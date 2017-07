Book One Hier steckt ein Porsche im Notebook

Endlich ein Porsche! Wollte ich schon immer haben! Dass es jetzt das Porsche und nicht der Porsche geworden ist, sei's drum. Statt eines schnellen Motors hat es einen schnellen Prozessor unter der Haube. Das ist doch auch schon was. Schick ist das Notebook, teuer auch: Das Book One von Porsche Design kostet, so wie es hier vor mir steht, im Webshop des Herstellers 2795 Euro. Den Preis muss man erst mal rechtfertigen.

Dazu dient zuallererst der Name auf dem Rücken des Mobilcomputers: Porsche Design. Also nicht Porsche, der Autohersteller, der früher mal nur Sportwagen gebaut hat. Sondern der Ableger, der die berühmte Marke zu Geld macht, indem er Armbanduhren, T-Shirts, Kulturbeutel und jetzt eben auch ein Notebook mit dem legendären Namen vermarktet.

Die technische Ausstattung löst das Oberklasse-Versprechen der Marke lässig ein. Einem Intel-Core-i7-Prozessor der aktuellen Generation stehen 16 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD zu Seite.

Das ist das Porsche-Notebook Technisch ist das Book One von Porsche Design bestens ausgestattet. Auch kleinere 3D-Anwendungen können seinen Prozessor nicht einmal ansatzweise auslasten. Von außen verströmt der Mobilrechner mehr als nur einen Hauch von Luxus. Der Schriftzug auf der Rückseite des Bildschirms dürfte für manche Kaufanreiz genug sein. Das Scharnier, über das Bodenteil und Bildschirm miteinander verbunden sind, macht deutlich, dass hier keine Bauteile aus dem Baukasten chinesischer Auftragsfertiger benutzt werden. Der Bildschirm lässt sich über das leichtgängige Scharnier fast stufenlos um bis zu 360 Grad drehen. Zum Lieferumfang gehört auch dieser HDMI-Adapter, zum Anschluss an Fernseher und Monitore. Auch ein Zeichenstift mit Technik von Wacom liegt im Karton - natürlich garniert mit dem Porsche-Design-Logo. Zwar haftet der Stift magnetisch an Bodenteil und Bildschirm, besonders elegant tut er das aber nicht. Dass im Inneren Hochleistungs-Hardware arbeitet, machen Lüftungsschlitze an der Seite des Bildschirms deutlich, durch die heiße Luft entweichen kann. Obwohl die Lüftungsschlitze das Gehäuse sogar beidseitig für Durchzug öffnen, muss bei hoher Leistungsanforderung auch ein Lüfter anspringen, der sich durch deutlich vernehmbares Rauschen bemerkbar macht. Die Anschlüsse wirken schon fast luxuriös. Zwei USB-C-Buchsen (links) stehen zwei USB-3.0.-Buchsen und ein Speicherkartensteckplatz zur Seite. Unter der Kopfhörerbuchse ist der Entriegelungsknopf zu finden, den man drücken muss, um Bodenteil und Bildschirm zu trennen. Ein Knopfdruck, und schon sich der Bildschirm leicht aus der Verriegelung lösen. Wie gut diese Symbiose funktioniert, zeigt sich darin, dass das Display nicht einmal flackert, wenn man es abzieht. Das so gekappte Bodenteil bleibt als funktionsloser Technologieträger zurück. Den Bildschirm hingegen kann man ohne Tastatur bestens als autarkes Tablet verwenden. Der abnehmbare Bildschirm macht das Porsche Design Book One zu einem besonders edlen Vertreter der aktuell beliebten Kategorie der 2-in-1-Notebooks. Wie unabhängig die beiden Teile des Notebooks sind, zeigt auch ein Blick auf die Akkuanzeige. Ober- und Unterteil verfügen über jeweils eigene Stromspeicher. Der Bildschirm des Book One (unten) bietet eine hervorragend feine Auflösung und Farbwiedergabe. Nur etwas heller dürfte er strahlen. Das hier zum Vergleich gezeigte iPad Pro 12,9 jedenfalls scheint sein Display zu überstrahlen. Auch kommt nicht jede Software mit den 3200 x 1800 winzigen Pixeln klar, die das Display bietet. Manche Programme werden durch die hohe Auflösung derart verkleinert, dass Menüeinträge nur mit Lupe lesbar werden. Ein Schwachpunkt ist die Beleuchtung der Tastatur. Sie verschlechtert die Lesbarkeit der aufgedruckten Buchstaben teilweise eher.

Der Bildschirm kann mit seinen 3200 x 1800 Pixeln auch sehr feine Details anzeigen; die Farbigkeit macht dabei einen durchweg guten Eindruck. Über das gesamte Spektrum werden Farben sauber, aber nicht aufdringlich wiedergegeben. Etwas heller dürfte er aber gerne leuchten.

Neben zwei schnellen USB-C-Buchsen für moderne Peripheriegeräte sind zwei klassische USB-3.0-Buchsen eingebaut. Es gibt auch einen Steckplatz für microSD-Speicherkarten. Das ist praktisch, wenn man Daten vom oder zum Handy kopieren will.

Bauart: Solide

Bodenteil und Bildschirmteil sind massiv aus Metall gebaut und machen einen sehr robusten Eindruck. Die gesamte Konstruktion vermittelt die Wertigkeit der Fahrertür eines Mercedes Benz, die nicht einfach zuklappt, sondern mit einem satten "Wump" ins Schloss fällt. Aber genau wie bei der Tür der Limousine wird dieses Gefühl mit Gewicht erkauft: Knapp 1,6 Kilogramm wiegt das Book One. Ein Federgewicht ist es damit nicht.

Die Tastatur fühlt sich angenehm an, sie hat einen schön weichen Anschlag, ist allerdings ein bisschen schwammig. Die Tastenbeleuchtung ist leider misslungen, leuchtet die Tasten nur ungleichmäßig aus. So ist deren Beschriftung vor allem bei Licht nur schwer zu entziffern, wenn man leicht schräg darauf schaut. Immerhin: Die Helligkeit der Tastatur ist in vier Stufen regelbar.

Reichlich Speed

Nicht vom Anwender, sondern von der Software wird dagegen die Leistung des Prozessors geregelt. Seine Norm-Taktfrequenz von 2,7 GHz kann für kurzzeitige Leistungsspitzen auf bis zu 3,5 GHz erhöht werden. Im Test kam er selbst mit 3D-Animationssoftware gut klar. Grafisch aufwendige Spiele können die integrierte Grafikkarte aber durchaus überfordern. Zudem kann das Rauschen des Lüfters nerven, der sich damit abrackert, die unter Last entstehende Abwärme nach außen zu transportieren.

Eine solche Doppelbelastung mindert natürlich auch die Ausdauer der Akkus. Bei normaler Beanspruchung - Surfen im Netz, E-Mails checken und ähnliches - liefern sie aber genug Energie für einen Arbeitstag.

Wohin mit dem Stift?

Von Akkus im Plural muss man beim Book One sprechen, weil es tatsächlich zwei Akkus hat, da es aus zwei trennbaren Einheiten besteht, die jeweils mit einem eigenen Stromspeicher bestückt sind: Unten die Haupteinheit mit der Tastatur, oben das abnehmbare Display, das man auch als Tablet benutzen kann.

Zum Schreiben und Zeichnen auf dem Touchscreen wird ein Stift mitgeliefert, der sich magnetisch am Gehäuse andocken lässt. Links unten am Gehäuse blockiert er aber den Speicherkarten-Steckplatz, an der Bildschirmeinheit hängt er schief und verdeckt einen der Lüftungsschlitze. Ich zweifle daran, dass das so gewollt ist.

Microsofts Notebook-Einstand Microsoft Surface Book: Zum ersten Mal bringt der Windows-Konzern ein eigenes Notebook auf den Markt - und dann gleich eines, das es in sich hat. Schon der Bildschirm beeindruckt: Mit ungewöhnlichen 3000 x 2000 Pixeln auf 13,5 Zoll bietet er extrem feine Details und bis in kleine Schriftgrößen gut lesbare Buchstaben. Beim Design geht Microsoft durchaus eigene Wege. Das Surface Book ist unverwechselbar. Der Verzicht auf ein heutzutage meist sowieso überflüssiges DVD-Laufwerk hat eine sehr schlanke Bauform ermöglicht. Laut Datenblatt misst es an der dicksten Stelle 22,8 Millimeter. Im Rückendeckel prangt gut sichtbar ein Windows-Logo. Wie bei schlanken Notebooks üblich, hält sich die Zahl der Anschlüsse in Grenzen. Links stehen zwei USB-3.0-Buchsen und der Speicherkartensteckplatz bereit. Rechts findet man neben der flachen Surface-Connect-Netzteilbuchse nur einen Mini-DisplayPort, an den sich beispielsweise externe Bildschirme anschließen lassen. Zwei ungewöhnliche Eigenheiten fallen beim Surface Book auf. Zum einen sind der Einschalter und die Lautstärkewippe in der Bildschirmeinheit und nicht im Bodenteil eingebaut. Zum anderen ist der Bildschirm von Lüftungsschlitzen eingefasst. Genau wie den Surface-Tablets liegt auch den Microsoft-Notebook ein Stift bei, mit dem man auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen kann. Das Netzteil kann beim Aufladen sehr heiß werden, hat als dicken Pluspunkt aber eine USB-Buchse, an der man beispielsweise sein Handy aufladen kann. Die Tasten sind leicht erhaben eingebaut, statt aus Plastik offenbar aus derselben Magnesiumlegierung wie das Gehäuse und außerdem von unten beleuchtet. Von außen betrachtet die auffälligste Besonderheit ist das Scharnier, das Bodeneinheit und Display verbindet. Das ungewöhnliche Scharnier wirkt von außen unbeweglich, ist aber sehr leichtgängig und macht einen äußerst robusten Eindruck. Auf der Tastatur fällt zwischen den Einfügen- und Entfernen-Tasten eine Taste mit einem ungewöhnlichen Symbol auf. Diese Sondertaste dient dazu, die Bildschirmeinheit von der Bodeneinheit zu lösen. Einen mechanischen Schalter gibt es dafür nicht. Die beiden Teile vom Surface Book werden von diesen drei Kontaktelementen extrem fest zusammengehalten. Sind sie jedoch voneinander gelöst, ist der Bildschirm ein vollkommen eigenständig agierendes Tablet von der Größe eines Apple iPads Pro. Im direkten Vergleich mit dem Apple-Tablet ist das Surface-Book-Tablet einen Hauch dicker. Die Qualität der Bildschirme von iPad Pro (r.) und Surface Book liegt auf ähnlichem Niveau. Die geringfügig größere Bildschirmfläche des Microsoft-Produkts macht keinen spürbaren Unterschied.

Genau wie bei Microsofts Surface Book muss man einen Entriegelungsschalter am Gehäuse drücken, um den Bildschirm abnehmen zu können. Aus Versehen löst sich da sicher nichts. Und wenn die Akkus leer sind, ist es vorbei mit der Trennbarkeit. Ohne Strom funktioniert der Mechanismus nicht.

Aber auch fest mit dem Bodenteil verbunden lässt sich die Neigung des Bildschirms fast stufenlos von 0 bis 360 Grad verstellen. Bei etwa 170 Grad Öffnungswinkel fängt der Mobilrechner allerdings langsam an zu wackeln.

Fazit

Vorteile und Nachteile Hohe Rechenleistung Sehr hochauflösender Bildschirm Sehr gut verarbeitet Edles, robustes Design Hoher Preis Tastaturbeleuchtung ungleichmäßig

Das Book One von Porsche Design ist ein Hingucker. Wer damit auftritt, hat zumindest PC-seitig keine Leistungsprobleme und kann sich neidischer Blicke sicher sein. Allerdings nur, solange das Gerät nicht hart arbeiten muss, denn dann springt der Lüfter an und lässt den schönen Schein verblassen.

In vielerlei Hinsicht erinnert Porsches Notebook-Einstand an das Surface Book von Microsoft. Technik und Bildschirm haben ein hohes Niveau, hoch ist allerdings auch das Gewicht und der Preis. Wer sich den leisten kann, bekommt mit dem Porsche ein edles Arbeitsgerät mit ein paar kleineren Schwächen.