gehör ihres Trägers anpasst. Der Klang wird etwa so personalisiert, wie eine Brille vom Optiker an die Augen ihres Nutzers angepasst wird.

Hersteller Nura nutzt für diese Vermessung der Ohren sogenannte otoakustische Emissionen. Das sind - so irre das klingt - Geräusche, die das Ohr beim Hören erzeugt. Weil diese Geräusche sehr leise sind, lassen sie sich nur mit hochempfindlichen Mikrofonen aufzeichnen. Genau solche Mikrofone sind in die Nuraphones eingebaut.

Profilbildung

In der App kann man anschließend zwischen dem unbearbeiteten Signal ("Neutral") und dem optimierten ("Individualisiert") wählen. Die Neutralstellung wird dabei wohl kaum jemand nutzen, denn damit klingen die Kopfhörer - könnte das Absicht sein? - richtig schlecht. Mit dem individualisierten Hörprofil hingegen geht in den Ohren regelrecht die Sonne auf.

Damit man die Nuraphones mit Partnern, Familien oder Freunden teilen kann, lassen sich drei solcher Profile speichern. Also legte ich, im Abstand mehrerer Wochen, zwei Profile für mich an, die in der grafischen Darstellung innerhalb der App erstaunlich unterschiedlich aussehen. Hat sich mein Gehör innerhalb weniger Wochen so sehr verändert?

Matthias Kremp/ Spon Hörprofile in der Nuraphone-App

Subjektiv klingen aber beide gut. Was auch immer die Nura-Software macht, es scheint zu funktionieren. In der App lässt sich der Sound mit einem Regler, der als "Immersion Modus" betitelt ist, sozusagen anfetten. Nach ganz links geschoben, soll der Klang mehr oder weniger neutral, man könnte auch sagen, langweilig, bleiben. Je weiter man den Regler aber nach rechts schiebt, desto dicker und bassiger wird die Klangmelange.

Fett, fetter, zu fett

In der App wird die Extremstellung als "erste Reihe" bezeichnet und tatsächlich erinnert mich der Sound dann an das Gefühl, wenn man bei einem lauten Konzert direkt vor den Lautsprechern steht: Der Bass drückt sich förmlich in die Gehörgänge, man spürt wie die Gummiummantelung der Ohrmuscheln im Takt vibriert. Das Erlebnis ist intensiv, aber nicht gut.

Die beste Mischung von Klarheit und Fülle bekommt man für meinen Geschmack ungefähr in der Mittelstellung. Aber das ist sicher Geschmackssache. Das vom Kopfhörer erzeugte Hörprofil sorgt jedenfalls dafür, dass die Nuraphones mir einen zugleich sehr transparenten und kräftigen Sound zu Ohren kommen lassen. Viel besser geht es nicht.

Sensible Sensoren

Perfekt sind die Nuraphones trotzdem nicht. Zum einen könnte ihre Geräuschunterdrückung besser sein. Verglichen mit Konkurrenzprodukten wie dem Sennheiser PCX 550 oder Sonys WH 1000X M3 kommt bei ihnen noch zu viel Lärm durch, zumindest im Flugzeug. Für die U-Bahn reicht es.

Als störend empfinde ich auch die beiden Sensorflächen an den Ohrmuscheln. Über die lässt sich beispielsweise der "Sozialmodus" aktivieren, in dem die Lautstärke reduziert wird und Außengeräusche in den Kopfhörer eingespielt werden. So kann man etwa eine Durchsage im Flugzeug anhören.

Leider sind die Sensoren so empfindlich, dass ich sie immer wieder versehentlich aktiviert habe. Zwar kann man sie über die App auch funktionslos machen, aber das ist aufwendig. Besser wäre ein Schalter oder zumindest eine Option in der App, um sie einfach zu deaktivieren.

Haste mal'n Kabel da?

Doch Schalter sucht man an den Nuraphones vergeblich. Nicht mal eine Einschaltaste gibt es. Stattdessen schalten sie sich automatisch ein, wenn man sie aufsetzt. Das dauert ein paar Sekunden. Deutlich länger dauert es, die Nuraphones aufzuladen, wofür man ein mitgeliefertes Spezialkabel braucht. Denn die Kopfhörer haben einen Spezialanschluss, an den nur das eigene Kabel passt.

Hat man vergessen, das mitgelieferte Ladekabel für eine Reise einzupacken, ist man deshalb aufgeschmissen. Nach rund 20 Stunden sind die Akkus leer und man hat nach meiner Erfahrung kaum eine Chance, jemanden zu finden, der zufällig ein Nuraphones-Ladekabel dabei hat.

Zudem ist man bei allen weiteren Kabeln auf den Nura-Zubehör-Shop angewiesen. Ein analoges Adapterkabel - etwa fürs Flugzeug - kostet 20 Euro, ein digitales fürs iPhone 40 Euro. Da bleibt man gern beim eingebauten Bluetooth und benutzt die Kopfhörer kabellos.

Fazit

Vorteile und Nachteile Sehr guter Klang Auf Wunsch sehr starke Bässe Guter Tragekomfort Automatischer Hörtest Geräuschminderung könnte besser sein Sensorflächen sehr empfindlich Nur Spezialkabel nutzbar

Die Nuraphones kosten 400 Euro - besser klingende Kopfhörer wird man in dieser Preisklasse kaum finden. Kein Konkurrent kann Defizite im persönlichen Hörvermögen so gut ausgleichen. Die Abhängigkeit von Spezialkabeln trainiert den Nutzer allerdings darauf, die mitgelieferte Kabelbox lieber immer einzupacken.