Ladegeräte ohne Kabel Zum Aufladen bitte auflegen

Wer einmal ein Handy mit kabelloser Ladetechnik ausprobiert hat, will auf diesen kleinen Luxus nicht mehr verzichten. Zuhause oder im Büro angekommen, legt man das Gerät auf eine Matte oder Platte und der Akku wird aufgeladen. Die Suche nach dem passenden Kabel oder Netzteil kann man vergessen, Probleme mit der Akkukapazität auch: Der Ladebalken war fast immer nahe der 100 Prozent.

Zumindest war das bei den Testgeräten so, mit denen ich in den vergangenen Wochen verschiedene kabellose Ladegräte ausprobiert habe. Eines Zuhause und eines im Büro reicht schon aus. Einen kabellos ladenden Akku für unterwegs braucht man nur selten, Kabel gar nicht mehr.

Für viele Smartphone-Nutzer mag sich das wie eine Utopie anhören, doch Smartphones, die man kabellos aufladen kann, gibt es schon seit Jahren. Der längst untergegangene Smartphone-Hersteller Palm lieferte zu seinen Geräten schon 2009 drahtlose Ladetechnik, Nokia hatte sowas ab 2012 im Programm, Samsung ein Jahr später. Diverse andere Hersteller versuchen sich seither zumindest ab und zu an Smartphones, deren Akkus sich ohne lästige Suche nach dem passenden Kabel mit elektrischer Energie betanken lassen.

Einfache Physik

Trotzdem blieb das Laden ohne Kabel über Jahre eine Nischentechnologie. Das änderte sich nicht mal, als der schwedische Möbelkonzern Ikea Anfang 2015 damit begann,kabellose Ladestationen, teils fest in Möbel eingebaut, anzubieten. Mit der Einführung der neuen iPhones könnte nun aber die Wende eingeläutet werden: Die iPhones 8 und 8 Plus sowie das iPhone X setzen auf kabellose Ladetechnik und folgen dem etablierten Qi-Standard.

Egal ob iPhone oder Android-Gerät: Um die Kabellos-Funktion zu nutzen, braucht man natürlich auch die passende Ladestation. Wir haben einige Modelle auf dem Markt getestet (zum Durchwischen):

Drahtlose Ladegeräte für Smartphones Schon fast ein Klassiker ist dieses Ladekissen, dass es in vier Farben gibt. Nokia hat es schon 2012 eingeführt, doch weil es dem Qi-Standard folgt funktioniert es auch mit den neuen iPhones.

Der Preis: 20 Euro, mit Netzteil. Die Firma Fonesaleman hat gleich mehrere drahtlose Ladegeräte im Angebot. So zum Beispiel das MusiQi, eine Kombination aus Ladegerät, Bluetooth-Lautsprecher und Freisprecheinrichtung. Sehr merkwürdig am MusiQi: Die Bedientasten für die Musiksteuerung sind an der Unterseite angebracht. Der Hersteller geht davon aus, dass man sie nur braucht, wenn das Handy nicht auf der Ladestation liegt. Ansonsten können man ja die entsprechenden Funktionen des Smartphones benutzen. Bei MusiQi soll das Smartphone von eine griffigen Kunststoffmatte festgehalten werden. Ist die verstaubt, klappt das leider nicht mehr. Der Hersteller empfiehlt dann, den Staub mit Klebeband zu entfernen. Beim Test mussten wir das täglich tun, sonst rutschte das Handy herunter.

Der Preis: 40 Euro, ohne Netzteil. Weil Apple selbst noch keine eigene Ladestation am Start hat, wird iPhone-Käufern zum Beispiel die Mophie Wireless Ladestation angeboten. Mit ihrer Gummioberfläche hält sie das Smartphone gut fest, lädt den Akku vergleichsweise schnell auf.

Der Preis: 65 Euro, mit Netzteil. Auch von Fonesaleman kommt die aus Bambus und Gummi hergestellt Ladestation Woodpuck. Sieht gut aus, funktioniert problemlos.

Der Preis: ab 24 Euro, ohne Netzteil. Bei Ikea bekommt man schon seit 2015 Möbelstücke mit eingebautem Qi-Ladegerät. Beispielsweise die Tischlampe Varv.

Der Preis: 59 Euro, mit Netzteil. Das Design der Varv-lampe mag nicht jedermanns Geschmack treffen, die Funktion ist tadellos. Für Geräte ohne Qi-Funktion ist zusätzlich eine USB-Ladebuchse eingebaut. Für einige ältere Smartphones, etwa die iPhones 5, 5s, 6 und 6s, bietet Ikea Ladeschalen zum Nachrüsten einer drahtlosen Ladefunktion an. Leider sind die Vitahult genannte Ikea-Ladeschalen ziemlich klobig.

Der Preis: 13 bis 23 Euro. Ikea-Kollektion mit kabelloser Ladefunktion: Der Möbelkonzern bietet verschiedene Lampen, Tischchen und Ladestationen an. Nicht nur per Ladehülle lassen sich Smartphones mit der drahtlosen Ladetechnik nachrüsten. Hier ist beispielsweise der iQi Mobile Receiver von Fonesalesman zu sehen. Der Stromempfänger wird dazu zuerst über ein Flachbandkabel mit der Lightning-Buchse des iPhones verbunden. Der so eingestöpselte Empfänger ist so flach, dass man ihn unter eine beliebige Schutzhülle stecken kann. Ein derart mit Wireless-Charging-Technik nachgerüstetes iPhone 6 Plus lässt sich mit allen Qi-kompatiblen drahtlosen Ladegeräten betanken. Knomo, ein britischer Hersteller von Taschen und Rücksäcken, hat sich der kabellosen Ladetechnik eher ungewöhnlich genähert. Auf Kickstarter sammelte die Firme Geld für die Herstellung des #Livefree Backpack with wireless charging. Während der Rucksack selbst sehr schick und robust ist, wurde die kabellose Ladefunktion eher schludrig realisiert. Statt einer vollintegrierten Ladestation gibt es bloß eine Seitentasche, in die man das Qi-Akkuladegerät stecken kann. Mit der drahtlosen Akkuladeschale wird der Knomo-Backpack zum Luxusartikel. Der Rucksack kostet schon mehr als 250 Euro, die DropGo genannte Powerbank, lins im Bild, weitere 129 Euro. Eine passende Ladehülle für die iPhones 6, 7 und 8 wird mit 59 Euro in Rechnung gestellt. Man sollte für den DropGo-Akku tatsächlich auch für das iPhone 8 Knomos Ladehülle anschaffen, denn nur damit bleibt das Handy zuverlässig nahe genug am Akku, um geladen zu werden. Grundsätzlich klappt das zwar auch mit Apples Silikon-Case, aber dann besteht die Gefahr, dass die Verbindung durch Gerüttel am Rucksack unterbrochen wird. Auch unterwegs kann man Qi nutzen. Fonesalesman etwa bietet mit dem Qistone+ diese Möglichkeit an. Letztlich ist das Gerät nichts anderes als ein Akku mit Qi-Ladetechnik. Originell: Man kann damit nicht nur andere Geräte drahtlos aufladen, sondern auch den Akku selbst auf diese Weise befüllen. Das Design des Qistone+ soll offenbar an einen Stein erinnern, was auch gelingt. Die abgerundete Form ist für den Einsatzzweck allerdings suboptimal. In Bahn, Bus und Flugzeug kann man das Gerät kaum benutzen, weil das Handy zu leicht herunterrutscht, wenn es mal etwas holprig wird.

Der Preis: 46 Euro.

Wie so oft wird Apples Strahlkraft dafür sorgen, dass eine Technologie, die es schon länger gibt, erst dadurch populär wird, dass sie in den Produkten des kalifornischen Konzerns verwendet wird. Zuletzt war das bei komplett kabellosen Kopfhörern zu sehen. Auch die gab es schon vor Apple, doch auf die Einführung der AirPods folgte eine Welle neuer Modelle anderer Hersteller. Dieses Phänomen wird sich nun wohl wiederholen.

Wie spricht man das eigentlich aus?

Das macht es Drittanbietern leicht, passendes Zubehör anzubieten, das einige sowieso schon auf Lager haben. Denn den Qi-Standard gibt es schon seit 2008 und er hat einige bedeutende Unterstützer. Neben Apple haben sich auch Samsung, LG, Bosch, Philips und rund 250 weitere Firmen dem Wireless Power Consortium (WPC) angeschlossen, das den Qi-Standard definiert.

Qi - ausgesprochen wird es "Tschie" - verspricht, wovon viele Anwender träumen: Geräte mit Qi-Technik werden aufgeladen, sobald man sie auf eine Fläche legt, in der die Qi-Ladetechnik eingebaut ist. Die Suche nach Netzteil und Kabel ist damit hinfällig. Qi-Ladegeräte sind in der Regel tellerförmig, es gibt aber auch Sonderformen. Ein paar Beispiele haben wir in unserer Bilderstrecke zusammengetragen. Weil die Technik nicht viel Platz braucht, kann sie auch in eine Tischplatte oder andere Möbelstücke integriert werden. So wie etwa in Ikeas Varv-Lampe.

Die Technologie dahinter nutzt simple Physik. Im meist flachen Ladegerät erzeugt eine Drahtspule ein pulsierendes elektromagnetisches Feld. Dessen Energie wird von einer Spule im Handy wieder aufgefangen und in Strom umgewandelt, der von einer Elektronik in den Akku geleitet wird. Der technische Aufwand ist minimal.

Smartphones mit Qi-Ladefunktion Nokia Lumia 920: Als Nokia Ende 2012 dieses Smartphone auf den Markt brachte, war es ein Vorreiter der sogenannten Qi-Technik für kabelloses Laden. Trotz seiner sehr guten Kamera blieb es eine Randerscheinung auf dem Handymarkt - weil es mit der Mobilversion von Windows 8 lief. Google Nexus 4: Dieses Smartphone, das 2012 von LG für Google hergestellt wurde, war nach dem Verkaufsstart rasend schnell ausverkauft. Allerdings nicht wegen seiner Qi-Tauglichkeit, sondern wegen des Preises: Es kostete nur 300 Euro und war mit dem damals neuen Android 4.2 Jelly Bean ausgestattet. Blackberry Z30: Der kanadische Hersteller konnte sich nicht zwischen zwei Systemen entscheiden und bestückte einige seiner Geräte mit dem konkurrierenden PMA-Ladesystem, andere mit dem Qi-Standard. So wie die US-Version des Z30. Google Nexus 5: Auch bei diesem Smartphone von 2013 pflanzte Google Qi-Technik ein. Beachtet wurde das freilich kaum, wichtiger war den Kunden auch hier meist das damals aktuelle Android 4.4 Kitkat. Nokia Lumia 1520: Diese Lumia begeisterte 2013 mit seinem großen, sehr guten Bildschirm und einer tollen Kamera. Dass es Qi eingebaut hatte, war uns in unserem Testbericht nur einen mageren Satz wert. LG G3: Als LG 2014 dieses Modell auf den Markt brachte, glänzte es vor allem mit seinem ultrascharfen Quad-HD-Bildschirm, der 2560 x 1440 Pixel anzeigte. Seine kabellose Ladefunktion wurde dagegen nicht weiter beachtet. Nokia Lumia 930: Seine knalligen Farben und die gute technische Ausstattung ließen uns dieses Smartphone 2014 als Premium-Power-Pop bezeichnen. Die bunten Rückendeckel waren wichtig, um die Qi-Ladefunktion zu ermöglichen. Google Nexus 6: Motorola baute dieses mit sechs Zoll sehr große Smartphone für Google. Es dient vor allem dazu, die Möglichkeiten von Android 5.0 Lollipop aufzuzeigen. Es war das dritte Google-Handy, in dem Qi-Technik eingebaut war. Yotaphone 2: Trotz seiner ungewöhnlichen Technik - vorne ein Farbbildschirm, hinten ein E-In-Display - konnte sich dieses russische Smartphone nicht durchsetzen. Da half auch seine Qi-Fähigkeit nicht. Samsung Galaxy S6/S6 Edge: Auch wenn Samsung seine Highend-Modelle für 2015 mit einem schicken flachen Qi-Ladegerät präsentierte - mehr Faszination übte der an den Seite gebogene Bildschirm des Edge-Modell aus. Samsung Galaxy Note 5: Typisch für die Note-Serie interessierte bei diesem Modell vor allem der Stift und die neuen Funktionen, die man damit nutzen konnte, und nicht so sehr seine Qi-Tauglichkeit. Samsung Galaxy S7/S7 Edge: Mit den Nachfolgern der Galaxy S6/S6 Edge pflegte Samsung nicht nur seine Stellung als Top-Handyhersteller, sondern etablierte auch die Integration von Qi in seine Oberklasse-Smartphones. Samsung Galaxy S8: Es wundert also nicht, dass auch im 2017er-Top-Modell von Samsung Qi eingebaut ist. Das herausragende Merkmal des Geräts ist dann aber doch eher sein eleganter Bildschirm im Breitformat. Samsung Galaxy Note 8: Das aktuelle Note 8 lässt sich mühelos beispielsweise auf dem Ladepad einer Ikea-Lampe aufladen. Apple iPhone 8 und 8 Plus: Mit den neuen iPhones hat Apple sich nun endlich auch dem Tross der Qi-Unterstützer angeschlossen. Eigene Ladegeräte will der Konzern aber erst 2018 auf den Markt bringen. Apple iPhone X: Spannend wird es noch einmal Anfang November, wenn das Jubiläums-iPhone in den Handel kommt. Auf dieses Smartphone warten viele Apple-Kunden. Wer eines der teuren Edel-Handys kauft, wird vermutlich kaum ohne kabellose Ladestation aus dem Laden gehen.

Die Kostenfrage

Leider gibt es all das nicht kostenlos. Bisher legt kein Handyhersteller seinen drahtlos aufladbaren Mobiltelefonen entsprechende Ladegräte bei. Die Zubehörbranche freut das, denn sie kann für die vom Grundsatz simple Technik saftige Preise verlangen. Anbieter Fonesaleman etwa verlangt für eine Ladestation aus Bambus 51 Euro, für einen Qi-Akku gar 68 Euro. Eine Mophie-Ladestation kostet bei Apple 65 Euro. Dass es auch billiger geht, zeigt Konkurrent Anker. Dessen Ladestation PowerPort Qi wird online für 13 Euro angeboten.

Es lohnt sich also sehr deutlich, vor dem Kauf Preise und Angebote zu vergleichen. Was man bedenken sollte: Die meisten Ladestationen werden ohne Netzteil, viele sogar ohne Kabel geliefert. Man braucht also entweder ein weiteres Netzteil oder muss das mit dem Handy gelieferte Netzteil an die Ladestation anschließen.