Brennende Smartphones Samsung beendet Produktion von Galaxy Note 7

Samsung beendet die Produktion seines problembehafteten Smartphones Galaxy Note 7 endgültig. Das Modell werde nicht mehr auf den Markt kommen, teilte ein Sprecher des südkoreanischen Smartphone-Marktführers am Dienstag mit.

In der Nacht auf Dienstag hatte das Unternehmen bereits bekanntgegeben, den weltweiten Verkauf und den Austausch des Galaxy Note 7 zu stoppen. Kunden sollten ihr Galaxy Note 7 - sowie ihre eventuell bereits erhaltenen Ersatzgeräte - ausschalten und nicht mehr benutzen, hieß es in der Mitteilung. Schon am Vortag hatte Samsung seine "Produktionsplanung geändert", ohne dies näher zu erläutern.

Brandgefahr bei Akkus nicht in den Griff bekommen

Samsung hatte Anfang September eine weltweite Umtauschaktion für rund 2,5 Millionen Geräte des Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr bei den Akkus bekanntgegeben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen neue Fälle bekannt, in denen nach Angaben der Betroffenen auch ausgetauschte Geräten des Note 7 in Brand gerieten.

In Deutschland hätte das Gerät ursprünglich ab dem 2. September verkauft werden sollen - noch vor dem großen Konkurrenten von Apple, dem iPhone 7. Diese Pläne legte Samsung aufgrund der Probleme aber auf Eis. Ausgeliefert worden sind die Geräte vor allem in den USA und Südkorea.

Die großen amerikanischen Mobilfunk-Betreiber AT&T, T-Mobile US und Verizon hatten bereits vor Samsungs aktuellen Ankündigungen aufgehört, Austauschgeräte an Kunden auszugeben. Käufer könnten ihre Geräte gegen andere Modelle von Samsung oder Smartphones anderer Anbieter umtauschen, hieß es am Montag. Die Firmen zählen zu den wichtigsten Kunden von Samsung. Ihr Vorgehen war deshalb als herber Schlag für den Hersteller gewertet worden.