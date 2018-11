Für ganz Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Dieses Wochenende findet in Köln die zwölfte "Catan"-Weltmeisterschaft statt - mit 76 Teilnehmern aus 46 Ländern, darunter Peru, Japan und Malaysia. Der aktuelle Weltmeister William Cavaretta aus den Vereinigten Staaten ist dabei, genauso wie Europameister Evaldas Rutkauskas aus Litauen und die deutsche Meisterin Michaela Wolf.

Wolf und der deutsche Vizemeister Markus Heinze haben sich zuvor gegen 1500 weitere deutsche "Catan"-Spieler durchgesetzt, die in Qualifikationsturnieren angetreten waren.

Solche Zahlen zeigen: "Catan", das bis 2015 offiziell noch "Die Siedler von Catan" hieß, ist ein immens erfolgreiches modernes Brettspiel, ein weltweites Phänomen und mitverantwortlich für eine Renaissance des Gesellschaftsspiels, die nun seit mehr als 20 Jahren anhält.

Allerdings ist "Catan" nicht allein für den Brettspielboom der letzten Jahre verantwortlich. Es gibt viele andere Spiele, die in den letzten Jahren Preise gewonnen und Spieler in aller Welt begeistert haben.

In unserem Brettspielquiz können Sie Ihr Wissen testen und herausfinden, ob Sie die Namen von zehn bekannten Spielen kennen.

Hier geht es zu den zehn Fragen.

Die "Catan"-Weltmeisterschaft 2018 findet am 24. und 25. November im Theaterhaus Ehrenfeld in Köln statt. Los geht es morgens um 10 Uhr, die Halbfinals und das Finale finden am Sonntag statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.