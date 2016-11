Neuseeland Samsung will Note7-Nutzern das Netz kappen

Schon lange vor der Markteinführung war klar, dass Samsungs Galaxy Note7 viele Fans finden würde. Toller Bildschirm, hohe Leistung und ein Stift, mit dem man auf dem Display schreiben kann - darauf hatten etliche Smartphone-Fans gewartet. Und einige wollen darauf, allen Warnungen vor einer möglichen Brandgefahr zum Trotz, offenbar nicht verzichten. Anders kann man nicht deuten, was Samsung jetzt angekündigt hat: Bald werde man allen verbliebenen Note7 den Zugang zu Mobilfunknetzen verwehren, zumindest in Neuseeland.

Die auf der neuseeländischen Webseite des Unternehmens verbreitete Ankündigung zeigt, wie verzweifelt der Konzern versucht, die noch verbliebenen Geräte einzusammeln. Und wie renitent offenbar einige Liebhaber sich weigern, das gefährliche Gerät zurückzugeben.

Dabei gibt es gute Gründe, sich von der koreanischen Hardware zu trennen. Schon kurz nach der Markteinführung in den USA und Südkorea gab es erste Berichte über explodierende und brennende Akkus bei diesem Modell. Samsung stoppte zuerst den Verkauf, leitete ein erstes Austauschprogramm ein. Kunden konnten ihre Geräte gegen solche austauschen, bei denen die Brandgefahr gebannt sein sollte.

Doch auch die Austauschgeräte waren nicht sicher, einige von ihnen gerieten in Brand oder sorgten überhitzt für Rauchentwicklung, beispielsweise in Flugzeugen. Ohnehin hatten längst etliche Fluggesellschaften die Mitnahme in ihren Flugzeugen strengen Regeln unterworfen. Schließlich wurden Note7 an Bord von Flugzeugen ganz verboten.

AP Verbranntes Galaxy Note7

Samsung beschloss, die Produktion einzustellen, alle verkauften Geräte zurückzunehmen. Den enttäuschten Kunden wurde die Rückzahlung des Kaufpreises oder der Tausch gegen ein Galaxy S7 angeboten. Beides Angebote, die den Konzern Milliarden kosten dürften. Trotzdem weigern sich viele Nutzer offenbar, ihr Note7 zurückzugeben.

Um die Motivation zur Rückgabe zu verbessern, verteilte das Unternehmen beispielsweise in Deutschland eine Software an die Geräte, die deren Akkukapazität auf 60 Prozent begrenzt. Der Nutzen im Alltag wird dadurch drastisch eingeschränkt.

Vom Smartphone zum Türstopper

Die nun für Neuseeland angekündigte Maßnahme geht darüber allerdings weit hinaus und dürfte nur in Abstimmung mit den Mobilnetzbetreibern möglich sein. Ab dem 18. November, so heißt es bei Samsung, würden Note7 sich mit keinem neuseeländischen Mobilfunknetz mehr verbinden können. Telefonate, Datenverbindungen und der Versand von SMS sind dann nicht mehr möglich.

Bis es soweit ist, werde man die Nutzer aber noch mindestens zweimal mit Rücknahme- und Tauschangeboten kontaktieren, heißt es weiter. Artig bedankt sich das Unternehmen schließlich bei seinen Kunden "für ihre Geduld und ihr Verständnis."

Abzuwarten bleibt, ob das Vorgehen in Neuseeland nur ein Test ist und Samsung die Netzsperre für Note7 bald auch in anderen Ländern einsetzt, um auch die letzten Kunden zur Rückgabe zu bewegen. Eine entsprechende Anfrage, ob eine solche Maßnahme auch in Deutschland geplant ist, blieb bis zum Freitagmittag unbeantwortet.