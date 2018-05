Zur Mittagszeit war es für viele Menschen, die in Deutschland das Mobilfunknetz von O2 nutzen, vorbei mit WhatsApp, Facebook und Handytelefonaten. Ihre Mobiltelefone zeigten nur noch die Meldung "Kein Netz" an. Neustarts brachten ebenso wenig Abhilfe wie ein Wechsel des Handys. Das Netz war einfach tot. Wer etwas Wichtiges mit seinem Smartphone erledigen wollte, brauchte einen WLAN-Zugang.

Neben Kunden von O2 waren auch solche betroffen, die O2-Zugänge von anderen Anbietern nutzen, beispielsweise Tchibo Mobil, AldiTalk und Fonic. Wie viele Menschen insgesamt unter den Mobilfunkproblemen zu leiden hatten, ist unklar. Auf der Website allestörungen.de liefen Zehntausende Störungsmeldungen für die verschiedenen Anbieter ein.

Auf Twitter reagierte das Unternehmen mit einer Standardantwort auf Anfragen Betroffener: "Derzeit kann es bei einem Teil unserer Kunden zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen. Dadurch entstandene Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr. Die Ursache, die zu den aktuellen Einschränkungen führt, wird derzeit untersucht."

Ein Software-Problem bei O2 war schuld

Dem Nachrichtenprotal "heise.de" erklärte ein Unternehmenssprecher, es seien vorwiegend Kunden betroffen, "die sich aktuell neu im Netz einbuchen (z.B. Wechsel aus dem Flugmodus)".

Am späten Dienstagabend schließlich meldete das Unternehmen über seinen Twitter-Account, der Fehler sei gefunden und werde nun behoben. Ein Softwareproblem habe die Panne verursacht. Details dazu wurden nicht genannt.

1/2 Inzwischen konnten unsere Techniker die Beeinträchtigung eingrenzen, so dass für betroffene Kunden die mobile Telefonie und Datennutzung in weiten Teilen wieder möglich ist. Unsere Techniker führen heute Nacht weitere Maßnahmen durch, um die gewohnte Netzversorgung — o2 Deutschland (@o2de) 15. Mai 2018

Sowohl auf Twitter als auch bei allestörungen.de melden viele Nutzer allerdings auch am Mittwochvormittag noch Probleme mit dem Mobilfunknetz von O2. Ihnen empfiehlt der Netzbetreiber, das Handy neu zu starten, damit dieses sich erneut ins Netz einwählen kann. Bei einem Versuch in der Redaktion von SPIEGEL ONLINE hat es allerdings ausgereicht, das Gerät in den Flugmodus zu versetzen und diesen nach ein paar Sekunden Wartezeit wieder zu beenden.