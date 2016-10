Zuckerberg auf Oculus-Konferenz Virtual Reality ist bei Facebook Chefsache

Für Fans der virtuellen Realität (VR) werden die nächsten Wochen aufregend. Google hat mit Daydream View ein neues und günstiges Mobile-VR-Gerät präsentiert, nächsten Donnerstag erscheint mit Playstation VR das nächste High-Tech-Headset. Die ersten US-Tests dazu fallen recht wohlwollend aus: Playstation VR wird zugetraut, mit seinem Headset-Konzept und vor allem der Kopplung an die Playstation 4 auch Spielefans jenseits der Hardcore-Gamer anzusprechen.

Als Hardcore-Gamer hatte man bei VR bisher vor allem zwei Optionen: Man konnte sich die Vive von Valve und HTC kaufen oder eben die Oculus Rift aus dem Hause der Facebook-Tochter Oculus (hier lesen Sie unseren Vergleichstest). Die etwas teurere Vive hatte zwei große Vorteile: Einerseits hat sie Handcontroller, die das Spielerlebnis intensiver machen. Anderseits bietet sie zwei Raumsensoren, mit denen man einen virtuellen Käfig von maximal fünf mal fünf Metern Grundfläche aufspannen kann. Mit der Brille auf dem Kopf lässt sich frei darin herumlaufen - ein spektakuläres Erlebnis.

Im kalifornischen San José hat nun Oculus zur Entwicklerkonferenz Oculus Connect 3 geladen. Von außen betrachtet ist die Veranstaltung aber eher eine Leistungsschau. Oculus will mit der Veranstaltung zeigen, dass es mit den Konkurrenten HTC/Valve und Sony mithalten, sie in einigen Bereichen auch überbieten kann.

Das hat Oculus angekündigt

Die wohl wichtigste Nachricht für Oculus-Fans ist die, dass im Dezember die langerwarteten Oculus-Touch-Controller erscheinen. Sie sehen anders aus als die Vive-Handcontroller und tragen sich auch anders, ermöglichen es aber ähnlich gut, im virtuellen Raum mit Finger- und Handbewegungen die Kontrolle zu behalten. Zwei Controller - einer für jede Hand - werden für US-Kunden 199 Dollar (plus Steuern) kosten, ihr Versand soll am 6. Dezember starten. Deutsche Kunden dürfen wohl mit 199 Euro rechnen. Vorbestellungen sind ab dem 10. Oktober möglich, Vorbesteller bekommen die Spiele "VR Sports Challenge" und "The Unspoken" dazu.

AFP Vorstellung der Touch-Controller

Den Touch-Controllern liegt ein neuer Tracking-Sensor bei. Wer will, kann für 79 Dollar (plus Steuern) auch gleich noch einen Extra-Sensor dazu bestellen. Oculus verspricht, mit dann insgesamt drei Sensoren sei ein sogenanntes Room-Scale-Spielerlebnis möglich, ähnlich dem Bewegen im virtuellen Käfig bei der Vive. Bei privaten Experimenten hatten Fans und Entwickler in den vergangenen Monaten auch mit zwei Sensoren ähnliches hinbekommen, zumindest auf kleineren Spielflächen.

Neben den Hardware-Updates für die Rift stellte Oculus ein neues Hardware-Projekt namens "Santa Cruz" vor. Das Gerät - mit einer Leistungsfähigkeit zwischen Smartphone- und VR für High-Tech-PC - kommt ohne eingelegtes Smartphone, aber trotzdem kabellos daher. "Inside-Out-Tracking", ein Tracking mithilfe von Kameras außen am Headset, soll es erlauben, sich in realen Räumen zu bewegen, ohne gegen die Wände zu laufen. Preis und Erscheinungsdatum für "Santa Cruz" sind noch unbekannt.

Außerdem stellte Oculus in San José diverse Spiele vor: Zum Erscheinen der Touch-Controller sollen rund 30 Titel verfügbar sein.

Mark Zuckerberg, aber kein Palmer Luckey

Wie schon in der Vergangenheit setzt Oculus in Sachen Vermarktung darauf, seine Rift und Gear VR als Geräte zu inszenieren, die soziale Interaktion erleichtern. So präsentierte das Unternehmen eine Software namens Rooms, die es möglich macht, sich mit anderen Nutzern in virtuellen Räumen zu treffen: zum virtuellen Abhängen oder zum gemeinsamen Filmgucken oder Spielen von Minispielen.

Eine andere Oculus-Funktion namens Parties lässt bis zu acht Nutzer in der virtuellen Realität miteinander chatten, mit Avataren. Sowohl Rooms als auch Parties soll künftig mit der Gear VR wie auch mit der Oculus Rift nutzbar sein. Dafür, dass die Avatare interessant aussehen, soll ein Avatar-Editor namens Oculus Avatars sorgen.

Wichtige Teile der Connect-Keynote wurden in diesem Jahr von Mark Zuckerberg vorgetragen: Virtual Reality ist bei Facebook mittlerweile Chefsache, man erinnere sich dafür nur an Zuckerbergs Auftritt beim Mobile World Congress in Barcelona. Durch die Art, wie der Facebook-Chef "Santa Cruz" präsentierte, fühlte sich das US-Magazin "The Verge" sogar daran erinnert, wie Steve Jobs einst das iPad vorstellte.

Facebook / Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg beim Mobile World Congress

Luckey hatte sich entschuldigt

Keinen Auftritt hatte diesmal Oculus-Mitgründer Palmer Luckey. Luckey sah sich zuletzt heftiger Kritik von Fans und Entwicklern ausgesetzt, nachdem durch einen Artikel von "The Daily Beast" bekannt wurde, dass er eine Organisation namens Nimble America unterstützt hat, die sich unter anderem mit Anti-Clinton-Memes für Donald Trump einsetzt.

Luckey selbst schrieb später, er habe 10.000 Dollar an Nimble America gespendet. Eer betonte allerdings, bei der anstehenden Wahl selbst Gary Johnson, den Kandidaten der Libertären Partei, wählen zu wollen. "Es tut mir sehr leid, wenn meine Aktionen sich negativ auf die Wahrnehmung von Oculus und seinen Partnern ausgewirkt haben", hieß es Ende September auf Facebook. "Meine Aktionen waren meine eigenen und nicht repräsentativ für Oculus."

Bei Facebook hat man sich danach wohl entschieden, Oculus bis auf Weiteres erst mal nicht öffentlich durch Luckey vertreten zu lassen. Mark Zuckerberg ist in Sachen Außenwirkung ja nicht die schlechteste Alternative.