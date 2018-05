Virtuelle Realität Das kann Facebooks neue VR-Brille Oculus Go

Die virtuelle Realität (VR) ist bisher alles andere als leicht zugänglich. Hochwertige Headsets setzen einen leistungsstarken PC oder eine Spielkonsole voraus, an die sie per Kabel angeschlossen werden müssen. Günstige kabellose VR-Brillen wiederum funktionieren nur mit vergleichsweise wenigen, dafür aber meist teuren, Smartphones. Mit dem von PCs, Kabeln und bestimmten Smartphones unabhängigen Modell Go will Facebooks VR-Tochter Oculus diese Hürden abbauen.

Oculus Go ist, neben Lenovos Mirage Solo und HTCs Vive Focus, eines der wenigen sogenannten Stand-alone-Headsets. Zwei handfeste Vorteile hat die neue VR-Brille auf den ersten Blick: Sie wird erstens ab sofort weltweit verkauft und kostet zweitens mit 219 Euro (199 US-Dollar) deutlich weniger als die Konkurrenzmodelle. Lenovos Brille ist doppelt so teuer, die Vive Focus soll, wenn sie im Laufe des Jahres in Deutschland erhältlich sein wird, möglicherweise sogar mehr als 500 Euro kosten. Ob die Oculus Go auch sonst überzeugen kann, soll ein kurzer Test zeigen.

Nicht länger als fünf Minuten solle die Einrichtung dauern, versprach Facebook am Dienstag. Tatsächlich ist das realistisch, erst recht, wenn man schon ein Facebook- oder Oculus-Profil und entsprechende Zugangsdaten hat. Einzig die Wartezeit beim obligatorischen Software-Update muss man hinzurechnen.

Die wenigen, simplen Einstellungen werden auf dem Smartphone in der Oculus-App erledigt, die auf allen halbwegs aktuellen Android- und iOS-Geräten läuft. Man könnte jetzt einwenden, dass Oculus Go also doch nicht gänzlich unabhängig ist. Aber davon, dass VR-Interessierte auch ein Smartphone haben, darf man getrost ausgehen.

Der einzige andere Zeitpunkt, an dem man das Smartphone außerdem noch benutzen kann, ist beim Auswählen der Inhalte. Doch die VR-Spiele, 360-Grad-Videos und sonstigen Apps können auch in der Brille selbst angewählt werden. Geladen werden sie ohnehin direkt in den Speicher des Headsets. Der fasst 32 Gigabyte in der günstigeren Version und 64 Gigabyte in der mit 269 Euro etwas teureren.

Perfekte Immersion sähe anders aus

Was zuerst auffällt, ist der auch auf Dauer vergleichsweise bequeme Sitz des Headsets, vergleichbar am ehesten mit Googles Daydream View. Auch Brillenträger sollten mit der Oculus Go klarkommen, sofern sie den mitgelieferten Abstandshalter einsetzen. Störend ist allerdings der Lichteinfall unter den Augen - er verhindert, dass man sich komplett in die virtuelle Realität versetzt fühlt. Nur in dunklen Räumen fällt das nicht auf.

Was die Bildqualität angeht, liegt Oculus allenfalls leicht über dem, was Googles Daydream View und Samsungs Gear VR bieten. Je nach gewähltem Inhalt wirken Szenen besonders jenseits der Bildmitte mehr oder weniger unscharf. Das machen andere Headsets nicht besser, aber perfekte Immersion sähe halt anders aus. Dafür sind die integrierten Lautsprecher überraschend gut. Wer möchte, kann aber auch Kopfhörer anschließen.

So steht es gerade um Virtual Reality Komplett in eine andere Welt, in die virtuelle Realität (VR) abtauchen: Mit diesem Versprechen locken Virtual-Reality-Headsets. Im Idealfall wähnt sich der Anwender auch tatsächlich in der ihm per Brillendisplay vorgetäuschten Umgebung und agiert, als wäre er wirklich dort. Praktisch klappt das nicht immer: Mal kommt Licht in die Brille, mal stolpert man über ein Kabel, mal stürzt der Rechner ab, auf dem die Software läuft. Die erste Generation moderner Virtual-Reality-Brillen ist Ende 2015 und im Laufe des Jahres 2016 auf den Markt gekommen. Grob lassen sich zwei Arten von Brillen unterscheiden: Mobile-VR-Brillen, bei denen ein Handy ins Headset geklemmt wird, und High-End-VR-Brillen, die zum Betrieb einen PC oder eine Spielkonsole benötigen. Die technisch besseren PC- und Konsolen-Brillen sind meist per Kabel mit dem System verbunden, mit einer Mobile-VR-Brille gibt es keine Stolperfallen. Dafür ist man in der Regel vom Smartphone-Akku abhängig. Der Inbegriff einer High-End-VR-Brille ist für viele die Oculus Rift von Oculus, einem Unternehmen, das seit 2014 zu Facebook gehört. Sie kostet Stand Februar 2018 rund 450 Euro, inklusive Touch-Handcontrollern. Die ersten Rift-Spiele wurden noch per Kopfbewegung oder mit einem Xbox-One-Gamepad gesteuert. Mit den Touch-Controllern lassen sich viele Rift-Spiele deutlich intuitiver, nämlich durch Handbewegungen bedienen. Rund 700 Euro kostet die HTC Vive, der direkte Konkurrent der Oculus Rift. Die Brille, hinter der neben dem Handyhersteller HTC die Steam-Mutter und Spielefirma Valve steckt, liegt technisch auf ähnlichem Niveau wie die Rift. Auch sie braucht einen leistungsstarken PC. Bedient werden können Vive-Spiele mit zwei Handcontrollern, die im Preis bereits enthalten sind. Zwei Sensoren tracken sehr genau, wo im Raum sich der Spieler befindet - das ermöglicht sehr eindrückliche Spielerlebnisse. Für VR-Enthusiasten hat HTC bald sogar noch eine Vive-Brille mit höherer Displayauflösung im Angebot. Die Vive Pro soll im ersten Quartal 2018 erscheinen, was das neue Headset kostet, wurde noch nicht verraten. Ein Schnäppchen wird es aber wohl nicht. HTC positioniert das Pro-Modell als Premium-Produkt für Leute, die das aktuell beste VR-Erlebnis haben wollen. Die neben Oculus Rift und HTC Vive dritte bekanntere High-End-Brille stammt von Sony und nennt sich Playstation VR. Das Headset kostet rund 300 Euro, es setzt zudem eine Playstation 4 und eine Playstation-4-Kamera voraus. Handcontroller für Playstation VR kann man in Form der bereits seit Jahren erhältlichen Move-Controller extra dazukaufen. Standardmäßig lassen sich viele Playstation-VR-Spiele aber auch per Gamepad steuern. Seit dem Herbst 2017 auf dem Markt sind auch Windows-10-VR-Brillen von Firmen wie Acer, HP, Dell und Asus. Sie sind sich technisch recht ähnlich und kosten rund 450 Euro. Vermarktet werden die Brillen als Mixed-Reality-Headsets, letztlich sind sie aber klassische VR-Brillen. Zu ihnen gehören jeweils zwei Controller, die denen der HTC Vive ähneln. Externe Tracker wie bei Vive und Oculus Rift braucht man nicht, in die Headsets sind zwei Kameras eingebaut. Erste, einfache VR-Erfahrungen lassen sich aber auch machen, ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Als Einstiegs-Gadget in die VR-Welt gilt eine Papphalterung namens Cardboard, deren Konzept von Google-Entwicklern stammt. In die Halterung, die man für wenige Euro bekommt, steckt man sein Smartphone, dessen Sensoren dann die eigenen Kopfbewegungen erfassen. Cardboard taugt eigentlich nur für kurze und simple Spiele und 360-Grad-Videos. Eine aufgebohrte Cardboard-Variante mit eigenen Sensoren ist die Gear VR von Samsung und Oculus. Das Gadget für rund 100 Euro funktioniert nur mit einigen neueren Samsung-Smartphones und bietet einige Exklusiv-Apps. Anders als das klassische Cardboard hat die Gear VR ein kleines Bedienfeld, sodass sich auch etwas aufwendigere Spiele spielen lassen. Außerdem kann man eine kleine Fernbedienung dazu kaufen. Anders als etwa die Oculus Rift oder die HTC Vive erkennt die Gear VR aber nicht, ob man sich etwa nach vorn beugt. Ganz unabhängig von einem PC oder einem Smartphone, aber mit allen Gear-VR-Apps arbeitet die Oculus Go, das neue Einsteiger-Headset von Facebook. Es wird in den ab 219 Euro kosten. Die Oculus Go läuft wie die Gear VR prinzipiell kabellos, dadurch kann man sich drehen, wie man will. Bestimmte Bewegungen wie das Beugen nach vorn werden aber auch hier nicht erkannt, die Brille eignet sich vor allem für simple Spiele und 360-Grad-Videos. Ein ähnliches Prinzip wie die Oculus Go verfolgt die Mirage Solo von Lenovo: Auch sie kommt ohne Smartphone und Computer aus. Erscheinen soll sie im zweiten Quartal 2018. Anders als Smartphone-Brillen bietet die Mirage Solo auch ein Stück weit sogenanntes Positional Tracking, eine Bewegungserfassung, die bislang teureren, nicht mobilen VR-Systemen wie der Vive und der Oculus Rift vorbehalten ist. Positional Tracking führt dazu, dass die Brille nicht nur erkennt, wohin der Träger seinen Kopf dreht. Das Headset bemerkt auch, ob der Spieler den Kopf nach vorn neigt oder sich bückt. Ohne Positional Tracking daher kommt ein Headset namens Daydream View von Google, das wie die Gear VR nur mit wenigen Smartphones kompatibel ist und das auch zwingend ein Handy als Bildschirm braucht. Zum Paket gehört immerhin eine kleine Fernbedienung. Die Sensoren dieses Controllers nehmen Bewegungen wahr und ermöglichen es, kleine Spiele zu steuern oder etwa in Google Street View und in VR-Videos zu navigieren. Daydream View kostet rund 70 Euro. Da die genannten VR-Brillen nun schon einige Zeit auf dem Markt sind, kann man als VR-Fan mittlerweile einige Zwischenfazits zur ersten Geräte- und Software-Generation ziehen: Im folgenden Teil der Fotostrecke haben wir einige grundsätzliche Erkenntnisse gesammelt. 1) Handcontroller machen einen Riesenunterschied. Wer die Oculus Rift direkt nach ihrem Verkaufsstart gekauft hatte, besaß zwar ein nettes Tech-Spielzeug. Richtig tief in seinen Bann zog die Brille aber erst in Kombination mit den Touch-Controllern, die einige Monate später erschienen. Auch bei der HTC Vive sind die Controller ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses und ebenso werden viele Playstation VR interessanter, wenn man beim Spielen die Move-Controller benutzt. 2) Kopfsteuerung nervt. Viele 2015 oder 2016 erschienene VR-Spiele, etwa der Shooter "Viral" für die Gear VR oder "The Climb" für die Oculus Rift, verlangten vom Spieler, mit dem Kopf zu zielen. Auf Dauer war das immer anstrengend. Und wenn man zum Beispiel die "The Climb"-Kletterei nun alternativ per Handcontroller erledigt, ist das ein viel angenehmeres Gefühl. Dank des Gear-VR-Controllers lässt sich mittlerweile auch "Viral" leichter spielen. 3) Mobile-VR hat eine Daseinsberechtigung. VR-Brillen für unterwegs haben bisher eher simple Controller und sind wegen der Bindung ans Smartphone weniger leistungsfähig. Beim Filmgucken zum Beispiel ist es aber von Vorteil, dass sie weniger Zusatzhardware benötigen und keine Kabel haben. Auf Reisen wird Mobile-VR daher wohl noch länger die praktischste Möglichkeit sein, etwa 360-Grad-Filme zu schauen. 4) VR ist den meisten noch zu teuer. Dass Mobile-VR bislang in Sachen Verbreitung weit vor Rift, Vive und Playstation VR liegt, hängt vor allem mit den Preisen der High-End-Headsets und ihren technischen Anforderungen zusammen. Die besseren Headsets kosten samt Controllern noch immer rund 450 bis 700 Euro, dazu braucht man eine Playstation 4 beziehungsweise bei der Rift und der HTC Vive einen recht modernen PC. Viele Leute sind noch skeptisch, ob sich solch eine Investition dauerhaft lohnt. 5) VR braucht mehr Blockbuster. Mit Titeln wie "Minecraft", dem Zeitlupen-Kampfspiel "Superhot" und dem Shooter "Rigs" gibt es mittlerweile einige VR-Spiele, die in Sachen Qualität und teils auch Umfang in Richtung klassischer Spiele gehen. Oft sind solche Highlights aber plattformexklusiv: Letztlich hat man auf jedem System nur einige Perlen. Im Zweifel reicht es daher oft auch, jemanden mit VR-Brille zu kennen, bei dem man ab und zu spielen kann - man braucht die Brille nicht unbedingt selbst. 6) VR-Gaming wird das normale Spielen nicht ersetzen. Als Enthusiast ist man sich zwar nach manchem VR-Spiel sicher: "Das ist die Zukunft." Je länger man aber mit VR zu tun hat, desto eher realisiert man: Manchmal ist es auch schön, auf dem Monitor zu spielen und dabei einfach mal nebenbei aus dem Fenster schauen zu können. VR-Spiele fordern und bekommen zwangsläufig stets die volle Aufmerksamkeit, man kann sich ihnen unter der Brille nicht entziehen. Das ist faszinierend, aber nicht immer das, was man will. 7) Niemand will zu lange unter der Brille sein. Noch sind alle Brillen eher unangenehm zu tragen. Auch die Sony-Brille, die für viele Tester die bequemste ist, ist in Wahrheit nur weniger unkomfortabel als die Konkurrenzmodelle. Sich ins VR zu verlieren, bedeutet im Zweifel auch: Abdrücke im Gesicht und schwitzige Hände. Manche Spieler haben auch nach wie vor Probleme mit Schwindel und Kopfschmerz, wenn sie bestimmte VR-Spiele spielen. 8) VR wird nicht wieder an der Technik scheitern. Einen ersten Hype um VR und 3D-Effekte gab es schon in den Neunzigerjahren - viel blieb am Ende nicht davon übrig. Produkte wie der Virtual Boy von Nintendo wurden von den meisten Spielern schnell vergessen. Trotzdem sollte man aus dem Misserfolg von VR damals keine voreiligen Rückschlüsse ziehen: Die Technik ist heute weiter - und viele Fehler, die Entwickler früher gemacht haben, lassen sich heute von vorneherein vermeiden. 9) Das Potenzial von VR geht weit übers Gaming hinaus. Obwohl Spiele einen guten Eindruck von den Möglichkeiten von VR vermitteln: Mindestens genauso spannend ist die Technik auch für andere Bereiche, von der Film- (und Porno-)Branche bis hin zur Bildung. Und auch in Sachen soziale Interaktionen bietet VR Chancen: Facebooks Kauf von Oculus zeigt, dass auch Leute wie Mark Zuckerberg davon überzeugt sind, dass die Technik noch ganz andere Felder revolutionieren könnte. 10) VR hat das Zeug, Spielhallen wieder hip zu machen. In näherer Zukunft - erste solche Angebote gibt es schon jetzt - könnte VR auch den Reiz eines Arcade-Besuchs erhöhen. In Spielhallen gibt es genug Platz und im Zweifel bessere Technik als daheim, hier könnte man gegen Geld besonders aufwändige VR-Erlebnisse erleben. Mit "The Void" und "Zero Latency" sind einige vielversprechende Projekte auf dem Weg, realisiert zu werden, die für Gamer eine ernsthafte Alternative etwa zu Lasertag werden könnten.

Der mitgelieferte Controller hat ein kleines berührungsempfindliches Feld zur Navigation innerhalb der Inhalte und einen Taster zum Auslösen von Klicks oder anderen Aktionen. Eine Hand simuliert er aber nicht, was seine Möglichkeiten einschränkt.

Das gilt auch für das sogenannte Positional Tracking, die Ortung des Nutzers im Raum: den Kopf drehen und neigen funktioniert. Aber schon, wenn man sich nach vorne lehnt oder gar einen Schritt macht, enden die Simulationsmöglichkeiten der Oculus Go. Das wiederum limitiert Entwickler in ihren Möglichkeiten, Bewegungen in ihre Apps zu integrieren. In diesem Punkt ist Lenovos Mirage Solo überlegen.

Ohne neue Inhalte wird auch dieses Headset keinen VR-Durchbruch einleiten

Vergleichbar ist hingegen der Stromverbrauch: Wie Lenovos Modell hält der Akku der Oculus Go zwischen zwei und drei Stunden, bis er - mitunter genauso lange - aufgeladen werden muss.

Mehr als tausend Apps und andere Inhalte sollen bereits bei Oculus verfügbar sein. Doch viele davon muss man wohl als VR-Schrott bezeichnen. Ausprobiert habe ich bisher nur ein paar typische Demos, von der Achterbahnfahrt, die mit einer 360-Grad-Kamera gedreht wurde und eine gerade noch amüsante Übelkeit hervorruft, über pixelige Tauchgänge mit wenig überzeugenden Haien bis hin zu einem ganz gut gemachten Besuch bei Stephen Kings Horrorclown Pennywise.

Dass Facebook die Oculus Go als einzige neue Hardware auf der Entwicklerkonferenz F8 vorstellte, ist vor allem als Hilferuf an die anwesenden Entwickler zu verstehen: Sie sollen dafür sorgen, dass die Auswahl im App-Store von Oculus wächst. Andernfalls fehlt VR-Interessierten der Anreiz, Einsteigermodelle wie die Go, geschweige denn die wesentlich teurere Rift zu kaufen. Und irgendwann möchte Facebook sicherlich die drei Milliarden Dollar wieder hereingeholt haben, die es allein für den Kauf von Oculus ausgegeben hat.

Vorteile und Nachteile Autarkes Headset Bequemer Sitz Einfache Einrichtung Vergleichsweise günstig Mäßige Bildqualität Fehlendes Positional Tracking

Insgesamt ist die Oculus Go ein Schritt nach vorne: Das Gerät ist qualitativ mindestens so gut wie die Einsteigermodelle der Konkurrenz, hat aber den großen Vorteil, weitgehend autark zu funktionieren - und kostet deutlich weniger als die anderen Stand-alone-Headsets.

219 Euro sind allerdings auch nicht so wenig, dass man bedenkenlos zugreifen möchte. Typische VR-Probleme wie die mitunter wenig überzeugende Bildqualität und das in diesem Fall fehlende Positional Tracking löst Oculus auch nicht.