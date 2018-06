Quiz Was haben diese Roboter drauf?

Für Eilige: Hier geht es direkt zu den zehn Fragen.

Sie saugen den Dreck vom Boden, liefern Pizza nach Hause und bedienen an der Restauranttheke: Roboter verrichten heute viele Alltagsaufgaben, die bisher der Mensch selbst erledigen musste. Auch in der Pflege werden Roboter eingesetzt, oder in der Bildung. Wie gut das langfristig klappt, wird sich noch zeigen müssen.

Längst tüfteln Wissenschaftler auch an humanoiden - also menschenähnlichen - Robotern. Dabei kämpfen sie allerdings mit grundlegenden Problemen, etwa bei der Fortbewegung. Manche Firmen-Demonstrationen zeigen aber schon beeindruckende und beängstigende Robo-Fähigkeiten. Auch auf Computermessen wie der Cebit, die aktuell wieder in Hannover stattfindet, präsentieren Hersteller aus aller Welt ihre Vision von einem Alltag voller Robotertechnik.

Doch was Roboter alles leisten können und für welche Aufgabe sie da sind, ist auf den ersten Blick oft gar nicht so leicht erkennbar. Haben Sie ein Auge für Roboterfertigkeiten? Stellen Sie Ihr Urteilsvermögen in unserem Quiz auf die Probe. Hier geht es zu den Fragen.