Vorwurf der Kungelei Abschaffung der Roaming-Gebühren in Gefahr

Die EU-Staaten wollen die europaweite Abschaffung der Roaming-Gebühren zum 1. Juli 2017 teilweise rückgängig machen. Nutzer von Mobiltelefonen müssten in der Praxis mit deutlichen Einschränkungen rechnen, wenn sie im europäischen Ausland das Internet nutzen. Die etablierten Telekomkonzerne würden dagegen von der Regelung profitieren.

An diesem Freitag wollen die für Telekommunikation zuständigen Minister beschließen, dass die Großhandelspreise für Mobilfunkanbieter für 2017 erst bei zehn Euro für ein Datenpaket von einem Gigabyte gedeckelt werden. Bis 2021 soll der Maximalpreis dann schrittweise auf fünf Euro sinken. Das geht aus dem Beschlussentwurf der 28 EU-Botschafter vor, der SPIEGEL ONLINE vorliegt.

Verbraucherschützer fürchten bei einer Verwirklichung dieser Pläne, dass damit die eigentlich von der EU beschlossene Abschaffung der Roaming-Gebühren gefährdet wird.

Würden die Pläne umgesetzt, müssten kleine, preisaggressive Anbieter Datenvolumina im Ausland zu relativ hohen Preisen einkaufen. Das wiederum könnte dazu führen, dass diese Firmen weiterhin Roaming-Gebühren kassieren oder die nutzbare Datenmenge beispielsweise in klassischen Urlaubsländern wie Spanien und Italien begrenzen.

Reding kritisiert Gemauschel

"Die EU-Staaten kungeln mit den Telekomkonzernen, um die Abschaffung des Roaming aufzuweichen. Zum Nachteil der Verbraucher, zum Vorteil der Großkonzerne", sagt die EU-Abgeordnete Viviane Reding, die sich schon als frühere EU-Kommissarin gegen Roaming-Gebühren engagiert hat.

Das Gemauschel zwischen nationalen Ministern und Großkonzernen sei "an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ich fordere die Minister auf, im Interesse der Konsumenten zu agieren und ihr Versprechen, die Roaming-Gebühren abzuschaffen, einzuhalten."

Das EU-Parlament hatte in seinem Gesetzentwurf einen Maximalpreis von vier Euro pro Gigabyte vorgesehen, der in den Jahren danach weiter fallen sollte. In den sogenannten Trilogverhandlungen mit der EU-Kommission und den 28 EU-Ländern muss nun ab der nächsten Woche ein Kompromiss gefunden werden.

Bisher liegt der durchschnittliche Großhandelspreis für ein Gigabyte Datenvolumen in Europa bei 2,80 Euro. Doch in der Praxis müssen die Mobilfunkkunden im Ausland deutlich mehr zahlen. "Durch den weiterhin rasch ansteigenden Datenverkehr kann sich der Durchschnittspreis für Daten weiter nach unten bewegen. Deshalb sollte der Großhandelspreis normalerweise unter diesem Durchschnitt liegen", sagt der österreichische Abgeordnete Paul Rübig.