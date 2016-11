Bezahlen mit PayPal "Hey Siri, hast du mal 'nen Euro?"

Mit einem einfachen Satz wie "Hey Siri, sende fünf Euro an Elke Adam mit PayPal" kann man Freunden, Verwandten und Bekannten künftig kleinere Geldbeträge zukommen lassen. So hat es jedenfalls der Bezahldienstleister PayPal am Donnerstagmorgen angekündigt. Wer ein halbwegs aktuelles Apple-Handy besitzt, wird Geld demnach künftig per Sprachbefehl verschicken können.

Unerwartet kommt das nicht. Bereits im September hatte PayPal-Manager Bill Ready die Siri-Integration angekündigt. Auf Android-Smartphones gibt es die Möglichkeit, Geldtransfers mit der PayPal-App per Sprache anzustoßen, schon seit 2013 - allerdings nur, wenn man die Drittanbieter-Spracherkennungssoftware Sherpa verwendet. Zudem lassen sich Transfers von Kleinbeträgen auch über den zu PayPal gehörenden Bezahldienst Venmo durch Siri-Befehle auslösen.

Um die neue Funktion der PayPal-App nutzen zu können, müssen ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Zunächst sollte man dafür sorgen, dass das neueste Update der PayPal-App auf dem iPhone installiert ist, die über die Update-Funktion des App Stores bereitgestellt wird.

Ist das erledigt, müssen die folgenden Schritte auf dem iPhone durchgeführt werden:

In Einstellungen auf Siri und dann auf App Support tippen und dort PayPal aktivieren.

auf und dann auf tippen und dort PayPal aktivieren. In der PayPal-App rechts oben auf das Rädchen-Symbol tippen. Auf dem folgenden Bildschirm auf Login und Sicherheit tippen und Touch ID aktivieren, sofern das noch nicht geschehen ist.

tippen und aktivieren, sofern das noch nicht geschehen ist. Schließlich muss der PayPal-App unter Einstellungen/Datenschutz/Kontakte die Freigabe erteilt werden, auf die Kontaktdatenbank des Nutzers zuzugreifen.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 10 Macbook mit macOS Sierra, iPhone mit iOS 10: Das Update für iPhones, iPads und iPods ist seit dem 13. September verfügbar. Das neue Mac-Betriebssystem kommt erst am 30. September. Mit dem Update auf iOS 10 bekommen Widgets auf dem Sperrbildschirm einen neuen Look und neue Funktionen. Zudem gibt es jetzt viel mehr Widgets als bisher. Die Möglichkeiten der 3D-Touch-Funktion wurden für iOS 10 erheblich erweitert. Mit einem etwas kräftigeren Druck auf ein Ordnersymbol erfährt man beispielsweise die Zahl der ungelesenen Nachrichten in den darin enthaltenen Apps. Eine der nützlichsten Funktionen von iOS 10 ist, dass man Mitteilungen nicht mehr einzeln löschen muss, sondern per 3D Touch auch alle Mitteilungen auf einmal loswerden kann. Das schafft schnell Platz. Man spürt an vielen Stellen, dass Apple sich Mühe gibt, der 3D-Touch-Funktion einiger aktueller iPhone-Modelle Sinn zu geben. So kann man vom Kontrollzentrum aus die Lichtintensität regeln, indem man etwas kräftiger auf das Taschenlampensymbol drückt. Dasselbe gilt für den Timer, bei dem man per 3D Touch vier voreingestellte Intervalle auswählen kann. Auch viele Drittanbieter nutzen jetzt 3D Touch in ihren Apps. So wie WhatsApp, das einige Funktionen im Schnellzugriff anbietet. Auch die Telefon-App macht sich 3D Touch zunutze. Besonders sinnvoll ist hier die Möglichkeit, ohne große Umwege den Anrufbeantworter abzuhören. Schnell mal eben die Kamera starten: Unter iOS 10 reicht es dafür aus, den Sperrbildschirm nach links wegzuschieben. Die Autokorrektur von iOS 10 kann endlich mit mehreren Sprachen gleichzeitig umgehen. So kann man deutsche, englische, französische Begriffe in demselben Text verwenden. Die Musik-App wurde optisch modernisiert, wirkt jetzt aufgeräumter und übersichtlicher. Außerdem gibt es neue Playlisten, die nun besser an den jeweiligen Wochentag und den Geschmack des Nutzers angepasst sein sollen. Innerhalb der Musik-App stellt der Dienst App Music jetzt auch auf den jeweiligen Tag zugeschnittene Playlisten bereit. Die Routenführung selbst wurde optisch überarbeitet und bietet jetzt die Möglichkeit, Ziele entlang der Route zu suchen. In der Nachrichten-App werden Links zu Webseiten jetzt als Vorschau angezeigt. YouTube-Videos können ganz in der Chat-App angesehen werden. Ganz neu ist die Home-App. Sie dient dazu, Smart-Home-Geräte, die Apples Homekit-Standard folgen, zu steuern und Abläufe zu automatisieren. Die Aktivität-App ist um die Möglichkeit erweitert worden, Aktivitäten mit anderen zu teilen. Das soll offensichtlich dazu dienen, sich gegenseitig zu motivieren - auch, indem man sich aus der App heraus Nachrichten und Kommentare schickt. Auf Wunsch hilft iOS 10 in Chats auch, Worte durch passende Emojis zu ersetzen. Auch handschriftliche Nachrichten können jetzt mit Apples Nachrichten-App verschickt werden. Dazu dreht man das Handy einfach in die Horizontale, woraufhin sich in der App ein Schreibfenster öffnet, in das man mit dem Finger kritzeln kann. Schlanke Finger haben hier einen Vorteil. Schon einige Stunden bevor das Update auf iOS 10 veröffentlicht wurde, konnte man den neuen App Store in der Nachrichten-App ausprobieren, sofern man die Betaversion des neuen Betriebssystems installiert hatte. Hier kann man sich Erweiterungen für die Chat-App besorgen, teils gratis, teils kostenpflichtig. Über den neuen App Store in der Nachrichten-App können verschiedene Programme mit ihren Funktionen in Chats eingebunden werden. So wie etwa iTranslate, das Chats in Echtzeit übersetzen soll. Auch die Karten-App ist modernisiert worden, zeigt jetzt mehr Informationen an. Eine Funktion, um in Restaurants direkt aus der App einen Tisch zu reservieren, haben wir in der deutschen Version nicht gefunden. Dafür kann man sich sofort eine Route zum ausgewählten Ziel berechnen lassen. Früher war mehr Lametta, aber heute ist mehr Konfetti - zumindest in der Nachrichten-App. Mit einem 3D Touch auf den blauen Sende-Pfeil gelangt man auf eine Seite, auf der man seine Texte mit animierten Hintergründen aufpeppen kann. Unter anderem gehören Luftballons, Feuerwerk und eben Konfetti zum Angebot. Man kann seine Nachrichtentexte aber auch anderes betonen. Unter dem Menüpunkt „Sprechblase“ kann man verschiedene Textanimationen auswählen - und digitale Geheimtinte. Letztere macht das Geschriebene erst sichtbar, wenn der Empfänger auf den Text tippt. Die Fotos-App fasst jetzt unter dem Menüpunkt „Andenken“ Aufnahmen zusammen, die sie für zusammengehörig und aufbewahrenswert hält. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal eher nicht.

Das Prozedere dient unter anderem dazu, die Geldtransfers per Touch ID abzusichern. Beauftragt man Siri also beispielsweise, wie oben beschrieben, fünf Euro an jemanden zu senden, startet die PayPal-App und fordert dazu auf, sich per Fingerabdruck zu identifizieren.

Ist das passiert, werden die auf dem Gerät gespeicherten Kontaktdaten des Empfängers angezeigt. Sobald man hier eine E-Mail-Adresse ausgewählt und das Vorhaben nochmals bestätigt hat, wird der Transfer durchgeführt.

Um die Funktion nutzen zu können, braucht man freilich ein Apple-Smartphone mit Touch-ID-Sensor und iOS 10. In Frage kommen also das iPhone 5s, iPhone 6 und 6 Plus, iPhone 6s und 6s Plus, iPhone 7 und 7 Plus sowie das iPhone SE.