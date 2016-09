Animatronics auf der Kirmes Das Beste am Rummel sind die Monster

Wir leben in einer Welt voller Veränderung. Terror hier, Flüchtlingskrise da, dazu ein rasanter technischer Fortschritt, der sich auch durch Jammern nicht aufhalten lässt. Manches in dieser Welt ist aber eine Konstante, sogar manche Technik.

Auf fast jeder größeren Kirmes begegnen mir Animatronics, bewegliche Nachbauten von Menschen, Tieren und Monstern. Sie gab es schon, als ich ein Kind war, und zumindest in meinem Kopf sahen sie damals ungefähr genauso aus.

Ich weiß noch, wie ich mich auf der Düsseldorfer Rheinkirmes vor einem riesigen Gorilla gegruselt habe. Heute sieht man in Hamburg manchmal einen Roboter-Affen, der aggressiv, mit einem HSV-Herz um den Hals aber auch gezämmt wirkt. War das Vieh früher vielleicht Fortuna-Fan - und viel weniger böse, als ich es in Erinnerung hatte?

Markus Böhm HSV-Gorilla

Animatronics wackeln und klappern vor Geister- und Achterbahnen, in Fun-Häusern und manchmal sogar auf Fressbuden. Je nach Aufstellort und Einsatzzweck haben sie wenige Minuten oder ein beachtlich langes Programm. Aus den Lautsprechern ertönt mal verstörendes Gebrabbel, mal ein lustiger Dialog zweier Figuren, mal plumpe Werbung für Fahrkarten.

Diese Animatronics trifft man in München, Hamburg, Herne

Unser Video zeigt, welche Kreaturen einem auf Festen wie dem Oktoberfest, dem Hamburger Dom oder der Cranger Kirmes begegnen können:

Video SPIEGEL ONLINE

Viele Kirmes-Animatronics wirken aus der Zeit gefallen, was ihnen einen ganz eigenen Retro-Charme gibt. Eine Kirmes ohne Animatronics wäre nicht die Kirmes, an die ich viele schöne Kindheitserinnerungen habe. Überraschend häufig wecken die Figuren auch Emotionen.

Wie oft kommt es heute vor, dass man mit Technik Mitleid hat? Knallt mein Smartphone auf den Boden, tue nur ich mir leid. Wirkt dagegen ein Drachen-Animatronic, als würden ihm gleich die Kabel aus der Kehle fallen, rührt mich das.

Markus Böhm Drachen-Animatronic auf dem Hamburger Dom

Und überhaupt: Animatronics machen ständig dasselbe, den ganzen Tag lang. Was für ein trauriges Leben muss das sein, mit zwei oder drei möglichen Bewegungen. Fast will ich die Figuren aus ihrer Gefangenschaft befreien - und dann im Märchenwald aussetzen.

Erfolgreiches Horrorspiel mit Animatronics

Denn zu Hause will ich die Wackelmonster auch nicht haben. Es ist sicher kein Zufall, dass mit "Five Nights At Freddy's" eine Horrorspielreihe erfolgreich ist, in der sich ausgerechnet Animatronics verselbstständigen und auf den Spieler losgehen. Wenn sich etwas bewegt, was sich eigentlich nicht bewegen sollte, ist das angenehmer Grusel - und es erregt Aufsehen.

"Figuren in Außenbereichen sollen Besucher anlocken, auf eine Attraktion aufmerksam machen", sagt mir Reinhard Hofmann von Hofmann Figuren. Die Traditionsfirma baut in Bad Rodach bei Coburg Animatronics und andere Figuren, darunter diese winkende Bärin im Dirndl, die die Alpina-Bahn auf dem Oktoberfest ziert:

Markus Böhm Hofmann-Bärin auf der Alpina-Bahn

"Wo sich was bewegt, bleibt der Kunde stehen", laute ein Wahlspruch von Schaustellern, sagt Hofmann. Er schätzt, dass Animatronics auf deutschen Rummeln schon seit den Fünfziger- oder Sechzigerjahren anzutreffen sind.

15.000 Euro für einen furzenden Opa

Auf der Kirmes würden die meisten Figuren per Pneumatik gesteuert, erzählt Hofmann. Was ihr Bau kostet, hänge stark von der Figur selbst ab, etwa von ihrer Größe, der Menge und der Natürlichkeit der Bewegungen. Auch die Zahl der Schaltkanäle und die Ansprüche an den Ton spielten eine Rolle. Beim grummeligen Opa auf dem Holzklo zum Beispiel, der furzt und in Richtung des Besuchers spuckt, bevor sich seine Klotür schließt, müsse man als Aussteller mit rund 15.000 Euro Anschaffungskosten rechnen.

Wie viele Animatronics derzeit auf Deutschlands Kirmesplätzen im Einsatz sind, ist schwer abzuschätzen, da zum Beispiel Geisterbahnen immer mal wieder ihre Roboter-Mitarbeiter austauschen. Sicher sind es aber zumindest viele Dutzend, auf den größeren Festplätzen trifft man eigentlich immer mindestens eine Handvoll Figuren.

Ich selbst habe mittlerweile meinen Lieblingsanimatronic gefunden: Es ist eine von Hofmann Figuren gebaute Pommestüte, die auch in unserem Video zu sehen. "Ich will Pommes mit Senf, ich will Pommes mit Majo", singt sie mit Hamburger Dialekt, "keine Pizza Margarita, Pommes macht mich zum Tiger." Dazu gibt sie ein Thumbs-up und bewegt eine Riesenpommes auf und ab.

Und wenn man Glück hat, zwinkert einem die Pommestüte sogar zu: ein irgendwie unheimlicher, aber auch schöner Moment, selbst wenn man längst kein Kind mehr ist.

