Ohne Smartphone und Kabel Facebook präsentiert günstige Virtual-Reality-Brille

Wer die mobile Virtual-Reality-Brille Gear VR nutzen will, braucht ein leistungsstarkes Samsung-Smartphone. Für viele Menschen ist das von Samsung und Oculus gemeinsam entwickelte Gerät daher uninteressant. Mit ihrem Handy - und somit auch ihrem Alltag - ist die Einsteigerbrille schlicht nicht kompatibel.

Mit einer Neuheit seiner Firmentochter Oculus will Facebook nun auch diejenigen für die virtuelle Realität (VR) begeistern, denen sie bisher beispielsweise aus Technik- oder Preisgründen verschlossen blieb. Am Mittwoch wurde auf der Entwicklerkonferenz Oculus Connect 4 dafür die Oculus Go enthüllt.

Dabei handelt es sich um eine mit der Gear VR grundsätzlich vergleichbare Brille, die sich jedoch ganz ohne Smartphone benutzen lässt. Reichen einem die in das Headset integrierten Kopfhörer, kann man die Oculus Go zudem vollkommen kabellos nutzen. Man kann sich damit also im Raum drehen und bewegen, wie man will, muss keine Angst habe, dabei über Strippen zu stolpern.

Knapp 200 Dollar

Das neue Produkt soll laut der Oculus-Website zu Preisen ab 199 Dollar auf den Markt kommen. Die deutschen Preise sind noch nicht bekannt. Anfang 2018 soll die Oculus Go in den Handel kommen. In den nächsten Monaten dürften daher auch die technischen Details der Brille bekannt werden, zu denen Facebook bislang kaum etwas verriet.

Auf einer Info-Seite zur Go finden sich bislang nur allgemeine Informationen. Etwa, dass ergänzend zum Headset ein kleiner Controller erscheint, und dass man das Headset auch mit einer normalen Brille darunter benutzen können soll. Angeblich soll die Go die "bisher besten Linsen" bieten.

Von den Anwendungen her soll auf der Oculus Go alles laufen, was die Gear VR abspielt. Ausgelegt ist sie also auf eher simple Spiele, auf Social-Apps für Online-Interaktionen und vor allem auf 360-Grad-Videos- und Liveübertragungen.

Schwächer als die Oculus Rift

Mit dem Vorzeigemodell der Firma, der Oculus Rift, die mit einem PC verkabelt wird und die sich für 449 Euro im Set mit zwei Handcontrollern kaufen lässt, kann die Go leistungstechnisch sicher nicht mithalten. Fehlen dürfte hier zum Beispiel das sogenannte Positional Tracking, sprich: Die Brille merkt zwar, ob sich der Kopf dreht, beispielsweise aber nicht, ob sich der Spieler dabei nach vorn beugt.

Für Gamer und Tech-Enthusiasten, für die die Rift bislang das spannendste Oculus-Produkt ist, steht wohl erst längerfristig eine interessante Neuheit an: Unter den Namen "Santa Cruz" werkelt Facebook schon seit längerem an einem neuen High-End-Headset, das ebenfalls ohne Kabel oder Extragerät arbeitet. Wann "Santa Cruz", das bislang zusammen mit zwei neuen Handcontrollern gezeigt wurde, marktreif sein wird, ist allerdings unklar.

Das Geschäft mit virtueller Realität, bei der man mit Spezialbrillen in künstliche Welten eintauchen kann, hatte sich bisher nicht so dynamisch entwickelt wie von manchen Experten prophezeit. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte sich 2014 entschieden, groß darauf zu setzen und für über zwei Milliarden Dollar den Branchenpionier Oculus gekauft.

Am Mittwoch erklärte Zuckerberg nun zum Ziel, eine Milliarde Nutzer für VR-Anwendungen zu gewinnen. "Ich widme mich mehr denn je der Zukunft von Virtual Reality", sagte er im kalifornischen San Jose. Die Oculus Go halte er für das "am besten zugängliche VR-Erlebnis überhaupt".