Revival für die Scheibe So können Sie alte Wählscheibentelefone an modernen Telefonanschlüssen nutzen

Alte Festnetztelefone sind unverwüstlich - und funktionieren auch an modernen VoIP-Telefonanschlüssen. Was dabei zu bedenken ist und was man dazu braucht, erklärt das Computermagazin "c't".

c't Wählscheibentelefon und Fritzbox