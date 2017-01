Pannenhandy Samsung Galaxy Note 7 Qualitätsmängel führten zu Smartphone-Bränden

Das als neues Vorzeige-Smartphone gestartete Galaxy Note 7 wurde für Samsung zum Desaster. Dutzende Geräte überhitzten sich, einige fingen gar Feuer, die Mitnahme in Flugzeugen wurde verboten. Es gab schließlich nur einen Ausweg: Der Konzern nahm das Gerät vom Markt, startete eine milliardenteure Rückrufaktion - und eine Untersuchung, was zu den Problemen geführt hat.

Die Ergebnisse will der südkoreanische Konzern in der Nacht zum Montag auf einer Pressekonferenz in Seoul bekanntgeben. Das "Wall Street Journal" aber will von Insidern schon erfahren haben, was in dem Bericht steht: Demnach sind Qualitätsmängel bei den Akkus und in der Produktion an den Problemen schuld.

Samsung hat die Akkus für das Note 7 laut dem Medienbericht von zwei Firmen bezogen, die beide keine einwandfreie Ware lieferten. Von der Konzerntochter Samsung SDI habe Samsung Akkus bekommen, die nicht exakt den geforderten Maßen entsprachen, deshalb nicht perfekt in die Handys passten und sich überhitzen konnten. Eine solche Ursache war schon früh als Auslöser für die Brände vermutet worden.

Das kann das Galaxy Note7 Samsung Galaxy Note7: Das neue Smartphone-Flaggschiff des koreanischen Konzerns kommt mit Zeichenstift und Wasserdichtigkeit. Wie bei allen aktuellen Oberklasse-Smartphones von Samsung, ist der Amoled-Bildschirm mit Quad-HD-Auflösung von herausragender Qualität, stellt satte Farben und feine Details dar. Und weil das Note7 nach dem US-Militärstandard IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist, macht es auch nichts, wenn es bei der Gartenarbeit mal in den Wasserstrahl der Gießkanne gerät. Nach einer solchen Dusche erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis: "Überprüfen des Ports". Der ist sicher gut gemeint und soll daran erinnern, dass man den USB-Anschluss trocknen sollte, bevor man nun wieder ein Netzteil anschließt. Nur endet er leider mit einem halbfertigen Satz. Auf der Oberseite des Note7 befindet sich die Schublade, in die Sim- und Speicherkarte gemeinsam eingelegt werden müssen. Die Hauptkamera auf der Rückseite beschränkt sich auf zahlenmäßig bescheidene zwölf Megapixel, kommt damit aber zu einer sehr guten Bildqualität. Das auf Knopfdruck herausragende Merkmal des Note7 ist jedoch der S Pen. In seiner neuesten Inkarnation vermittelt seine Digitaltechnik ein fast schon analoges Schreibgefühl. Notizen lassen sich mit dem S Pen auch machen, ohne dass man dafür vorher das Smartphone entsperren muss. Dazu zieht man einfach den Stift aus seiner Halterung, woraufhin der Bildschirm zum Endlos-Notizblock wird. Benutzt man ihn nicht als Notizblock zeigt der Bildschirm auf seinem Always-on-Display Datum, Uhrzeit und Informationen zu neuen Nachrichten an. Wer mag, kann mit dem Note7 auch richtig malen und zeichnen, der S Pen agiert dabei ähnlich feinfühlig wie die Stifte professioneller Grafiktablets. Natürlich kann man sich beim Fotografieren mit der Standard-Automatik begnügen, aber Samsungs-Foto-App bietet auf Wunsch auch eine Menge zusätzlicher Foto-Modi an. Wie beim Galaxy S7 edge ist auch der Bildschirm des Galaxy Note7 zu den Rändern hin leicht gebogen. Und genau wie beim Galaxy S7 edge versucht Samsung diesen Teil des Bildschirms durch sogenannte Seiten-Paneele nutzbar zu machen. Je nach Typ sind die Seiten-Paneele unterschiedlich nutzlos, erfüllen letztlich Funktionen, die man mit herkömmlichen Apps und Widgets ebenso gut erledigen kann. So wie Apple es in iOS 9 eingeführt hat, bietet auch Samsung im Note7 einen Blaufilter an, den man manuell oder zeitgesteuert aktivieren kann, um das Licht des Bildschirms bei Dunkelheit in einen augenschonenden warmen Modus umzuschalten. Insgesamt ist das Galaxy Note7 ein hervorragendes Smartphones, mit einer herausragenden Kamera, reichlich Leistung und einem tollen Bildschirm. Der S Pen erfüllt seine Aufgaben bestens, wenn man denn mit einem Stift auf seinem Smartphone kritzeln will.

Dass auch die Austausch-Geräte, die nach den ersten Meldungen über überhitzte Note-7-Geräte verteilt wurden, gefährlich waren, ist offenbar auf die Eile zurückzuführen, mit der Samsung Ersatz für die zuerst ausgelieferten Akkus gesucht hat.

Das schnelle Hochfahren der Produktion solcher Akkus beim chinesischen Hersteller ATL habe zu Qualitätsproblemen bei der Herstellung geführt, heißt es. Was für Probleme es genau gab, kann das "Wall Street Journal" aber nicht erklären. Anfragen nach Stellungnahmen lehnten Samsung SDI und ATL der Zeitung gegenüber ab.

Vertrauen zurückgewinnen

Es bleibt also abzuwarten, ob Samsung auf seiner Pressekonferenz Informationen vorlegt, die genauer beleuchten, welche Probleme die Note-7-Akkus plagten. Die Veröffentlichung des Berichts ist auch wichtig, weil der Konzern vermutlich Ende Februar auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona ein neues Oberklasse-Smartphone vorstellen wird, das Galaxy S8 heißen dürfte.

Die Galaxy-S-Serie ist mit ihren edlen und stets mit neuester Technik ausgestatteten Geräten seit Jahren eine zuverlässige Geldmaschine für Samsung und zeigt meist das zum jeweiligen Zeitpunkt technisch Machbare. Durch den Rückruf des Galaxy Note 7 hat das Image des Unternehmens jedoch gelitten. Um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, werden die Koreaner nun versuchen müssen, zu zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt und Maßnahmen ergriffen haben, damit sich diese nicht wiederholen.