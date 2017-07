Headset für iPhones im Test Dieses Headset kann was, könnte aber mehr

Als Apple beim iPhone 7 die Kopfhörerbuchse wegließ, gab es gewaltiges Gemecker. Wie konnte der kalifornische Konzern das nur tun? Einfach so den Anschluss einsparen, über den wir seit Jahrzehnten Musik hören. Apple hat es trotzdem getan, des Fortschritts wegen - und weil es so leichter war, das Handy wasserdicht zu machen.

Ein passendes Headset, die EarPods mit Lightning Connector, liegt zwar jedem iPhone 7 bei und klingt auch nicht schlecht, aber eben auch nicht besonders gut. Ein altes analoges Headset über den ebenfalls mitgelieferten Adapter anzuschließen verschenkt die Möglichkeiten der neuen Digitalbuchse.

Zeit also, ein Headset auszuprobieren, das ausdrücklich für und mit Lightning-Stecker entwickelt wurde. Klingt so ein Kopfhörer mit Lightning-Buchse besser? Bietet die Technik neue Funktionen? Lohnt sich der Umstieg?

Ein Headset mit Digitalanschluss Pioneer Rayz: Der Lightning-Stecker bietet diverse Vorteile. Unter anderem die Möglichkeit, die Kopfhörer direkt mit einer Smartphone-App zu koppeln. Als einer der ersten Hersteller wendet sich Pioneer Kopfhörern mit digitalem Anschluss zu. Derzeit gibt es die Rayz mit Apples Lightning-Buchse, ohne viel Aufwand könnte man sie aber auch in einer Version mit USB-Anschluss produzieren. Bei unserem Test bedeutete die integrierte Elektronik aber auch, dass wir erst einmal ein Software-Update installieren mussten, bevor die Kopfhörer einsatzbereit waren. Mit der App lassen sich diverse Funktionen steuern. So kann hier etwa Hear Thru aktiviert werden, wodurch man beim Musikhören auch seine Umgebung hören kann, was freilich nur bei geringer Lautstärke gut funktioniert. Vor allem aber wird die App gebraucht, um das Smart Noise Cancelling zu kalibrieren. Damit wird die Geräuschunterdrückung an die Ohren des jeweiligen Nutzers angepasst. Über die üblichen Funktionen hinaus verfügt die Kabelfernbedienung über eine sogenannte Smart-Taste. So richtig smart ist die nicht, sondern eher eine Joker-Karte, die sich mit einer von acht wählbaren Funktionen belegen lässt. Für die ins Kabel eingebaute Lightning-Buchse zum Aufladen des iPhones beim Musikhören verlangt Pioneer stolze 50 Euro Aufpreis. Das Design lässt die Rayz recht wertig erscheinen. Zum persönlichen Anpassen liegen verschiedene Ohrpassstücke bei. Während des Tests gefielen uns vor allem die Comfy-Passstücke aus Formschaum gut. Mit ihnen waren die Pioneer-Kopfhörer auch nach zwei Stunden angenehm zu tragen. Einen Nachteil haben Kopfhörer wie die Rayz dann aber doch: Das Kabel verwickelt sich beim Transport in Tasche oder Rucksack fast zwangsläufig zu einem störrischen Knäuel. Leider liefert Pioneer keine passende Transportbox mit.

Weil es noch nicht allzu viele Headsets mit Apples Digitalstecker gibt, habe ich das neueste Modell getestet, das Rayz-Headset von Pioneer. Seit Mitte Juni ist es verfügbar und nutzt Apples Digitalschnittstelle nicht einfach nur, um Musik zu übertragen, sondern auch, um den kleinen Kopfhörern ein paar Kunststücke beizubringen. Die wären mit einer regulären Kopfhörerbuchse so nicht realisierbar.

Das Draußen wird leiser

Dreh- und Angelpunkt dafür ist Pioneers Rayz-App, über die die Funktionen der In-Ohr-Kopfhörer gesteuert werden. Eine davon ist die aktive Geräuschunterdrückung. So etwas bieten natürlich viele andere Hersteller auch an, doch kosten geräuschmindernde Kopfhörer meist weit mehr als die 130 Euro, die für die Rayz in der Grundversion verlangt werden. Bose etwa verlangt für seine Quiet Control 30 mehr als das Doppelte.

Dabei bieten die Rayz noch eine Besonderheit: Bevor die Geräuschunterdrückung aktiv wird, vermessen die Kopfhörer die Ohren des Nutzers mit einem Testton (siehe Fotostrecke). Pioneer bezeichnet das als "Smart Noise Cancellation" und verspricht, das System könne sich an jede Umgebung anpassen.

Die sorgen für Ruhe Vier geräuschmindernde Kopfhörer im Überblick: Von links oben nach rechts unten: Sennheiser PCX 550, Bose QC35, Sony MDR-1000X und Plantronics Backbeat Pro 2. Das Design zeigt, woher Boses Kopfhörer ursprünglich stammen: Seine ersten geräuschmindernden Headsets entwickelte das Unternehmen für Piloten. Zu den großen Noise-Cancelling-Kopfhörern von Bose gehört stets auch eine robuste Transporttasche. Beim QC35 ist die erfreulicherweise nicht nur stabil, sondern auch recht klein ausgefallen. Die QC35 lassen sich zusammenklappen. Links oben ist die Halterung für den mitgelieferten Airline-Adapter zu sehen. Das Bedienfeld ist pragmatisch schlicht gehalten. Eine LED gibt Auskunft über den Akkustatus, eine zweite über Bluetooth. Dezent und praktisch zugleich sind die Seitenmarkierungen in den Ohrmuscheln. Zu den Bose-Kopfhörern gibt es auch eine Smartphone-App, über die sich viele Funktionen steuern lassen. So kann man in der App beispielsweise die Geräte verwalten, mit denen sich der Kopfhörer per Bluetooth verbinden soll. Bei den Sennheiser PCX 550 lässt das Design kaum auf die Funktion schließen. Die Oberfläche der linken Ohrmuschel ist ein Trackpad, über das sich Funktionen wie die Lautstärke oder die Anrufannahme steuern lassen. Sehr schlicht: Seine Transportbox schützt den PCX 550 hinreichend, hat aber ansonsten ein sehr unaufregendes Design. Praktisch ist das Transportnetz in der Box, in dem man Kabel und Adapter gut unterbringen kann. Eine Einschalttaste findet man am PCX 550 nicht. Zum Ein- und Ausschalten genügt es, die Kopfhörer ein- beziehungsweise aufzuklappen. Auch beim Sony sind Touch-Flächen auf den Ohrpolstern angebracht, über die man einige Funktionen per Fingerwisch steuern kann. Der MDR-1000X wird von Sony mit einer stabilen Transportbox geliefert. Für die Kopfhörer ist das gut, für deren Nutzer nur, solange er genug Platz in Rucksack oder Tasche hat. Wie die Geräte von Bose und Sennheiser wird auch der Sony gefaltet in der Box verstaut. Damit man den MDR-1000X auch wirklich richtig in die Transportbox legt, ist sein Boden mit einer Art Bedienungsanleitung bedruckt. Eine knuffige wie schlaue Idee. Seitlich sind zudem mehrere Tasten eingelassen, über die sich einige Funktionen steuern lassen. Wirklich intuitiv ist das aber nicht. Kleine Markierungen am Kopfhörer geben Auskunft, wo rechter und linker Tonkanal ausgespielt werden. Das sieht mal anders aus als bei der Konkurrenz. Statt im Einheitsschwarz kommt der Plantronics-Kopfhörer in Brauntönen daher. Das könnte gut aussehen, wären da nicht diese Kunstholzapplikationen auf den Ohrmuscheln. Beim Plantronics Backbeat Pro 2 ist die Transporthülle etwas einfacher geraten als bei der Konkurrenz. Statt einer Kunststoffbox wird ein Stoffbeutel mitgeliefert. Der ist nicht ganz so robust, spart aber Platz. Anders als die Mitbewerber weist Plantronics sehr ausdrücklich darauf hin, welche Hörmuschel auf welches Ohr gehört. Bei der Verarbeitung und der Materialqualität kann der Backbeat Pro 2 nicht mit Bose, Sony und Sennheiser mithalten. Zu billig wirken die Plastikgehäuse und -tasten. Auch eine Touch-Bedienung sucht man vergeblich. Stattdessen gibt es mechanische Tasten zur Musiksteuerung. Eine gute Idee: In der Plantronics-App kann man sich schnell Hilfe zu den Funktionen des Kopfhörers holen. Mit einer Funktion namens "Finde mein Headset" will Plantronics helfen, verlorene Kopfhörer ausfindig zu machen. So kann man herausfinden, wo man sie zuletzt benutzt hat, nicht aber, wo ein Finder sie hingebracht hat.

Im Test zeigte sich das System in der U-Bahn, am Flughafen, im Büro und in einem ICE als wirkungsvoll. Ob es auch im Flugzeug so gut wirkt wie in diesen Situationen, vermag ich mangels Gelegenheit nicht zu beurteilen. In den meisten Umgebungen jedoch dürfte Pioneers Geräuschminderung ausreichen.

Nicht so smart: der Smart Button

Im Zusammenspiel mit der Rayz-App gibt es noch einige weitere Funktionen, die allerdings nicht immer wirklich nützlich sind. Etwa die, dass die Musikwiedergabe automatisch angehalten wird, sobald man die Kopfhörer absetzt. Das klappt ganz gut. Die Möglichkeit, beim Musikhören den Außenton in die Kopfhörer zu leiten, damit man sich zum Beispiel mit jemandem unterhalten oder beim Laufen den Verkehr hören kann (siehe Fotostrecke), schien bei unserem Test dagegen weitgehend nutzlos. Ab einem bestimmten Lautstärkepegel ist auch mit dieser Funktion kaum etwas von dem zu hören, was außen vor sich geht.

Der Kopfhörer mit dem Extrabass Skullcandy Crusher Wireless: Dieser Kopfhörer holt die Basskeule raus. Dank einer "Stereo Haptic Response" soll er "für spürbare Bässe" sorgen. Und, ja, das tut er. Wie die meisten modernen Bluetooth-Kopfhörer lässt sich auch der Crusher Wireless zum Transport zusammenklappen. Hersteller Skullcandy liefert einen Stoffbeutel zum Verstauen des Kopfhörers mit. Robust ist der schon, besonders schön nicht. Über eine USB-Buchse wird der Akku des Kopfhörers geladen. Bis zu 40 Stunden soll er pro Ladung maximal spielen können. Eine Buchse ermöglicht den Anschluss eines Kopfhörerkabels. So kann man ihn beispielsweise an das Unterhaltungssystem eines Flugzeuges anschließen. Die Tasten zur Steuerung der Lautstärke sind angenehm groß, sodass man sie auch ohne hinzuschauen gut erfühlen kann. Die Ohrmuscheln sind mit einem dicken Polster aus sogenanntem Memory-Foam bestückt. Das fühlt sich angenehm an und schirmt Außengeräusche gut ab. Mit diesem Schieberegler sollte man vorsichtig umgehen. Seine Stellung legt fest, wie sehr die Basswiedergabe verstärkt wird.

Als großes Plus wertet Pioneer auch den Smart-Button auf der integrierten Kabelfernbedienung. Den kann man per App mit Kurzbefehlen belegen, um verschiedene von acht möglichen Funktionen auszulösen. Etwa: zweimal drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten, oder drücken und halten, um Apple Music zu starten. Leichter wird die Bedienung des iPhones damit nicht.

Aber der Klang!

Was mich dann aber wirklich überrascht, ist der Sound. Auf meine Ohren kalibriert und mit Schaumstoff-Passstücken ins Ohr gedrückt, klingen die Rayz viel besser, als mich der Preis von 130 Euro erwarten ließ. Vor allem die Bässe werden außerordentlich satt und bis weit runter im Frequenzspektrum wiedergegeben.

Dabei wirken sie weder übertrieben noch verwischen sie den Gesamtklang. Vielmehr produzieren die Rays einen angenehm warmen und transparenten Grundsound, der auch nach Stunden nicht langweilig wird. Es ist ein HiFi-Sound, kein Studiosound, der weniger zum analytischen Hören als zum Berieseln geeignet ist.

Fazit

Vorteile und Nachteile Guter Klang Gute Geräuschunterdrückung Einfach bedienbare App Plus-Version zu teuer Hear-Thru-Funktion wenig effektiv Keine Transporttasche

Perfekt sind die Pioneer Rayz nicht. Einige der Extrafunktionen, die durch den digitalen Anschluss möglich werden, sind nett, arbeiten aber teils noch nicht ganz so wie erwartet. Dafür ist der Klang für diese Preisklasse sehr gut, und das sollte beim Kopfhörerkauf das entscheidende Kriterium sein.

Der Aufpreis von 50 Euro für das Plus-Modell ist überzogen. Der maßgebliche Unterschied zum Standardmodell ist eine ins Kabel integrierte Ladebuchse, um das iPhone während des Musikhörens aufladen zu können. Das ist nett, aber keine 50 Euro wert.