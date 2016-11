Sony PS-HX500 im Test Dieser Plattenspieler hat Zukunft

Ich hatte ganz vergessen, was für ein Aufriss das ist mit Plattenspielern. Aber Sonys 500 Euro teurer PS-HX500 holt mich schnell in die alte Zeit zurück. Einfach auspacken, anschließen, einschalten, das geht hier nicht.

Erst muss der Antriebsriemen eingebaut und die Rauchglasabdeckung montiert werden. Dann folgt die frickelige Justierung des Tonarms. Mit seinem Gegengewicht muss er so tariert werden, dass er fast schwerelos schwebt, aber eben nur fast. Dafür brauche ich ein paar Minuten.

Als ich das Gerät dann an meinen Heimkinoverstärker anschließen will, gibt es eine negative Überraschung: Statt einfach ein Stromkabel einzustecken, muss ich ein externes Netzteil einstöpseln. Wieder ein Klotz mehr, den ich irgendwie möglichst unauffällig hinter meiner Musikanlage unterbringen muss.

Der Sony funktioniert sofort

Positiv dagegen: Obwohl mein Verstärker keinen Phonoanschluss für Plattenspieler hat, funktioniert der Sony sofort. Normalerweise müsste ich einen externen Zusatzverstärker dazwischenschalten, der das schwache Tonsignal des Plattenspielers auf ein für den Verstärker brauchbares Niveau anhebt. Doch der Sony hat einen solchen Vorverstärker eingebaut, sodass ich ihn an den AUX-Eingang meiner Anlage anstöpseln kann.

Matthias Kremp Die Anschlüsse des Sony PS-HX500

Als auch das erledigt ist, kann ich endlich eine Platte hören, zum ersten Mal seit vielen Jahren.

Mein alter Technics-Plattenspieler aus den Achtzigerjahren hat längst Staub angesetzt, weil er eben nicht ohne Zusatzgerät an meinem aktuellen Verstärker läuft.

So war das früher mal

Musik von Schallplatten zu hören, hat schon fast etwas Rituelles. Da müssen Verstärker und Plattenspieler eingeschaltet werden. Man muss die Platte aus ihrem Cover und einer Schutzhülle holen, auflegen und möglicherweise etwas reinigen. Schließlich wird der Tonarm angehoben und die Abtastnadel vorsichtig auf das empfindliche Vinyl gesetzt, was von den Lautsprechern durch leises Knistern quittiert wird. Spätestens nach einer halben Stunde muss das Prozedere wiederholt werden, mehr Musik passt nicht auf eine Schallplattenseite.

Anders als bei meinem alten Technics ist beim neuen Sony leider fast alles mechanisch geregelt. Ich muss den Plattenspieler per Drehschalter einschalten und eine Geschwindigkeit auswählen, damit sich der Plattenteller zu drehen beginnt. Die Abtastnadel muss manuell auf die Platte gelegt und am Ende der Platte wieder manuell zurückgehoben werden. Der alte Technics hat das alles auf Knopfdruck und materialschonend erledigt.

Digitaler Analogsound?

Musik hören klappt aber schon mal - und das auch noch sehr gut. Zwar kann ich die meisten meiner Platten längst auch bei einem der Streamingdienste hören, aber der Sound des alten Vinyls haut mich dann doch um. Klar, meine alten Scheiben knistern auch mal, aber ihre Musik klingt trotzdem offener, lebendiger als die digitalen Konserven.

Sonys USB-Plattenspieler im Test Der Sony PS-HX500 ist ein Plattenspieler, wie er sein soll: schlicht, schwarz und natürlich mit einer Rauchglashaube, um den Staub draußen zu halten. Um eine Schallplatte auflegen zu können, muss der Deckel natürlich aufgemacht werden. Weil eine normale schwarze Vinylplatte auf den Fotos zu langweilig ausgesehen hätte, haben wir eine pinkfarbene Sonderpressung aufgelegt. Am Design des Sony-Plattenspielers gibt es nichts auszusetzen. In seiner Schlichtheit fügt er sich fast überall gut ein - außer natürlich, wenn man unbedingt alles in Silber haben möchte. Bevor man zum ersten Mal eine Schallplatte hören kann, muss der Tonabnehmer justiert werden. Eine frickelige Angelegenheit, die aber nicht allzu viel Zeit kostet. Der mitgelieferte Tonabnehmer ist zwar kein Highend-Modell, aber doch von guter Qualität. Der Sony-Plattenspieler kann auf die beiden Abspielgeschwindigkeiten 33 und 45 Umdrehungen pro Minute eingestellt werden, je nachdem, ob man Singles oder LPs abspielen will. Auf der Rückseite findet man Cinchaudiobuchsen, eine Klemme für ein Erdungskabel, den USB-Anschluss sowie den Anschluss für das Netzteil. Ist alles richtig eingestellt und verkabelt, kann man endlich die erste Platte abspielen. Wenn man lange nicht mit Vinyl hantiert hat, ist das ein nostalgisches Erlebnis. Der große Vorteil des PS-HX500 ist seine Flexibilität. Er hilft nicht nur, via PC oder Mac Platten zu digitalisieren, sondern taugt auch, um diese einfach über die Stereoanlage oder Aktivboxen anzuhören. Das Auflegen macht das Musikhören dabei fast zu einem Ritual.

Doch nur zum Anhören meiner Schallplatten bräuchte ich nicht einen Plattenspieler mit USB-Anschluss. Über den Anschluss kann ich den Sony an einen PC oder Mac anschließen und meine Platten digitalisieren. Das hört sich erst mal absurd an, nachdem ich gerade die analoge Klangqualität von Vinyl gelobt habe. Aber bei der Digitalisiersoftware, die Sony für seinen Plattenspieler bereitstellt, geht es darum, den analogen Charakter der Schallplatten möglichst beizubehalten.

Sonys App erfordert Handarbeit

Statt in einem der weit verbreiteten Musikformate MP3 oder AAC,werden die Audiodaten hier in hochauflösenden Audiodateien gespeichert. Dazu steht wahlweise das Format WAV oder DSD (Direct Stream Digital) zur Verfügung. Beide liefern eine hörbar bessere Klangqualität als Standardformate, können aber nicht von jedem Gerät abgespielt werden. Sony möchte natürlich, dass man dafür einen seiner teuren Hi-Res-Audioplayer kauft. Viele Smartphones kommen aber auch damit klar.

Etwas umständlich ist nur der Weg dahin. Sonys Digitalisier-App bietet nur ein rohes Grundgerüst an Funktionen. Man kann Titel oder ganze Schallplattenseiten aufnehmen, die Aufnahmen manuell in mehrere Songs zerlegen und im Format der Wahl abspeichern. Schade, dass es hier gar keine Automatik gibt. Ebenso fehlen Funktionen, um den Klang zu verbessern oder das Rauschen zu minimieren. So muss man vieles von Hand erledigen, was beispielsweise das Audioprogramm Steinberg Clean schon vor 15 Jahren automatisch erledigt hat.

Fazit

Ja, das hat Spaß gemacht. Sonys Plattenspieler zeigt, wie gut die scheinbar veraltete Technik immer noch klingt. Und, um wie viel besser Musik klingen kann, wenn sie vor dem Anhören nicht platzsparend komprimiert wurde. Manches ist mir aber dann doch zu manuell. Für meinen Geschmack könnten sowohl der Plattenspieler selbst als auch Sonys Software ein paar Automatik-Upgrades vertragen.